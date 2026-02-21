  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAČNIMO DANES

7 učinkovitih načinov, kako prekiniti sedeč življenjski slog in izboljšati zdravje

Če želite izboljšati zdravje, povečati dnevno aktivnost in zmanjšati tveganje za kronične bolečine, začnite danes s petimi minutami hoje.
Sedeč življenjski slog pomeni, da posameznik večino dneva presedi ali preleži. FOTO: Shutterstock
Sedeč življenjski slog pomeni, da posameznik večino dneva presedi ali preleži. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 21. 2. 2026 | 10:04
5:22
A+A-

V hladnejših mesecih je še posebej mamljivo, da po dolgem delovnem dnevu pohitimo domov in se zlek­nemo na kavč. Toda prav v tem obdobju je redno gibanje ključno za ohranjanje zdravja, energije in dobre telesne pripravljenosti.

Dolgotrajno sedenje in premalo gibanja sodita med najpogostejše dejavnike tveganja sodobnega načina življenja. Ko dnevna raven aktivnosti zdrsne proti minimumu, je to jasen znak, da telo potrebuje spremembo.

Kaj pomeni sedeč življenjski slog?

Sedeč življenjski slog pomeni, da posameznik večino dneva presedi ali preleži, z zelo malo gibanja med obdobji počitka. To se lahko dogaja doma, v pisarni ali med dolgotrajno vožnjo.

Občasni dan počitka ni težava. Težava nastane, ko tedensko ne dosežemo vsaj 150 minut zmerne telesne aktivnosti, kot jo priporočajo strokovne smernice. Takrat govorimo o pretežno sedečem načinu življenja.

Kako dolgotrajno sedenje vpliva na telo?

Kratkoročne posledice so mišična togost, bolečine v sklepih, slabša prekrvavitev, manjša poraba kalorij, slabša telesna drža. Že nekaj ur neprekinjenega sedenja lahko povzroči napetost v vratu, ramenih in križu.

Dolgoročna tveganja

Če se tak vzorec ponavlja mesece ali leta, se posledice kopičijo:

  • povečanje telesne teže
  • kronične bolečine v hrbtu, vratu in ramenih
  • nižja raven energije
  • večja stopnja stresa
  • slabša splošna telesna pripravljenost

Sčasoma lahko postanejo vsakodnevna opravila, kot so nošenje nakupovalnih vrečk, čiščenje stanovanja ali hoja po stopnicah, precej napornejša, kot bi morala biti.

Zakaj je tako težko prekiniti sedeč življenjski slog?

Mnogi ljudje se ob misli na spremembo počutijo preobremenjene. Pogosto imajo že tako nizko raven energije, občutijo bolečine v telesu ali pa preprosto ne vedo, kako začeti vadbo, in koliko je je dovolj. Najpogostejša napaka je, da želimo spremeniti vse naenkrat.

Nevarnosti pretiravanja na začetku

Mišice, vezi in kite potrebujejo čas, da se prilagodijo večjim obremenitvam. Če z vadbo začnemo preintenzivno, tvegamo preobremenitve in poškodbe. Telo se prilagaja postopoma, zato je pametnejše začeti manjše korake in gibanje stopnjevati.

7 praktičnih načinov za več gibanja vsak dan

1. Začnite s petminutnim sprehodom

Pet minut hoje na dan je odličen začetek. Takšna mala obveza pomaga ustvariti navado, ne zahteva veliko časa, odstrani izgovor »nimam časa«. Po nekaj tednih lahko trajanje podaljšate na 10 minut in nato postopoma še več.

2. Uvedite »gibalna sidrišča«

Določene vsakodnevne aktivnosti povežite z gibanjem: raztezanje med umivanjem zob, kratek sprehod med odmorom za malico, vstajanje med oglasi pri gledanju televizije. Tako gibanje postane del rutine.

