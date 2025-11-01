  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POZOR

Alergija na alkohol: znaki, ki jih mnogi spregledajo – tudi zamašen nos po kozarcu vina

Najprej je treba razlikovati med alergijo in intoleranco na alkohol.
Po zaužitju alkohola se sluznica v nosu razširi, kar povzroči občutek zamašenosti, kihanje ali celo vodnat izcedek iz nosu. FOTO: Getty Images
Po zaužitju alkohola se sluznica v nosu razširi, kar povzroči občutek zamašenosti, kihanje ali celo vodnat izcedek iz nosu. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 1. 11. 2025 | 09:00
3:49
A+A-

Če po kozarcu vina začutite rdečico na obrazu, srbenje, glavobol ali nenadoma zamašen nos, morda vaše telo poskuša povedati nekaj pomembnega.

Čeprav je prava alergija na alkohol redka, so težave po pitju alkohola precej pogoste in pogosto ostanejo neprepoznane.

Alergija ali intoleranca?

Najprej je treba razlikovati med alergijo in intoleranco na alkohol.

Pri alergiji imunski sistem napačno prepozna sestavine v alkoholni pijači kot nevarne (npr. beljakovine iz ječmena, grozdja ali žveplove spojine).

Pri intoleranci pa gre za presnovno težavo, telo ne more pravilno razgraditi alkohola, običajno zaradi pomanjkanja encima aldehid dehidrogenaze (ALDH2).

Znaki prave alergije na alkohol

Prava alergija se lahko pojavi že po zelo majhni količini alkohola. Simptomi so:

  • rdečico, izpuščaje ali koprivnico,
  • srbenje kože,
  • otekanje ustnic, jezika ali obraza,
  • zamašen nos ali izcedek iz nosu,
  • težko dihanje ali občutek dušenja, zaprta dihalna pot
  • slabost, bolečine v trebuhu ali bruhanje.
  • zamašen nos, kihanje, smrkanje – spregledani, a pogosti simptomi

Eden najbolj spregledanih znakov alergije ali občutljivosti na alkohol je zamašen nos ali nenaden izcedek iz nosu.

Mnogi ta simptom povezujejo s prehladom ali reakcijo na mraz, a v resnici gre lahko za alergijsko reakcijo na snovi v pijači – pogosto na žveplove spojine, histamin ali aditive, ki se uporabljajo pri pridelavi vina, piva in žganih pijač.

Po zaužitju alkohola se sluznica v nosu razširi, kar povzroči občutek zamašenosti, kihanje ali celo vodnat izcedek iz nosu. Če se to dogaja pogosto, je to lahko jasen znak, da telo ne prenaša določene vrste pijače ali sestavine v njej.

image_alt
Na Cerkniški ulici v nesreči udeležen pijan kolesar. Toliko je napihal

Znaki intolerance na alkohol

Pri intoleranci se simptomi pojavijo nekaj minut po pitju in so običajno blažji, a neprijetni:

  • rdečica obraza in vratu,
  • občutek toplote ali pekoč občutek,
  • glavobol, utrujenost,
  • slabost ali pospešen srčni utrip,
  • zamašen nos, tudi brez drugih znakov prehlada.

Ta oblika občutljivosti je pogosta predvsem pri ljudeh azijskega porekla, a se pojavlja tudi pri Evropejcih – pogosto pri tistih, ki alkohol redkeje uživajo ali imajo težave s presnovo.

Kdaj k zdravniku?

Če se simptomi pojavljajo že po majhnih količinah alkohola, še posebej če vključujejo oteženo dihanje, otekanje ali izpuščaje, je nujen obisk zdravnika ali alergologa.

Ta lahko s kožnimi testi ali krvnimi preiskavami (specifični IgE) ugotovi, ali gre za pravo alergijo ali za intoleranco.

Kaj storiti, če alkohol povzroča težave?

  • prenehajte piti alkohol, dokler ne ugotovite vzroka,
  • opazujte, ali se težave pojavljajo pri določenih pijačah (npr. rdeče vino, pivo),
  • izbirajte čistejše pijače brez dodatkov, kot je vodka,
  • pijte dovolj vode,
  • izogibajte se pijačam z visoko vsebnostjo histamina (staranja vina, viskiji, piva).

Alkohol in telo – opozorilo za vse

Čeprav se alergija na alkohol zdi redka, je lahko znak, da telo ne prenaša določene snovi ali kombinacije sestavin. Pogosti zamašen nos po pitju vina ali piva ni zgolj nadloga, ampak lahko kaže na alergijsko reakcijo, ki jo velja jemati resno.

Če simptome prepoznate pravočasno in prilagodite svoje navade, se lahko izognete dolgotrajnim težavam in neprijetnim reakcijam.

Več iz teme

alkoholalkoholizemalkohol in športalergijavožnja pod vplivom alkohola
ZADNJE NOVICE
09:15
Novice  |  Svet
VIRALEN TRENUTEK

Erika Kirk je imela govor v usnjenih pajkicah, odzivi brutalni: Ali MAGA to podpira? (VIDEO)

Objem JD Vanca in vdove Charlija Kirka postal viralen, namiguje se o aferi.
1. 11. 2025 | 09:15
09:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR

Alergija na alkohol: znaki, ki jih mnogi spregledajo – tudi zamašen nos po kozarcu vina

Najprej je treba razlikovati med alergijo in intoleranco na alkohol.
Miroslav Cvjetičanin1. 11. 2025 | 09:00
08:15
Novice  |  Slovenija
POGOVORI Z LOKALCI

Teden dni po smrti Aleša predsednica Pirc Musarjeva prihaja prižgat svečo, mladi iz NSi so jo že prižgali pred DZ

Včeraj sta bila v Novem mestu tudi notranji minister v odstopu in generalni direktor policije.
1. 11. 2025 | 08:15
07:35
Lifestyle  |  Polet
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila po 50. letu: kdaj pride na vrsto ta prehranski dodatek?

Za ohranjanje mišic ni dovolj le kolo ali tek. Vadba moči mora postati redni del tedenske rutine.
1. 11. 2025 | 07:35
07:25
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Melani Mekicar spregovorila o poroki: To bo ena konkretna žurka (VIDEO)

Želita si skupne prihodnosti.
1. 11. 2025 | 07:25
07:11
Šport  |  Tekme
FANTASTIČNA NOČ

Dončić se je na spektakularen način vrnil po poškodbi (VIDEO)

Slovenski superzvezdnik z izjemno igro po premoru zaradi poškodbe vodil Lakers do nove zmage.
1. 11. 2025 | 07:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki