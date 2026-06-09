  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPREMENIMO SE

75 odstotkov staranja je v vaših rokah. To je 9 navad, ki vam lahko po tihem krajšajo življenje

Dolgoživost ni zapisana le v genih, zdravniki opozarjajo, da na večino procesov staranja vplivajo naše vsakodnevne navade.
Raziskave kažejo, da genetika predstavlja približno 25 do 30 odstotkov dejavnikov staranja. Na preostalih 70 do 75 odstotkov vplivajo življenjske navade. FOTO: Getty Images
Raziskave kažejo, da genetika predstavlja približno 25 do 30 odstotkov dejavnikov staranja. Na preostalih 70 do 75 odstotkov vplivajo življenjske navade. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 9. 6. 2026 | 11:00
5:49
A+A-

Ko govorimo o staranju, mnogi najprej pomislijo na genetiko. Toda sodobne raziskave kažejo, da geni določajo le približno četrtino našega procesa staranja. Preostanek je v veliki meri odvisen od življenjskega sloga, prehrane, gibanja, spanja in duševnega zdravja.

Zato danes ni več glavno vprašanje, kako živeti dlje, temveč kako živeti dlje zdravo, aktivno in kakovostno.

Strokovnjaki poudarjajo, da cilj ne bi smel biti zgolj podaljševanje življenjske dobe, temveč ohranjanje vitalnosti, samostojnosti in dobrega počutja tudi v poznih letih.

Navade, ki lahko pospešijo staranje

Vsakodnevne odločitve pomembno vplivajo na hitrost staranja celic. Med dejavniki, ki jih strokovnjaki najpogosteje povezujejo s hitrejšim biološkim staranjem, so:

  • osamljenost in pomanjkanje socialnih stikov,
  • občutek, da življenje nima jasnega smisla ali cilja,
  • ponavljajoča se blaga vnetja in okužbe,
  • izpostavljenost škodljivim snovem iz okolja,
  • pogosti skoki krvnega sladkorja,
  • pomanjkanje antioksidantov v prehrani,
  • kronično pomanjkanje spanja,
  • sedeč življenjski slog,
  • neuravnotežena prehrana.

Prav kombinacija slabega spanca, premalo gibanja in nezdrave prehrane velja za eno največjih groženj zdravemu staranju.

Dolgo življenje ni nujno tudi zdravo življenje

Povprečna življenjska doba se je v zadnjih desetletjih občutno podaljšala. Kljub temu številni ljudje zadnja leta življenja preživijo obremenjeni z boleznimi, omejitvami in odvisnostjo od zdravil.

Zato strokovnjaki vse pogosteje uporabljajo izraz »zdrava dolgoživost«, ki ne pomeni zgolj več let življenja, ampak več let dobrega zdravja. Pomembno ni le, koliko časa živimo, temveč kako kakovostno živimo.

Večino staranja določajo vsakodnevne odločitve

Raziskave kažejo, da genetika predstavlja približno 25 do 30 odstotkov dejavnikov staranja. Na preostalih 70 do 75 odstotkov vplivajo življenjske navade.

To pomeni, da lahko z ustreznimi spremembami pomembno vplivamo na svojo biološko starost, ne glede na družinsko zdravstveno zgodovino. Vsaka pozitivna sprememba, tudi majhna, ima lahko dolgoročne koristi za zdravje.

Kaj storiti za počasnejše staranje?

Strokovnjaki priporočajo več ključnih korakov:

1. Poskrbite za kakovosten spanec

Spanje je čas, ko se telo obnavlja. Dolgotrajno pomanjkanje spanja povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen in hitrejše staranje.

2. Redno se gibajte

Telesna aktivnost pomaga ohranjati mišično maso, zdravje srca in možganov ter zmanjšuje tveganje za številne kronične bolezni.

3. Obvladujte stres

Kronični stres sproža vrsto procesov, ki pospešujejo staranje organizma. Pomagajo lahko sprostitvene tehnike, gibanje v naravi in kakovostni medosebni odnosi.

4. Ohranjajte socialne stike

Ljudje, ki imajo močno socialno mrežo, pogosto živijo dlje in imajo boljše duševno zdravje.

5. Poiščite življenjski smisel

Občutek namena in ciljev pomembno vpliva na motivacijo, psihično stabilnost in splošno zdravje.

