ABCDE pravilo: preprost način, kako pravočasno prepoznati kožnega raka

Kožni rak je ena najpogostejših oblik raka, a hkrati tudi ena najbolje ozdravljivih, če ga odkrijemo dovolj zgodaj. Strokovnjaki zato priporočajo preprosto metodo samopregledovanja, znano kot pravilo ABCDE, s katerim lahko hitro prepoznamo sumljive spremembe na koži.
Pravilo ABCDE je enostavna tehnika, ki pomaga prepoznati zgodnje znake melanoma, najnevarnejše oblike kožnega raka. Vsaka črka predstavlja eno od značilnosti, na katero moramo biti pozorni pri znamenjih ali pigmentnih lisah:
A – asimetrija (Asymmetry): ena polovica znamenja ni enaka drugi
B – rob (Border): robovi so neenakomerni, zabrisani ali nazobčani
C – barva (Color): neenotna barva, več odtenkov (rjava, črna, rdeča …)
D – premer (Diameter): znamenje je večje od radirke na svinčniku (približno 6 mm)
E – spreminjanje (Evolving): znamenje se spreminja, raste, spreminja barvo ali obliko, srbi ali krvavi
Če opazite katero od teh sprememb, je pomembno, da čim prej obiščete zdravnika.
Melanom je resna bolezen, vendar zelo dobro ozdravljiva, če jo odkrijemo v zgodnji fazi. Prav zato je ključno, da svojo kožo redno opazujete. Najboljše izhodišče ste vi sami, svojo kožo poznate bolje kot kdorkoli drug. Tako boste najhitreje opazili:
Zgodnje odkrivanje bistveno poveča možnosti za uspešno zdravljenje.
Če imate veliko znamenj ali peg, bodite pozorni na tisto, ki izstopa. Strokovnjaki temu pravijo znak »grdega račka«.
Gre za znamenje, ki:
Takšna sprememba je lahko opozorilni znak in zahteva dodatno pozornost.
Samopregled lahko enostavno opravite doma. Potrebujete dobro osvetljen prostor, veliko ogledalo in ročno ogledalo.
Postopek naj vključuje:
Pomembno je, da si znamenja tudi zapomnite ali fotografirate, saj boste tako lažje opazili morebitne spremembe.
Strokovnjaki priporočajo samopregled kože približno enkrat na mesec, najbolje po tuširanju. Če opazite kakršnekoli spremembe, ne odlašajte z obiskom zdravnika.
Na pregled se odpravite, če opazite:
Dermatolog lahko sumljive spremembe pravočasno pregleda in spremlja njihov razvoj.
Vsaka sprememba na koži še ne pomeni raka, a previdnost ni odveč. Prav zgodnje odkrivanje je ključno za uspešno zdravljenje. Če se vam zdi, da nekaj ni v redu, zaupajte svojemu občutku. Kratek obisk pri zdravniku lahko pomeni veliko razliko – in včasih reši življenje.
Za športne rekreativce, ki veliko časa preživijo na soncu, kolesarje, tekače, pohodnike, veslače ... zaščita kože ni dodatek, ampak nujen del opreme, enako kot čelada ali dobra obutev.
Čeprav se zdi sonce prijetno, je dolgotrajna izpostavljenost UV-žarkom eden ključnih dejavnikov tveganja za kožnega raka, vključno z melanomom.
Uporabljajte zaščitni faktor SPF 30 ali več, še bolje SPF 50.
Pri daljših aktivnostih naredijo največ:
Temnejša in gostejša tkanina, boljša je zaščita.
To so območja, kjer se kožni rak pogosto pojavi.
Če je mogoče:
Za kolesarje in pohodnike: planiranje ture ni samo logistika, ampak tudi zaščita zdravja.
Športniki so pogosto bolj izpostavljeni, zato je samopregled še toliko pomembnejši.
Uporabite pravilo ABCDE:
Če opazite karkoli sumljivega, je pregled pri dermatologu nujen.
UV-žarki se odbijajo od:
To pomeni, da ste lahko izpostavljeni tudi v senci ali ob oblačnem vremenu.
Največ ljudi naredi iste napake:
Če redno trenirate na prostem, niste le bolj zdravi, ste pa tudi bolj izpostavljeni soncu. Dobra novica: z nekaj preprostimi navadami lahko tveganje za kožnega raka močno zmanjšate.