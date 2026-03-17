  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DA ALI NE

Ali je lahko hrana zdravilo?

Prednosti in slabosti pristopa »hrana kot zdravilo«.
Da ima prehrana pomemben vpliv na zdravje, priznavajo zdravstveni strokovnjaki po vsem svetu. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 17. 3. 2026 | 13:00
7:33
A+A-

Ali lahko hrana deluje kot zdravilo? Strokovnjaki pojasnjujejo, kako prehrana vpliva na zdravje, preprečevanje bolezni in kje so omejitve pristopa »hrana kot zdravilo«.

Koncept »hrana kot zdravilo« se v zahodnem svetu pogosto predstavlja kot nova ideja, vendar ima v resnici zelo dolgo tradicijo. V številnih kulturah po svetu je bila prehrana stoletja eden ključnih temeljev zdravja.

Kljub temu pa strokovnjaki razpravljajo o tem, kakšno vlogo ima prehrana pri preprečevanju in zdravljenju bolezni v primerjavi s konvencionalno medicino.

Ta članek predstavlja pregled znanstvenih dokazov o tem, kako prehrana vpliva na zdravje, kakšne so prednosti pristopa »hrana, kot zdravilo« in kje so njegove omejitve.

Prehrana ima velik vpliv na zdravje

Da ima prehrana pomemben vpliv na zdravje, priznavajo zdravstveni strokovnjaki po vsem svetu. Ljudje, ki imajo dostop do ustrezne in uravnotežene prehrane, imajo večjo verjetnost, da imajo močnejši imunski sistem, imajo varnejšo nosečnost in porod, imajo manjše tveganje za sladkorno bolezen, imajo manjše tveganje za srčno-žilne bolezni, živijo dlje. Razlogi za te učinke so številni in zapleteni, znanstveniki pa jih še vedno raziskujejo.

Nekatere raziskave kažejo, da lahko prehrana, bogata z dodanim sladkorjem, nasičenimi in transmaščobami ter presežkom natrija, spodbuja kronično vnetje, ki je pomemben dejavnik tveganja za razvoj bolezni, kot so:

  • bolezni srca
  • sladkorna bolezen tipa 2
  • bolezni prebavil
  • druge kronične bolezni.

Kakšno prehrano priporočajo strokovnjaki

Prehranska priporočila, ki jih je objavilo American Heart Association, poudarjajo prehrano, ki vključuje: sadje, zelenjavo, polnozrnata živila, stročnice, mlečne izdelke z manj maščobami, rastlinske ali puste živalske beljakovine.

Takšna prehrana lahko podpira zdravje srca, saj pomaga zmanjševati ključne dejavnike tveganja, kot so: vnetje, povišan holesterol, visok krvni tlak, motnje spanja.

Tudi World Health Organization poudarja, da ima prehranski status pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Raziskave so pokazale tudi, da lahko karotenoidi, antioksidanti, ki jih najdemo v številnih vrstah sadja in zelenjave, izboljšajo presnovne kazalnike v krvi pri ljudeh z boleznimi jeter.

Temelji zdrave prehrane

Po prehranskih smernicah za obdobje 2020–2025 naj bi zdrava prehrana temeljila na rednem uživanju hranilno bogatih živil, kot so:

  • sadje
  • zelenjava
  • polnozrnata žita
  • mlečni izdelki z nizko vsebnostjo maščob
  • pusti viri beljakovin
  • zdrave maščobe in olja.

Za dobro zdravje je priporočljivo omejiti: dodani sladkor, sol, nasičene maščobe, alkohol.

Med prehranskimi modeli, ki jih strokovnjaki pogosto povezujejo z dobrim zdravjem, so: Mediterranean diet, DASH diet, prehranski model MyPlate, ki ga je razvilo United States Department of Agriculture.

Kaj pomeni pristop »hrana kot zdravilo«

Pristop »hrana, kot zdravilo« temelji na prepričanju, da ima prehrana ključno vlogo pri preprečevanju in obvladovanju bolezni. Enotne definicije tega koncepta sicer ni, vendar običajno pomeni, da se v zdravstvenem načrtu posameznika prehrani nameni osrednja vloga, z namenom:

  • preprečevanja bolezni
  • zmanjševanja simptomov
  • ali celo izboljšanja zdravstvenega stanja.