Duševno zdravje je tesno povezano s telesnim

Strokovnjaki opozarjajo, da telesa in uma ni mogoče ločevati. Dolgotrajne čustvene obremenitve se lahko odražajo tudi v telesnem zdravju, medtem ko zdrave navade pozitivno vplivajo na razpoloženje. Redna telesna aktivnost dokazano zmanjšuje tveganje za depresijo in tesnobo, še posebej če jo izvajamo na prostem.

Živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za zdravo staranje

Pri prehrani za dolgo življenje imajo pomembno vlogo živila, bogata z antioksidanti, zdravimi maščobami in protivnetnimi snovmi.

Med najbolj priporočljivimi so:

  • ekstra deviško oljčno olje,
  • granatno jabolko,
  • avokado,
  • jagodičevje,
  • kapre,
  • jabolka,
  • čebula,
  • ribe in morski sadeži,
  • kakovostna jajca,
  • kurkuma in druge začimbe.

Takšna živila pomagajo ščititi celice pred poškodbami in podpirajo zdravo delovanje organizma.

Tudi mraz lahko koristi zdravju

Zanimivo je, da lahko občasna izpostavljenost nižjim temperaturam spodbuja presnovo. Kratkotrajna izpostavljenost mrazu aktivira tako imenovano rjavo maščobo, ki sodeluje pri porabi energije in pomaga vzdrževati zdravo telesno težo. Poleg tega lahko spodbuja presnovne procese, povezane z dolgoživostjo.

Ključ do zdravega staranja

Čeprav popolnega recepta za dolgo življenje ni, strokovnjaki poudarjajo, da je velik del staranja odvisen od odločitev, ki jih sprejemamo vsak dan.

Dovolj spanja, redno gibanje, zdrava prehrana, obvladovanje stresa in kakovostni medosebni odnosi so med najpomembnejšimi dejavniki, ki lahko pomagajo ohranjati vitalnost tudi v poznejših letih.

Dobra novica je, da za začetek nikoli ni prepozno. Telo se na pozitivne spremembe odzove ne glede na starost.

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

staranjezdrav življenjski slogdolgoživostzdravješportna rekreacijastarost
ZADNJE NOVICE
13:10
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE GORICE

Dobili novo lovsko prežo

V LD Dobrava so pridobili vsa dovoljenja in postavili objekt. Visoka preža je namenjena varnemu in etičnemu lovu.
9. 6. 2026 | 13:10
13:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VSEM NAM JE ŽAL

Zdravnica Sanja Kos opisala, kako so poskušali rešiti dečka (9): »Najprej so ga oživljale učiteljice, potem mi, a zaman«

Učiteljice so poklicale reševalce, ki so prispeli v rekordnem času, a dečku ni bilo več pomoči. Oživljali so ga 50 minut.
9. 6. 2026 | 13:05
12:45
Novice  |  Slovenija
TEDNI BREZ INVAZIVK

Semafor invazivnosti: preverite, katere okrasne rastline so na črnem seznamu

Letošnji Teden brez invazivk poteka na več lokacijah. Mlade ozaveščajo o rastlinah, ki so v naravi agresivne.
Simona Fajfar9. 6. 2026 | 12:45
12:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
INCIDENT POD ŠMARNO GORO

Po streljanju ekipa ljubljanske restavracije sporočila, da so v težki situaciji! Tako pa se je odzval ustreljeni MMA borec ...

Alexandr Drabinca je borec, znan po tem, da tudi zunaj borišča vedno poskrbi za šov. Med incidentom se je zapodil v četverico, eden pa je izvlekel pištolo.
9. 6. 2026 | 12:06
12:04
Bulvar  |  Šokkast
GANLJIVO DARILO

To je pokojnemu Dušanu tik pred smrtjo podaril Plestenjak (VIDEO)

Iztok Gartner je delil tudi žalostno zgodbo, ki nas opominja o tem, kako minljivi smo.
9. 6. 2026 | 12:04
11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
9. 6. 2026 | 11:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
9. 6. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
8. 6. 2026 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:51
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Lovite signal ali trenutke?

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
8. 6. 2026 | 12:49
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TVEGANJE

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
29. 4. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Največja podjetniška prednost ni več denar

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko denarja lahko prinese parkirno mesto pred vašim objektom?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

»Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 09:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki