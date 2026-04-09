Alergije v odrasli dobi: zakaj nastanejo, ali so nevarnejše in kako jih učinkovito obvladati

Alergije niso le težava otrok, razvijejo se lahko tudi v odrasli dobi, pogosto povsem nepričakovano. Strokovnjaki opozarjajo, da so simptomi sezonskih alergij pri odraslih pogosto dolgotrajnejši in izrazitejši kot pri navadnem prehladu, najpogosteje pa se pojavljajo spomladi, poleti in jeseni.
Na tveganje za razvoj alergij vplivajo številni dejavniki, med drugim spremembe življenjskega sloga, genetika in proces staranja.
Čeprav mnogi alergij v otroštvu niso imeli, to ne pomeni, da se ne morejo razviti kasneje. Imunski sistem lahko kadarkoli začne pretirano reagirati na sicer neškodljive snovi, kot so cvetni prah, plesni ali drugi alergeni.
Po ocenah približno četrtina odraslih trpi za sezonskimi alergijami, pri čemer so nekoliko bolj dovzetne ženske. Sprememba okolja, nov hobi ali genetska predispozicija lahko sprožijo alergijsko reakcijo, ki je telo prej ni poznalo.
Alergijska reakcija nastane, ko telo napačno prepozna neškodljivo snov kot grožnjo. Ob vdihu alergena, na primer cvetnega prahu, imunski sistem sproži tvorbo protiteles, ki spodbudijo sproščanje histamina, snovi, odgovorne za večino alergijskih simptomov.
Sprememba okolja: selitev na območje z drugačno vegetacijo ali prisotnostjo plesni
Nove aktivnosti: denimo vrtnarjenje ali druge dejavnosti na prostem
Genetika: dedna nagnjenost k alergijam, tudi če jih v otroštvu ni bilo
Zgodovina alergijskih bolezni: t. i. atopijski marš, ki se lahko začne z ekcemom, nadaljuje z alergijami na hrano in razvije v seneni nahod ali astmo
Sezonske alergije se najpogosteje pojavljajo spomladi, poleti in jeseni, ko je v zraku več cvetnega prahu in plesni. Raziskave kažejo, da se zaradi podnebnih sprememb sezona alergij podaljšuje, kar pomeni več težav za alergike.
Pri odraslih so najpogostejše alergije na cvetni prah in plesni. Vrsta alergena je odvisna od letnega časa in geografskega območja.
Spomladi prevladuje cvetni prah dreves, kot so:
Simptomi sezonskih alergij so podobni prehladu, vendar trajajo bistveno dlje, pogosto več tednov.
Najpogostejši znaki so:
Pri osebah z astmo lahko alergije sprožijo tudi:
Sezonske alergije običajno niso smrtno nevarne. Vendar pa lahko nekatere druge alergije, na primer na hrano ali zdravila, povzročijo anafilaksijo, resno in nujno stanje, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč.
Zdravnik lahko alergije pogosto prepozna že na podlagi simptomov, diagnozo pa potrdi s kožnimi ali krvnimi testi. Zdravljenje vključuje spremembe življenjskega sloga, zdravila in v nekaterih primerih imunoterapijo.
Pri tej metodi pacient prejema majhne količine alergena, s čimer se telo postopoma privaja nanj. Terapija poteka pod zdravniškim nadzorom, saj obstaja tveganje za resne reakcije.
Večina alergij v odrasli dobi je blaga in obvladljiva. Če pa simptomi postanejo izraziti ali moteči, je priporočljiv posvet z zdravnikom.
Nujno medicinsko pomoč je treba poiskati ob znakih anafilaksije, kot so:
Alergije v odrasli dobi niso redkost, zato jih ne gre podcenjevati. Ključno je pravočasno prepoznavanje simptomov, izbira ustreznega zdravljenja ter prilagoditev življenjskega sloga. S pravilnim pristopom je mogoče simptome uspešno nadzorovati in ohraniti kakovost življenja.