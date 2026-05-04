ABCDE pravilo: preprost način, kako pravočasno prepoznati kožnega raka

Kožni rak je ena najpogostejših oblik raka, a hkrati tudi ena najbolje ozdravljivih, če ga odkrijemo dovolj zgodaj. Strokovnjaki zato priporočajo preprosto metodo samopregledovanja, znano kot pravilo ABCDE, s katerim lahko hitro prepoznamo sumljive spremembe na koži.

Kaj pomeni pravilo ABCDE?

Pravilo ABCDE je enostavna tehnika, ki pomaga prepoznati zgodnje znake melanoma, najnevarnejše oblike kožnega raka. Vsaka črka predstavlja eno od značilnosti, na katero moramo biti pozorni pri znamenjih ali pigmentnih lisah:

A – asimetrija (Asymmetry): ena polovica znamenja ni enaka drugi

B – rob (Border): robovi so neenakomerni, zabrisani ali nazobčani

C – barva (Color): neenotna barva, več odtenkov (rjava, črna, rdeča …)

D – premer (Diameter): znamenje je večje od radirke na svinčniku (približno 6 mm)

E – spreminjanje (Evolving): znamenje se spreminja, raste, spreminja barvo ali obliko, srbi ali krvavi

Če opazite katero od teh sprememb, je pomembno, da čim prej obiščete zdravnika.

Zakaj je redno pregledovanje kože tako pomembno?

Melanom je resna bolezen, vendar zelo dobro ozdravljiva, če jo odkrijemo v zgodnji fazi. Prav zato je ključno, da svojo kožo redno opazujete. Najboljše izhodišče ste vi sami, svojo kožo poznate bolje kot kdorkoli drug. Tako boste najhitreje opazili:

novo znamenje,

spremembo obstoječega znamenja,

ali nenavadno spremembo na koži.

Zgodnje odkrivanje bistveno poveča možnosti za uspešno zdravljenje.

Tako imenovani znak grdega račka

Če imate veliko znamenj ali peg, bodite pozorni na tisto, ki izstopa. Strokovnjaki temu pravijo znak »grdega račka«.

Gre za znamenje, ki:

je videti drugače od ostalih,

se hitreje spreminja,

je bolj dvignjeno ali ima krasto.

Takšna sprememba je lahko opozorilni znak in zahteva dodatno pozornost.

Kako si pravilno pregledati kožo?

Samopregled lahko enostavno opravite doma. Potrebujete dobro osvetljen prostor, veliko ogledalo in ročno ogledalo.

Postopek naj vključuje:

pregled sprednje in zadnje strani telesa

pregled leve in desne strani telesa (z dvignjenimi rokami)

pregled ustne votline (ustnice, jezik, notranjost lic)

pregled rok, dlani in prostora med prsti

pregled težje vidnih predelov (hrbet, zadnjica, intimni predeli)

pregled pod prsmi

pregled nog, stopal in med prsti

pregled lasišča in vratu (po potrebi si pomagajte z glavnikom ali sušilnikom)

Pomembno je, da si znamenja tudi zapomnite ali fotografirate, saj boste tako lažje opazili morebitne spremembe.

Kako pogosto se pregledovati?

Strokovnjaki priporočajo samopregled kože približno enkrat na mesec, najbolje po tuširanju. Če opazite kakršnekoli spremembe, ne odlašajte z obiskom zdravnika.

Kdaj je čas za obisk zdravnika?

Na pregled se odpravite, če opazite:

spremembo velikosti, oblike ali barve znamenja

rano, ki se ne zaceli

znamenje, ki srbi, boli, ali krvavi

Dermatolog lahko sumljive spremembe pravočasno pregleda in spremlja njihov razvoj.

Ne prezrite opozorilnih znakov

Vsaka sprememba na koži še ne pomeni raka, a previdnost ni odveč. Prav zgodnje odkrivanje je ključno za uspešno zdravljenje. Če se vam zdi, da nekaj ni v redu, zaupajte svojemu občutku. Kratek obisk pri zdravniku lahko pomeni veliko razliko – in včasih reši življenje.

Za športne rekreativce, ki veliko časa preživijo na soncu, kolesarje, tekače, pohodnike, veslače ... zaščita kože ni dodatek, ampak nujen del opreme, enako kot čelada ali dobra obutev.

Čeprav se zdi sonce prijetno, je dolgotrajna izpostavljenost UV-žarkom eden ključnih dejavnikov tveganja za kožnega raka, vključno z melanomom.

To so konkretna, praktična priporočila, ki jih dejansko lahko vključite v svojo rutino:



1. Krema za sonce naj postane rutina

Uporabljajte zaščitni faktor SPF 30 ali več, še bolje SPF 50.

nanesite jo 20–30 minut pred aktivnostjo

ne pozabite na: ušesa, vrat, nos, zadnji del nog

obnovite nanos vsaki 2 uri (ali prej, če se močno potite)

Za športnike so najboljše:

vodoodporne kreme

lahke, »dry touch« formule (da ne tečejo v oči)

2. Oblačila so vaša prva zaščita

Pri daljših aktivnostih naredijo največ:

lahke majice z UV-zaščito (UPF)

kolesarske majice z daljšimi rokavi

kapa ali ruta pod čelado

sončna očala z UV-filtrom

Temnejša in gostejša tkanina, boljša je zaščita.

3. Glava, obraz in vrat so najbolj izpostavljeni deli

To so območja, kjer se kožni rak pogosto pojavi.

uporabljajte kape s ščitnikom ali čelade z vizirjem

zaščitite tilnik (zelo pogosto spregledan!)

balzami za ustnice naj vsebujejo SPF

4. Izogibajte se» najhujšemu« soncu

Če je mogoče:

trenirajte zgodaj zjutraj ali pozno popoldne

med 11. in 16. uro je UV-sevanje najmočnejše

Za kolesarje in pohodnike: planiranje ture ni samo logistika, ampak tudi zaščita zdravja.

5. Redno preverjajte kožo

Športniki so pogosto bolj izpostavljeni, zato je samopregled še toliko pomembnejši.

Uporabite pravilo ABCDE:

opazujte nova znamenja

spremljajte spremembe

reagirajte pravočasno

Če opazite karkoli sumljivega, je pregled pri dermatologu nujen.

6. Ne podcenjujte odboja sonca

UV-žarki se odbijajo od:

asfalta (kolesarji!)

vode

skal in snega

To pomeni, da ste lahko izpostavljeni tudi v senci ali ob oblačnem vremenu.

7. Pogoste napake rekreativcev

Največ ljudi naredi iste napake:

kremo nanesejo samo enkrat

pozabijo na ušesa in vrat

mislijo, da jih pot ščiti (ne drži)

zaščito uporabljajo samo na morju

Ključna misel

Če redno trenirate na prostem, niste le bolj zdravi, ste pa tudi bolj izpostavljeni soncu. Dobra novica: z nekaj preprostimi navadami lahko tveganje za kožnega raka močno zmanjšate.