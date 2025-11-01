Alergija na alkohol: znaki, ki jih mnogi spregledajo – tudi zamašen nos po kozarcu vina

Če po kozarcu vina začutite rdečico na obrazu, srbenje, glavobol ali nenadoma zamašen nos, morda vaše telo poskuša povedati nekaj pomembnega.

Čeprav je prava alergija na alkohol redka, so težave po pitju alkohola precej pogoste in pogosto ostanejo neprepoznane.

Alergija ali intoleranca?

Najprej je treba razlikovati med alergijo in intoleranco na alkohol.

Pri alergiji imunski sistem napačno prepozna sestavine v alkoholni pijači kot nevarne (npr. beljakovine iz ječmena, grozdja ali žveplove spojine).

Pri intoleranci pa gre za presnovno težavo, telo ne more pravilno razgraditi alkohola, običajno zaradi pomanjkanja encima aldehid dehidrogenaze (ALDH2).

Znaki prave alergije na alkohol

Prava alergija se lahko pojavi že po zelo majhni količini alkohola. Simptomi so:

rdečico, izpuščaje ali koprivnico,

srbenje kože,

otekanje ustnic, jezika ali obraza,

zamašen nos ali izcedek iz nosu,

težko dihanje ali občutek dušenja, zaprta dihalna pot

slabost, bolečine v trebuhu ali bruhanje.

zamašen nos, kihanje, smrkanje – spregledani, a pogosti simptomi

Eden najbolj spregledanih znakov alergije ali občutljivosti na alkohol je zamašen nos ali nenaden izcedek iz nosu.

Mnogi ta simptom povezujejo s prehladom ali reakcijo na mraz, a v resnici gre lahko za alergijsko reakcijo na snovi v pijači – pogosto na žveplove spojine, histamin ali aditive, ki se uporabljajo pri pridelavi vina, piva in žganih pijač.

Po zaužitju alkohola se sluznica v nosu razširi, kar povzroči občutek zamašenosti, kihanje ali celo vodnat izcedek iz nosu. Če se to dogaja pogosto, je to lahko jasen znak, da telo ne prenaša določene vrste pijače ali sestavine v njej.

Znaki intolerance na alkohol

Pri intoleranci se simptomi pojavijo nekaj minut po pitju in so običajno blažji, a neprijetni:

rdečica obraza in vratu,

občutek toplote ali pekoč občutek,

glavobol, utrujenost,

slabost ali pospešen srčni utrip,

zamašen nos, tudi brez drugih znakov prehlada.

Ta oblika občutljivosti je pogosta predvsem pri ljudeh azijskega porekla, a se pojavlja tudi pri Evropejcih – pogosto pri tistih, ki alkohol redkeje uživajo ali imajo težave s presnovo.

Kdaj k zdravniku?

Če se simptomi pojavljajo že po majhnih količinah alkohola, še posebej če vključujejo oteženo dihanje, otekanje ali izpuščaje, je nujen obisk zdravnika ali alergologa.

Ta lahko s kožnimi testi ali krvnimi preiskavami (specifični IgE) ugotovi, ali gre za pravo alergijo ali za intoleranco.

Kaj storiti, če alkohol povzroča težave?

prenehajte piti alkohol, dokler ne ugotovite vzroka,

opazujte, ali se težave pojavljajo pri določenih pijačah (npr. rdeče vino, pivo),

izbirajte čistejše pijače brez dodatkov, kot je vodka,

pijte dovolj vode,

izogibajte se pijačam z visoko vsebnostjo histamina (staranja vina, viskiji, piva).

Alkohol in telo – opozorilo za vse

Čeprav se alergija na alkohol zdi redka, je lahko znak, da telo ne prenaša določene snovi ali kombinacije sestavin. Pogosti zamašen nos po pitju vina ali piva ni zgolj nadloga, ampak lahko kaže na alergijsko reakcijo, ki jo velja jemati resno.

Če simptome prepoznate pravočasno in prilagodite svoje navade, se lahko izognete dolgotrajnim težavam in neprijetnim reakcijam.