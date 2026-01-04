  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREPROSTO ZDRAVO

70/30 dieta Jamieja Oliverja: preprosta formula za zdravje, užitek in dolgoročno ravnovesje

Preprosto, zdravo in kar je najpomembneje, užitno.
Jamie Oliver se izogiba umetnim barvilom, sladilom in aromam, a opozarja, da niso vsa ultra predelana živila enaka. FOTO: Ena – Fantastične Jedi Iz Ene Posode, Mladinska Knjiga
Jamie Oliver se izogiba umetnim barvilom, sladilom in aromam, a opozarja, da niso vsa ultra predelana živila enaka. FOTO: Ena – Fantastične Jedi Iz Ene Posode, Mladinska Knjiga
Miroslav Cvjetičanin
 4. 1. 2026 | 13:00
4:14
A+A-

Zdrava prehrana je za mnoge vir zmede: keto ali vegansko? Manj ogljikovih hidratov ali več vlaknin? Je sladkor res sovražnik? Jamie Oliver ima jasen odgovor: pozabite na skrajnosti. Ključ do zdravja in zadovoljstva je po njegovem mnenju preprost prehranski pristop 70/30.

Slavni kuhar in prehranski aktivist, ki je letos dopolnil 50 let, svojo filozofijo podrobno opisuje v novi kuharski knjigi, posvečeni zdravju. »Ni treba, da smo popolni vsak dan. Če pa večino časa izbiramo dobro hrano, lahko to resnično spremeni naše življenje in počutje,« pravi Oliver. Cilj je uživanje v okusni, obilni hrani, brez krivde, so zapisali na The i Paper.

Kaj pomeni prehransko pravilo 70/30?

Osnovno načelo je preprosto:

  • 70 % prehrane naj predstavljajo vsakodnevni, hranilno bogati obroki
  • 30 % prehrane pa občasni, bolj razvajajoči obroki

Jamie Oliver ta pristop uporablja že leta v vseh svojih knjigah in pri več sto receptih, ki jih ustvari letno. Gre za zavesten odmik od togih diet in prepovedi.

Strokovna razlaga: brez dobrih in slabih živil

Dolgoletna Oliverjeva sodelavka, nutricionistka Rozzie Batchelar, pojasnjuje, da 70/30 pomeni, da večina obrokov sodi med hranilno uravnotežene izbire, manjši del pa med bolj energijsko bogate. Pomembno pa je tudi, kaj je na krožniku: koliko zelenjave, ali so zastopane vse glavne skupine živil in kako pogosto določena živila uživamo.

»Ne želimo ljudem govoriti, česa ne smejo jesti. Želimo jim pokazati, kaj vse lahko jedo,« poudarja Batchelar. Njeno sporočilo je jasno: v uravnoteženi prehrani je prostor za vso hrano, tudi za torto, čokolado in sladice, če niso del vsakodnevnega jedilnika.

Znanost podpira zmernost

Raziskave kažejo, da je fleksibilen odnos do prehrane povezan z nižjim indeksom telesne mase. Stroge diete in stalne prepovedi pogosto vodijo v prenajedanje in slabo vest. »Če si nekaj prepoveduješ, si to samo še bolj želiš in tega dolgoročno nihče ne zmore,« opozarja Batchelar.

Trajnostni pristop brez jo-jo učinka

Jamie Oliver med tednom prisega na bolj zdravo prehrano, ob koncih tedna pa si brez slabe vesti privošči razvajanje. Prav ta vzorec omogoča dolgoročno vzdržnost, brez občutkov krivde in brez hitrih dietnih nihanj.

Tudi v času, ko so vse bolj razširjena zdravila za hujšanje, Batchelar poudarja, da zdrava prehrana in gibanje prinašata veliko več kot le izgubo kilogramov: več energije, boljše razpoloženje in splošno dobro počutje.

Okus je ključnega pomena

»Če hrane ne uživaš, se zdrave prehrane ne boš držal,« pravi Oliver. Tudi znanost potrjuje, da je užitek pri jedi povezan z boljšo kakovostjo prehrane. Zato strokovnjaki svetujejo postopne spremembe in nikoli popolne izločitve živil, ki jih imate radi, raje dodajajte zelenjavo, vlaknine in polnovredna živila ob obstoječih jedeh.

Kaj pa ultra predelana hrana?

Jamie Oliver se izogiba umetnim barvilom, sladilom in aromam, a opozarja, da niso vsa ultra predelana živila enaka. Nekatera so lahko hranilna, cenovno dostopna in praktična. Ključno je zmerno uživanje ultra predelanih živil v kombinaciji s polnovredno hrano.

Zdrava prehrana brez strahu

Prehranski pristop 70/30 ni dieta, temveč življenjski slog. Ne zahteva popolnosti, temveč ravnovesje skozi čas. Kot pravi Jamie Oliver: »Majhne spremembe naredijo veliko razliko, zdrave navade, ki ti dajo izbiro in te spremljajo vse življenje.«

Preprosto, zdravo in kar je najpomembneje, užitno.

Več iz teme

Jamie Oliverzdrava prehranaprehranaprehranjevanjehujšanjeuravnotežena prehrana
ZADNJE NOVICE
13:38
Šport  |  Tekme
SLALOM

Finale današnje tekme v Kranjski Gori žal brez Slovenk

Od petih Slovenk na startu prve vožnje se nobena ni uvrstila v drugo vožnjo in med dobitnice točk za svetovni pokal.
4. 1. 2026 | 13:38
13:19
Novice  |  Svet
CARINA V AKCIJI

Finci pokazali, kako so zasegli Putinovo ladjo: razkrili tudi, kaj je prevažala (VIDEO)

Pridržali so tudi vseh 14 članov posadke, saj sumijo, da je sidro ladje poškodovalo telekomunikacijski kabel v Finskem zalivu.
4. 1. 2026 | 13:19
13:10
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Nika vse bližje rumeni majici

V Oberstdorfu je Nika Prevc dobila turnejo dveh večerov. Na Ljubnem bi že lahko bila vodilna v svetovnem pokalu.
Matic Rupnik4. 1. 2026 | 13:10
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
NAJDALJŠA NOČ V LETU

Nepozabna silvestrovanja znanih: bolj noro, bolj živo (Suzy)

Enaintrideseti december zaznamujejo posebni ljudje, čustva in trenutki. Včasih je to smešni zaplet, drugič ganljivo srečanje ali preprosto občutek povezanosti z nekom, ki nam veliko pomeni.
4. 1. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
PREPROSTO ZDRAVO

70/30 dieta Jamieja Oliverja: preprosta formula za zdravje, užitek in dolgoročno ravnovesje

Preprosto, zdravo in kar je najpomembneje, užitno.
Miroslav Cvjetičanin4. 1. 2026 | 13:00
12:58
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILNIŠTVO

Dostavljavec hrane v Kopru napadel naročnika, razlog vas bo šokiral

Policisti preiskujejo kaznivo dejanje nasilništva.
4. 1. 2026 | 12:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki