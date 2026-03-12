  • Delo d.o.o.
DOBRO JE VEDETI ZA HUJŠANJE

Aerobni in anaerobni metabolizem. Kako telo proizvaja energijo za vadbo

Če je cilj vadbe zmanjšanje telesne teže, je aerobni metabolizem zelo učinkovit, saj telo med vadbo uporablja maščobne zaloge kot vir energije.
Kolesarjenje sodi med aerobne vadbe. FOTO: Nino Verdnik
Kolesarjenje sodi med aerobne vadbe. FOTO: Nino Verdnik
Miroslav Cvjetičanin
 12. 3. 2026 | 08:25
9:05
A+A-

Pri telesni dejavnosti telo uporablja različne presnovne procese, da mišicam zagotovi energijo, ki jo potrebujejo za delo. Vsak od teh procesov deluje na drugačen način, skupno pa jim je, da proizvajajo ATP (adenozin trifosfat), osnovno energijsko molekulo, ki poganja delovanje celic.

Razumevanje razlike med aerobnim in anaerobnim metabolizmom pomaga bolje razumeti, kako telo proizvaja in porablja energijo med športom, vadbo in vsakodnevnimi aktivnostmi.

Osnove metabolizma

Metabolizem je skupni izraz za vse procese, s katerimi telo razgrajuje hranila, ustvarja snovi za energijo in jih uporablja za delovanje organizma. Pri tem telo izloča encime, ki razgradijo hrano na sladkorje, beljakovine in maščobe. Te snovi nato vsaka celica uporabi za proizvodnjo energije.

V celicah nastaja adenozin trifosfat (ATP), molekula, ki omogoča:

  • krčenje mišic
  • dihanje
  • krvni obtok
  • vzdrževanje telesne temperature
  • prebavo
  • odstranjevanje odpadnih snovi
  • delovanje možganov in živčnega sistema

Kalorije iz hrane se v vsaki celici pretvorijo v energijo. Hitrost, s katero telo porablja kalorije, imenujemo presnovna hitrost. Med telesno dejavnostjo se metabolizem pospeši. Mišice, dihala in krvni obtok delujejo intenzivneje, zato se povečata tudi srčni utrip in frekvenca dihanja, saj telo potrebuje več kisika in hranil. Hkrati mora organizem preprečiti pregrevanje, kar doseže predvsem s potenjem.

Vrste metabolizma

Telo uporablja dva osnovna načina pretvorbe energije iz hrane:

  • aerobni metabolizem
  • anaerobni metabolizem

Aerobni metabolizem

Pri aerobnem metabolizmu telo proizvaja energijo z razgradnjo ogljikovih hidratov, aminokislin in maščob ob prisotnosti kisika. Proces je pogosto opisan kot »izgorevanje« hranil, saj telo dobesedno oksidira sladkorje, maščobe in beljakovine za pridobivanje energije. Aerobni metabolizem zagotavlja energijo za večino telesnih funkcij in za dolgotrajnejšo telesno dejavnost.

Tipični primeri aerobnih aktivnosti so:

  • hitra hoja
  • tek
  • kolesarjenje
  • daljše vzdržljivostne vadbe

Pri teh dejavnostih telo proizvaja energijo stabilno in lahko deluje dlje časa.

Anaerobni metabolizem

Anaerobni metabolizem proizvaja energijo brez prisotnosti kisika. To se zgodi takrat, ko pljuča in krvni obtok ne morejo dovolj hitro dovajati kisika mišicam. Ta proces se običajno aktivira pri kratkih in zelo intenzivnih naporih, na primer:

  • sprint pri teku ali kolesarjenju
  • dvigovanje težkih bremen
  • eksplozivni športni gibi

Ko kisika v krvi ni dovolj, se glukoza in glikogen ne moreta popolnoma razgraditi v ogljikov dioksid in vodo. Namesto tega nastaja mlečna kislina, ki se kopiči v mišicah in zmanjšuje njihovo učinkovitost.

Pri mnogih športih telo izmenično uporablja oba sistema. Tak primer so športi z intervalnimi napori, kjer se izmenjujejo sprinti in zmernejša aktivnost.

Anaerobni in aerobni metabolizem: ključne razlike

Anaerobni metabolizem je bistveno manj učinkovit. Iz ene molekule glukoze lahko proizvede le tri molekule ATP, medtem ko aerobni metabolizem ustvari približno 39 molekul ATP. ATP je osnovno gorivo za mišice, zato aerobni procesi omogočajo dolgotrajnejše delovanje.

Dodatna razlika je v virih energije:

  • anaerobni metabolizem uporablja predvsem glukozo in glikogen
  • aerobni metabolizem lahko razgrajuje tudi maščobe in beljakovine

Pri zelo intenzivni vadbi, ko srčni utrip preseže približno 85 odstotkov maksimalnega srčnega utripa, začne telo za energijo uporabljati predvsem anaerobni metabolizem.