Takšen pristop spodbuja predvsem: večje uživanje celovitih in minimalno predelanih rastlinskih živil, zmanjšanje vnosa močno predelanih izdelkov z veliko sladkorja, soli in maščob.

Posebno pozornost namenja tudi tako imenovanim funkcionalnim živilom, ki naj bi zaradi vsebnosti določenih hranil ali bioaktivnih snovi imela dodatne zdravstvene koristi.

Med ta živila spadajo:

  • zelišča in začimbe
  • stročnice
  • oreški in semena
  • polnozrnata žita
  • sadje in zelenjava.

Prednosti pristopa »hrana kot zdravilo«

Pomoč pri obvladovanju bolezni

Terapija z medicinsko prehrano je del sodobne zdravstvene prakse in uporablja prehrano kot podporo pri zdravljenju bolezni.

Na primer: večji vnos prehranskih vlaknin lahko pomaga znižati raven krvnega sladkorja pri ljudeh s prediabetesom ali sladkorno boleznijo, kakovostnejša prehrana lahko zmanjša simptome bolezni in izboljša kakovost življenja.

Raziskave kažejo tudi, da lahko prilagojena mediteranska prehrana zmanjša bolečino, utrujenost in nelagodje pri ljudeh z lipoedemom, stanjem, pri katerem se maščoba nenormalno kopiči v spodnjem delu telesa.

Opazovalne študije so prav tako pokazale, da lahko zdrava prehrana med zdravljenjem raka dojke zmanjša neprijetne stranske učinke terapije, kot so: slabost, bruhanje, izguba apetita.

Možni nižji stroški zdravljenja

Kronične bolezni po svetu hitro naraščajo, s tem pa tudi stroški zdravstvene oskrbe. V Združenih državah so leta 2010 ocenili, da je kar 86 odstotkov zdravstvenih stroškov povezanih z zdravljenjem bolnikov z vsaj eno kronično boleznijo.

Pristop »hrana, kot zdravilo« bi, lahko potencialno zmanjšal stroške zdravljenja, saj bi lahko:

  • zmanjšal resnost bolezni
  • zmanjšal potrebo po zdravilih
  • zmanjšal število hospitalizacij.

Omejitve pristopa »hrana kot zdravilo«

Hrana ni univerzalno zdravilo

Čeprav ima prehrana velik vpliv na zdravje, sama po sebi ne more pozdraviti vseh bolezni.

Razvoj kroničnih bolezni je pogosto povezan tudi z drugimi dejavniki, kot so: genetika, okoljski toksini, avtoimunske bolezni. Zato je prehrana lahko pomembna podpora pri zdravljenju, vendar ne more nadomestiti ustrezne medicinske terapije.

Nevarnost napačnih informacij

Družbena omrežja lahko pomagajo širiti zdravstvene informacije, vendar so tudi pomemben vir napačnih ali nepreverjenih trditev o prehrani.

Kot opozarja nutricionist Joshua Wolrich v knjigi Food Isn’t Medicine, lahko pretirano demoniziranje posameznih živil vodi v nezdrave prehranske navade.

Interakcije med hrano in zdravili

Pomembno je tudi upoštevati interakcije med hrano in zdravili. Nekatera živila lahko okrepijo ali zmanjšajo učinek zdravil. Eden najbolj znanih primerov je grenivkin sok, ki lahko vpliva na delovanje nekaterih zdravil, med drugim tudi nekaterih zdravil za zniževanje holesterola.

 

Koncept »hrana kot zdravilo« v zahodnem svetu pridobiva vse več pozornosti, čeprav številne kulture že dolgo poudarjajo pomen prehrane za zdravje.

Raznolika in uravnotežena prehrana, bogata s sadjem, zelenjavo, polnozrnatimi živili, oreški, semeni in pustimi beljakovinami, lahko pomembno zmanjša tveganje za kronične bolezni, kot so bolezni srca in sladkorna bolezen tipa 2.

Kljub temu pa prehrana ni univerzalno zdravilo. Najboljše rezultate dosežemo, ko je zdrav življenjski slog združen z ustreznim medicinskim zdravljenjem.

O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki