ZAKAJ PA NE

8 najbolj zdravih tort, v katerih lahko uživate brez slabe vesti

Spoznajte 8 bolj zdravih tort, od angelske do bananine z ovsenimi kosmiči. Manj sladkorja, manj maščob, več okusa.
Ena najbolj priljubljenih in razširjenih tort tudi v Sloveniji. Jogurt poskrbi za dodatne beljakovine in kalcij ter ohranja sočnost biskvita. FOTO: Midva Kuhava
Miroslav Cvjetičanin
 21. 3. 2026 | 10:00
3:58


Hrepenenje po sladkem in skrb za zdravje pogosto ne gresta z roko v roki. A dobra novica je, da obstajajo tudi torte, ki so lahko lažja, manj kalorična in hranilno bogatejša alternativa klasičnim sladicam.

Pomembno je poudariti, da izraz »najbolj zdrave« pomeni predvsem bolj uravnotežene izbire, z manj maščobami, manj sladkorja ali z bolj kakovostnimi sestavinami. Hranilne vrednosti se lahko razlikujejo glede na recept in pripravo, zato je pri posebnih prehranskih potrebah vedno priporočljiv posvet s strokovnjakom.

1. Angelska torta, beljakova (angel food cake)

Ta izjemno lahka in zračna torta ne vsebuje masla ali rumenjakov, zato je skoraj brez maščob. Pripravljena je predvsem iz beljakov, sladkorja in moke, zaradi česar ima bistveno manj kalorij kot klasične torte.

Popolna izbira za vse, ki si želijo sladice brez občutka teže.

2. Biskvit brez maščob

Ta preprost, a učinkovit recept temelji na stepenih jajcih, ki poskrbijo za volumen in rahlo strukturo, brez dodatka masla ali olja.

Običajno ga postrežemo s svežim sadjem in rahlim posipom sladkorja v prahu. Odlično se ujema tudi z grškim jogurtom ali jagodičevjem.

3. Šifon, puhasta torta (chiffon cake)

Šifon torta je odličen kompromis med bogatim okusom in lažjo sestavo. Namesto masla vsebuje rastlinsko olje, kar pomeni manj nasičenih maščob.

Zaradi kombinacije olja in stepenih beljakov je izjemno mehka, sočna in rahla. Pogosto je aromatizirana z limono ali vaniljo.

4. Jogurtova torta

Ena najbolj priljubljenih in razširjenih tort tudi v Sloveniji. Jogurt poskrbi za dodatne beljakovine in kalcij ter ohranja sočnost biskvita.

Za bolj zdravo različico lahko uporabite polnozrnato moko in zmanjšate količino sladkorja. Odlično se poda z limonino lupinico ali svežim sadjem.

5. Japonski sufle cheesecake (japonska sufle torta)

Ta lahka različica sirove torte je znana po svoji puhasti, skoraj penasti strukturi.

Zaradi uporabe stepenih beljakov vsebuje manj maščob kot klasične sirove torte. Po želji lahko sladkor nadomestite z medom in tako dosežete bolj naraven okus.

6. Rikotina torta (torta z rikoto)

Italijansko navdihnjena sladica, pri kateri del masla nadomešča rikota. Ta doda beljakovine in kalcij ter poskrbi za mehko, rahlo teksturo.

Torta je običajno nežno aromatizirana z limono, mandlji ali vaniljo in se odlično ujema s svežim sadjem.

7. Bananina torta z ovsenimi kosmiči

Odlična izbira za vse, ki prisegajo na bolj naravne sladice.

Zrele banane poskrbijo za naravno sladkost, zato lahko količino dodanega sladkorja močno zmanjšate. Ovseni kosmiči dodajo vlaknine in beljakovine, kar pomeni daljši občutek sitosti.

V nekaterih receptih lahko celo popolnoma nadomestite belo moko.

8. Rolada (Swiss roll)

Klasična sladica, ki s tanko plastjo biskvita že v osnovi vsebuje manj testa in manj kalorij.

Namesto težkih krem jo lahko napolnite z grškim jogurtom in svežim sadjem. Zaradi zvite oblike omogoča tudi lažji nadzor nad porcijami.

Sladice brez slabe vesti so mogoče

Torte niso nujno »prepovedano sadje« zdrave prehrane. Ključ je v izbiri sestavin, načinu priprave in predvsem zmernosti. Z nekaj prilagoditvami lahko tudi sladica postane del uravnoteženega življenjskega sloga, brez slabe vesti in z veliko užitka.

10:13
Novice  |  Slovenija
ODKRITJE AMERIŠKEGA URADA

Ameriške sankcije za Slovenijo! Podjetje, registrirano v Celju, povezujejo s Hezbolahom

Lastnik podjetja Calllync Telekomunikacijske Storitve d.o.o., ki ima sedež v Celju, je Hašem Baha Adin z registriranim naslovom v Bejrutu.
21. 3. 2026 | 10:13
09:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA ŠTAJERSKEM

Zagorel telefonski polnilec, občan pristal v bolnišnici

Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Jarenina, Jakobski dol, Pernica in Pesnica.
21. 3. 2026 | 09:37
09:14
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Umrl je zvezdnik kultne serije, star je bil komaj 54 let

Nicholas Brendon je zaslovel z vlogo Xanderja Harrisa v priljubljeni seriji Buffy, izganjalka vampirjev.
21. 3. 2026 | 09:14
09:00
Bulvar  |  Suzy
GLASBENA SCENA

Helena Blagne in MRFY: Ob njih se je pomladila (Suzy)

Tudi oni so navdušeni nad njo.
21. 3. 2026 | 09:00
08:50
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Izlet v Hrastovlje je izlet v umetnostno zgodovino (FOTO)

Hrastovlje je slikovita vasica v notranjosti slovenske Istre.
21. 3. 2026 | 08:50

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