Anaerobni metabolizem in mlečna kislina

Mlečna kislina nastaja kot stranski produkt anaerobne glikolize. Pri intenzivni vadbi se kopiči v mišicah in povzroča občutek pekočega napora ter utrujenosti.

Pri zmerni telesni aktivnosti se mlečna kislina hitro odstranjuje iz mišičnih celic. Ko pa je obremenitev zelo visoka, se kopiči hitreje, kot jo telo lahko odstrani.

Takrat se pojavijo:

  • pekoč občutek v mišicah
  • zmanjšana moč mišic
  • potreba po upočasnitvi ali počitku

Mlečna kislina se nato v jetrih pretvori nazaj v glukozo, ki lahko ponovno služi kot vir energije.

Kaj se dogaja med anaerobno vadbo

Pri zelo intenzivni vadbi se v mišicah hitro kopiči mlečna kislina, kar povzroči značilen občutek »pečenja« v mišicah.

Za anaerobni napor je značilno:

  • aktivacija hitrih mišičnih vlaken
  • hitra proizvodnja energije
  • hitra utrujenost mišic

Visoko intenzivni intervali lahko tudi sicer aerobno aktivnost spremenijo v anaerobno, ko intenzivnost preseže približno 90 odstotkov maksimalnega srčnega utripa.

Laktatni prag

S posebnimi vadbenimi programi je mogoče povečati točko, pri kateri se mlečna kislina začne hitreje kopičiti. Ta točka se imenuje laktatni prag.

Pri večini športnikov se pojavi med 50 in 80 % maksimalne porabe kisika (VO₂ max). Z ustreznim treningom se lahko ta prag poveča, kar omogoča večji napor brez hitre utrujenosti.

Za optimalno delovanje mišic je pomembna tudi ustrezna prehrana, ki zagotavlja dovolj glikogena, glavnega vira energije pri intenzivni vadbi.

Aerobni metabolizem in proizvodnja energije

Aerobni metabolizem je del celičnega dihanja. Celice proizvajajo energijo skozi več biokemijskih procesov, med katerimi so glikoliza, citratni cikel, oksidativna fosforilacija. Ti procesi omogočajo učinkovito pretvorbo glukoze v energijo.

Energija za vsakodnevno delovanje telesa

Aerobni metabolizem deluje ves čas, tudi kadar telo miruje. Celice, organi in mišice stalno porabljajo energijo za osnovne funkcije. Zato ima telo tako imenovano bazalno presnovo, količino energije, ki je potrebna za ohranjanje življenjskih funkcij tudi v mirovanju. Pri aerobni presnovi se ogljikovi hidrati oksidirajo s pomočjo kisika, ki ga pljuča prenesejo v kri. Končni produkti tega procesa so ogljikov dioksid in voda.

Telo ju odstranjuje z dihanjem, potenjem in uriniranjem. Zaradi tega aerobna vadba običajno povzroča manj bolečin v mišicah kot intenzivna anaerobna vadba.

Prednosti aerobne vadbe

Aerobna vadba poteka pri intenzivnosti pod približno 85 odstotkov maksimalnega srčnega utripa. Pri tej ravni telo uporablja stabilen vir energije iz ogljikovih hidratov in maščob.

Med zmerno vadbo:

  • dihanje ostaja nadzorovano
  • energija se sprošča postopno
  • telo lahko dolgo vzdržuje aktivnost
  • Ko se zaloge glikogena izčrpajo, lahko pride do stanja, ki ga športniki opisujejo kot »udar ob zid«, ko energija nenadoma pade.

Primeri aerobne vadbe

Aerobna vadba vključuje ponavljajoče se gibe velikih mišičnih skupin, ki trajajo vsaj 10 minut in povečajo srčni utrip ter dihanje.

Najpogostejši primeri so:

  • hitra hoja
  • tek
  • kolesarjenje
  • veslanje
  • plavanje
  • tek na smučeh

Aerobno vadbo omogočajo tudi številne kardio naprave:

  • eliptični trenažer
  • naprava za stopnice
  • veslaški ergometer

Med aerobne aktivnosti spada tudi ples, če srčni utrip ostane v aerobnem območju.

Aerobna vadba in hujšanje

Če je cilj vadbe zmanjšanje telesne teže, je aerobni metabolizem zelo učinkovit, saj telo med vadbo uporablja maščobne zaloge kot vir energije.

Aerobna aktivnost:

  • porablja shranjene maščobe
  • porablja ogljikove hidrate iz celic
  • preprečuje, da bi se presežek kalorij shranil kot maščoba

Po drugi strani pa lahko redna vadba poveča tudi mišično maso, zato se lahko telesna sestava izboljša, tudi če se telesna teža ne spremeni bistveno.

treningvadbazdravjeaerobna vadbašportna znanostšportna rekreacija