3. Izkoristite priložnostno gibanje

Majhne spremembe štejejo: parkirajte nekoliko dlje od vhoda, pojdite po stopnicah namesto z dvigalom, nakupovalne vrečke nesite v obeh rokah. Takšne odločitve povečajo dnevno število korakov brez dodatnega urnika.

4. Raztezanje vsako jutro

Že 30 sekund jutranjega raztezanja lahko naredi razliko. Posebno pozornost namenite kolkom, vratu, ramenom. Redna jutranja mobilizacija izboljša gibljivost in zmanjša togost.

5. Pripravite se vnaprej

Večer prej pripravite udobne čevlje za hojo ali izberite zanimivo zvočno knjigo ali podkast, ki vas bo spremljal med sprehodom. Manj ovir pomeni večjo verjetnost, da boste načrt uresničili.

6. Proslavite majhne zmage

Vsak korak šteje. Pomembno je, da vsak dan prepoznate svoj napredek in se spomnite, zakaj ste začeli. Doslednost je pomembnejša od popolnosti.

7. Razmislite o strokovni podpori

Če ne veste, kako začeti ali kako sestaviti varen načrt vadbe, je smiselno poiskati pomoč usposobljenega strokovnjaka za vadbo. Individualno prilagojen program pomaga postaviti realne cilje, zmanjšuje tveganje za poškodbe, povečuje motivacijo in dolgoročno uspešnost.

Ključ do uspeha: postopnost in doslednost

Prekinitev sedečega življenjskega sloga ne zahteva drastičnih sprememb čez noč. Za tiste, ki večino dneva presedijo v pisarni ali avtomobilu, je najpomembnejše, da začnejo z majhnimi, izvedljivimi koraki.

Redno gibanje ni le vprašanje telesne teže, temveč dolgoročne kakovosti življenja, energije in samostojnosti v zrelih letih.

Če želite izboljšati zdravje, povečati dnevno aktivnost in zmanjšati tveganje za kronične bolečine, začnite danes s petimi minutami hoje.

Več iz teme

zdravješportna rekreacijatelovadbagibanjezdrav življenjski sloghoja
ZADNJE NOVICE
10:11
Bulvar  |  Domači trači
KOLAJNE ZA DRUŽINO?

Massijeva izjava o Tini Maze dviguje prah: »Feministke se zadnje čase preveč na zobe mečejo«

Nekdanji trener in partner Tine Maze je izjavil, da bi on osebno vse kolajne, ki jih je dosegla mati njegovega otroka, zamenjal za družino. Objavljamo mnenja bralcev.
21. 2. 2026 | 10:11
10:04
Lifestyle  |  Polet
ZAČNIMO DANES

7 učinkovitih načinov, kako prekiniti sedeč življenjski slog in izboljšati zdravje

Če želite izboljšati zdravje, povečati dnevno aktivnost in zmanjšati tveganje za kronične bolečine, začnite danes s petimi minutami hoje.
Miroslav Cvjetičanin21. 2. 2026 | 10:04
09:22
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA SKLADBA

Opa! Gašper postal Gino in se osredotočil na Hrvate (FOTO in VIDEO)

Po uspehu na splitskem festivalu Gino Marino nadaljuje prodor na hrvaško glasbeno sceno.
Roman Turnšek21. 2. 2026 | 09:22
09:11
Šport  |  Športni trači
ZOI 2026

Groza na olimpijskih igrah: Poljakinji drsalka razrezala obraz, prizori niso za vsakogar (FOTO in VIDEO)

Ureznina je bila globoka, prizor na stezi pa pretresljiv.
21. 2. 2026 | 09:11
09:00
Bulvar  |  Suzy
GLASBENICA OD MALEGA

Spomini Maje Keuc: zagnana mala violinistka (Suzy)

Igranja na godalo se je začela učiti pri šestih letih.
21. 2. 2026 | 09:00
08:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTNA ŽRTEV

Tragedija v Velki: 69-letni moški med vožnjo padel s traktorja, umrl na kraju

To je letošnja četrta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.
21. 2. 2026 | 08:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki