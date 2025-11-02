  • Delo d.o.o.
PRIHAJA SEZONA PREHLADOV

9 živil, ki naravno krepijo imunski sistem in vas ščitijo pred prehladi in okužbami

Ta živila bodo pomagala telesu, da se bolje brani pred prehladi, gripo in drugimi okužbami.
Sotirani šampinjoni z malo česna in olivnim oljem so odličen dodatek k vsakemu obroku. FOTO: Getty Images
Sotirani šampinjoni z malo česna in olivnim oljem so odličen dodatek k vsakemu obroku. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 2. 11. 2025 | 11:00
4:11
A+A-

Vaš imunski sistem vsak dan bije bitko proti številnim virusom, bakterijam in drugim vsiljivcem.

Namesto dragih prehranskih dopolnil lahko za njegovo krepitev posežete po naravnih in cenovno dostopnih živilih, ki jih najdete v vsaki slovenski trgovini ali na lokalni tržnici.

Ta živila bodo pomagala telesu, da se bolje brani pred prehladi, gripo in drugimi okužbami.

Spodnji seznam devetih živil je namenjen splošnemu informiranju in ne nadomešča zdravniškega nasveta.

Za osebno prilagojena priporočila se posvetujte z zdravnikom ali prehranskim strokovnjakom.

1. Česen

Česen je že stoletja znan kot naravni antibiotik. Vsebuje spojino alicin, ki dokazano deluje proti bakterijam in virusom.

Dodajte ga jedem, od pečenke do testenin, najbolje svežega, saj s tem ohranite največ koristnih snovi. Čeprav ne bo prijetno za vaš zadah, bo vaš imunski sistem več kot hvaležen.

2. Pomaranče

Pomaranče so prava vitaminska bomba, ena srednje velika pomaranča zagotovi skoraj celoten dnevni vnos vitamina C. Ta pomemben antioksidant krepi bele krvničke in pomaga telesu pri boju proti okužbam.

Najbolje je uživati sveže sadeže, lahko pa dodate tudi malo naribane lupinice v pecivo ali smuti.

3. Ingver

Ingver je močno protivnetno živilo, ki pomaga pri prehladu, vnetem grlu in splošni utrujenosti. Vsebuje spojino gingerol, ki spodbuja naravne obrambne mehanizme telesa.

Iz njega lahko pripravite topel čaj z medom ali pa ga uporabite v azijskih jedeh in zelenjavnih juhah.

4. Špinača

Ta zelena listnata kraljica ni le vir železa, temveč vsebuje tudi folate in vitamin C, ki skupaj pomagajo telesu pri tvorbi protiteles.

Sveža špinača je odlična v solatah, omletah ali testeninah. Za največ koristi jo uživajte rahlo pokuhano, ne prekuhano.

5. Naravni jogurt

Več kot 70 odstotkov imunskega sistema je v črevesju, zato je zdrava črevesna flora ključna za odpornost. Naravni jogurt vsebuje probiotične kulture, ki pomagajo ohranjati ravnovesje dobrih bakterij.

Izberite nesladkano različico in ji po želji dodajte sveže sadje ali žličko medu.

6. Mandlji

Mandlji so bogat vir vitamina E, ki pomaga uravnavati imunski odziv in varuje celice pred oksidativnim stresom.

Pest mandljev na dan je odlična malica, še posebej v kombinaciji z jogurtom ali ovsenimi kosmiči.

7. Zeleni čaj

Zeleni čaj vsebuje katehine, močne antioksidante, ki spodbujajo delovanje imunskega sistema. Poleg tega pomaga telesu pri boju proti virusom.

Za optimalen učinek čaj namakajte le 2–3 minute in mu dodajte rezino limone za dodatni odmerek vitamina C.

image_alt
Prehranska dopolnila po 50. letu: kdaj pride na vrsto ta prehranski dodatek?

8. Sladki krompir

Sladki krompir vsebuje beta-karoten, ki se v telesu pretvori v vitamin A. Ta vitamin je bistven za zdravje sluznic, prve obrambne linije telesa pred okužbami.

Pripravite ga kot pečen krompirček, pire ali ga dodajte juham. En srednje velik gomolj pokrije dnevne potrebe po vitaminu A.

image_alt
Ne čudežen vitamin, to v resnici okrepi imunski sisitem

9. Gobe

Gobe, kot so šitake, portobelo ali navadne šampinjone, vsebujejo beta-glukane, ki aktivirajo imunski sistem.

Sotirane z malo česna in olivnim oljem so odličen dodatek k vsakemu obroku. Poleg tega so gobe na voljo vse leto in predstavljajo eno najbolj dostopnih živil za krepitev imunskega sistema.

Z uravnoteženo prehrano, ki vključuje ta naravna živila, boste svojemu telesu pomagali ohraniti močan imunski sistem skozi vse leto. Domača kuhinja, polna barv in okusov, je najboljša obramba pred vsakodnevnimi okužbami – brez dragih prehranskih dopolnil.

