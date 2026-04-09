Ali je olivno olje res vedno zdravo? Ključna razlika, ki jo mnogi spregledajo

Oljčno olje velja za enega najbolj zdravih virov maščob, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ni vedno samodejno koristno za zdravje. Ključ ni le v količini, temveč predvsem v kakovosti olja in v tem, katere maščobe z njim nadomeščamo.

Čeprav je bogato z zdravimi maščobami, je oljčno olje tudi zelo kalorično, ena žlica vsebuje približno 120 kalorij. Zato ni nepomembno, koliko ga zaužijemo, še pomembneje pa je, ali ga uporabljamo kot zamenjavo za manj zdrave maščobe ali zgolj kot dodatek že tako mastni prehrani.

Zakaj je oljčno olje koristno za zdravje?

Vrednost oljčnega olja temelji predvsem na enkrat nenasičenih maščobnih kislinah in antioksidantih. Ti pomagajo varovati krvne žile in živčne celice ter prispevajo k splošnemu zdravju organizma.

Redno, vendar zmerno uživanje oljčnega olja povezujejo z manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja, nekateri podatki pa nakazujejo tudi na njegov zaščitni učinek na možgane. Posebno pomembno vlogo ima v mediteranski prehrani, kjer prispeva k boljšemu uravnavanju holesterola in zdravju srca.

Ključna razlika: kakovost olja

Raziskave kažejo, da lahko zamenjava nasičenih maščob z oljčnim oljem zmanjša tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. Vendar pa ima pri tem odločilno vlogo kakovost izbranega izdelka.

Ekstra deviško oljčno olje, pridobljeno z mehanskimi postopki, ohranja največ koristnih spojin. Nasprotno pa imajo rafinirana olja bistveno nižjo hranilno vrednost, saj se med predelavo izgubi velik del bioaktivnih snovi.

Koliko oljčnega olja je priporočljivo?

Strokovnjaki svetujejo zmernost. Priporočena dnevna količina je med eno in štirimi žlicami. Ključno je, da oljčno olje uporabljamo kot nadomestilo za manj zdrave maščobe, ne pa kot dodatek k že energijsko bogati prehrani.

Oljčno olje je lahko izjemno koristno za zdravje, vendar le ob pravilni uporabi. Izbira kakovostnega, ekstra deviškega olja in zmerno uživanje sta ključna dejavnika, ki odločata o njegovih pozitivnih učinkih.