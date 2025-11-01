Alergija na alkohol: znaki, ki jih mnogi spregledajo – tudi zamašen nos po kozarcu vina

Galerija
Če po kozarcu vina začutite rdečico na obrazu, srbenje, glavobol ali nenadoma zamašen nos, morda vaše telo poskuša povedati nekaj pomembnega.
Čeprav je prava alergija na alkohol redka, so težave po pitju alkohola precej pogoste in pogosto ostanejo neprepoznane.
Najprej je treba razlikovati med alergijo in intoleranco na alkohol.
Pri alergiji imunski sistem napačno prepozna sestavine v alkoholni pijači kot nevarne (npr. beljakovine iz ječmena, grozdja ali žveplove spojine).
Pri intoleranci pa gre za presnovno težavo, telo ne more pravilno razgraditi alkohola, običajno zaradi pomanjkanja encima aldehid dehidrogenaze (ALDH2).
Prava alergija se lahko pojavi že po zelo majhni količini alkohola. Simptomi so:
Eden najbolj spregledanih znakov alergije ali občutljivosti na alkohol je zamašen nos ali nenaden izcedek iz nosu.
Mnogi ta simptom povezujejo s prehladom ali reakcijo na mraz, a v resnici gre lahko za alergijsko reakcijo na snovi v pijači – pogosto na žveplove spojine, histamin ali aditive, ki se uporabljajo pri pridelavi vina, piva in žganih pijač.
Po zaužitju alkohola se sluznica v nosu razširi, kar povzroči občutek zamašenosti, kihanje ali celo vodnat izcedek iz nosu. Če se to dogaja pogosto, je to lahko jasen znak, da telo ne prenaša določene vrste pijače ali sestavine v njej.
Pri intoleranci se simptomi pojavijo nekaj minut po pitju in so običajno blažji, a neprijetni:
Ta oblika občutljivosti je pogosta predvsem pri ljudeh azijskega porekla, a se pojavlja tudi pri Evropejcih – pogosto pri tistih, ki alkohol redkeje uživajo ali imajo težave s presnovo.
Če se simptomi pojavljajo že po majhnih količinah alkohola, še posebej če vključujejo oteženo dihanje, otekanje ali izpuščaje, je nujen obisk zdravnika ali alergologa.
Ta lahko s kožnimi testi ali krvnimi preiskavami (specifični IgE) ugotovi, ali gre za pravo alergijo ali za intoleranco.
Čeprav se alergija na alkohol zdi redka, je lahko znak, da telo ne prenaša določene snovi ali kombinacije sestavin. Pogosti zamašen nos po pitju vina ali piva ni zgolj nadloga, ampak lahko kaže na alergijsko reakcijo, ki jo velja jemati resno.
Če simptome prepoznate pravočasno in prilagodite svoje navade, se lahko izognete dolgotrajnim težavam in neprijetnim reakcijam.