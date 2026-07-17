  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POZOR VELJA

8 opozorilnih znakov, da vaše telo nujno potrebuje počitek, ne še ene skodelice kave

Se zjutraj zbujate utrujeni, vas muči pomanjkanje energije in brez kave ne morete začeti dneva? Preverite osem opozorilnih znakov, da vaše telo potrebuje več kakovostnega počitka.
Utrujenost, bolečine v mišicah, slabša koncentracija in pomanjkanje motivacije niso vedno znaki lenobe ali pomanjkanja volje, temveč pogosto opozorila, da telo potrebuje več počitka. FOTO: Getty Images
Utrujenost, bolečine v mišicah, slabša koncentracija in pomanjkanje motivacije niso vedno znaki lenobe ali pomanjkanja volje, temveč pogosto opozorila, da telo potrebuje več počitka. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 17. 7. 2026 | 05:00
4:03
A+A-

Ste tudi vi med tistimi, ki utrujenost najpogosteje preganjajo s skodelico kave? Čeprav kofein lahko za kratek čas izboljša budnost, ne more nadomestiti kakovostnega spanca in regeneracije. Telo namreč pogosto pošilja jasne signale, da potrebuje počitek, le prepoznati jih moramo.

1. Vsako jutro se zbujate utrujeni

Če se redno zbujate izčrpani, čeprav spite dovolj dolgo, je mogoče, da vaš spanec ni dovolj kakovosten. Za dobro regeneracijo ni pomembno le število prespanih ur, temveč tudi njihova kakovost. Pogosto nočno prebujanje, nereden spalni ritem, stres ali nekatere zdravstvene težave lahko zmanjšajo obnovitveni učinek spanja.

2. Težko se zberete

Če se težko osredotočite na preproste naloge ali vse pogosteje pozabljate stvari, je vzrok lahko duševna utrujenost in ne pomanjkanje kofeina. Ko možgani nimajo dovolj časa za okrevanje, se zmanjšata zbranost in sposobnost sprejemanja odločitev.

3. Hitreje postanete razdražljivi

Pomanjkanje počitka lahko povzroči, da se vsakdanje nevšečnosti zdijo veliko večje, kot so v resnici. Premalo spanja vpliva na uravnavanje čustev, zato smo hitreje nestrpni, razdraženi in čustveno bolj občutljivi.

4. Ves čas si želite sladkarij

Stalna želja po sladkem pogosto ni posledica lakote, temveč utrujenosti. Pomanjkanje spanja spremeni delovanje hormonov, ki uravnavajo apetit, zato pogosteje posegamo po sladkih in energijsko bogatih živilih. Ta sicer hitro dvignejo raven energije, a ji kmalu sledi nov padec.

5. Vadba je nenadoma veliko težja

Če so treningi, ki ste jih prej brez težav opravili, zdaj občutno napornejši, vaše telo morda še ni okrevalo po prejšnjih telesnih ali duševnih obremenitvah. Prav med počitkom se mišice obnavljajo in krepijo, zato je regeneracija enako pomembna kot sama vadba.

6. Pogosteje zbolite

Slabo okrevanje ne vpliva le na raven energije, ampak tudi na imunski sistem. Dolgotrajno pomanjkanje kakovostnega spanja zmanjšuje sposobnost telesa za boj proti okužbam, zato se poveča tveganje za pogostejše prehlade in druge običajne bolezni.

7. Brez kave ne morete normalno delovati

Skodelica kave sama po sebi ni težava. Če pa za normalen začetek dneva potrebujete več skodelic ali druge kofeinske napitke, je to lahko znak, da z njimi le prikrivate kronično utrujenost. Namesto dodatnega kofeina je smiselno razmisliti o kakovosti svojega spanca in življenjskih navad.

8. Utrujeni ste tudi po kavi

Eden najbolj očitnih znakov je, da kofein ne učinkuje več. Če ste kljub običajni količini kave še vedno izčrpani, vam telo verjetno sporoča, da potrebuje počitek in regeneracijo, ne pa dodatne stimulacije.

Kakovosten spanec je najboljša naložba v zdravje

Kakovosten spanec obnavlja telo in možgane na način, ki ga kofein ne more nadomestiti. Reden spalni ritem, sproščujoča večerna rutina in omejena uporaba elektronskih naprav pred spanjem lahko bistveno izboljšajo kakovost spanja ter poskrbijo, da se boste zjutraj zbudili bolj spočiti in polni energije.

Poslušajte svoje telo

Utrujenost, bolečine v mišicah, slabša koncentracija in pomanjkanje motivacije niso vedno znaki lenobe ali pomanjkanja volje, temveč pogosto opozorila, da telo potrebuje več počitka. Če si boste pravočasno privoščili dovolj regeneracije, boste izboljšali raven energije, okrepili odpornost organizma in dolgoročno naredili veliko več za svoje zdravje, kot bi lahko z dodatno skodelico kave.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

kavaspanjeregeneracijazdravjepočitekkofeinutrujenost športnikanespečnost
ZADNJE NOVICE
06:47
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOSTNI KONEC

Gorski reševalec Jure našel alpinistično legendo in zajokal

Staneta Belaka - Šraufa in soplezalko Jasno Bratanič je pred 30 leti pokopal plaz. Jureta Jeršina iz Rateč je najdba za vedno zaznamovala.
Tina Horvat17. 7. 2026 | 06:47
06:34
Novice  |  Slovenija
ONESNAŽENJE

Naftni madež zaprl priljubljeni plaži v Portorožu

V portoroškem pristanišču je včeraj iz enega od privezanih plovil iztekla nafta. Na območje so namestili pivnike za omejevanje širjenja in vpijanje onesnaženja.
17. 7. 2026 | 06:34
06:17
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZA MLADE MOŽGANE

Spanec utrjuje spomin

Upad kognitivnih sposobnosti lahko upočasnimo z uživanjem zdrave prehrane, reševanjem križank in celo potovanji.
Aleksander Brudar17. 7. 2026 | 06:17
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Trije astrološki znaki, ki preprosto ne znajo lagati

Raje prizadenejo z resnico, kot potolažijo z lažjo.
17. 7. 2026 | 06:00
06:00
Premium
Razno
PRESREČNA PEVKA

Zaljubljena Nika Zorjan: Moje srce je končno na varnem (Suzy)

Srce je na varnem, pravi pevka, ki bi ji zlahka nadeli naziv poosebljene prijaznosti. V zadnjem obdobju je doživela toliko lepega, da kar žari od zadovoljstva.
17. 7. 2026 | 06:00
05:42
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MILA KAZEN

Ljubljančan se je izživljal nad nosečo partnerico, jo redno zmerjal in davil

L. K. je bil dlje hudo nasilen, kaznovan pa le pogojno.
Jure Predanič17. 7. 2026 | 05:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki