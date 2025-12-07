  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPREHAJALCI, POZOR

Ali je sprehod dovolj za vadbo?

Strokovnjaki priporočajo, da bi morali zdravniki hojo predpisovati na recept.
Sprehodi so odlična osnova za daljšo hojo, hitro hojo ali celo tek. FOTO: Getty Images
Sprehodi so odlična osnova za daljšo hojo, hitro hojo ali celo tek. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 7. 12. 2025 | 15:00
1:35
A+A-

Vsakodnevni sprehodi niso le prijetna dejavnost, ampak tudi učinkovita oblika gibanja, ki pozitivno vpliva na telo in duha. Tudi če se odločite za počasnejšo hojo in ne za hitro ali intenzivno vadbo, boste s sprehodi naredili veliko za svoje zdravje.

Strokovnjaki celo priporočajo, da bi morali zdravniki hojo predpisovati na recept. Sprehodi so dostopni, naravni in lahko postanejo ena najbolj intimnih oblik gibanja, vsak korak prispeva k boljšemu počutju, zdravju in splošni kondiciji.

Sprehodi kot uvod v vadbo

Sprehodi so odlična osnova za daljšo hojo, hitro hojo ali celo tek. Čeprav hitra hoja ali tek prinašata večjo porabo energije, vsak sprehod, tudi počasnejši, izboljšuje: delovanje srca in ožilja, mišično moč, splošno počutje in duševno zdravje.

Pol ure sprehoda na dan že prinese prve rezultate. Hoja ne zahteva posebne opreme, je dostopna kjer koli in je lahko tudi družabna dejavnost ali priložnost za meditativno samoto.

Sprehodi so preprosti, a močni za zdravje, tako telesno kot duševno. Bolje je vsak dan prehoditi pol ure kot ostati neaktiven. Vsak korak krepi srce, mišice in dobro počutje. Za tiste, ki želijo napredovati, je hoja lahko začetek poti do intenzivnejše vadbe.

Sprehod kot vadba. FOTO: Slovenske novice
Sprehod kot vadba. FOTO: Slovenske novice

 

Več iz teme

sprehodhojašportna rekreacijarekreacijahitra hojahoja za močgibanje
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Polet
SPREHAJALCI, POZOR

Ali je sprehod dovolj za vadbo?

Strokovnjaki priporočajo, da bi morali zdravniki hojo predpisovati na recept.
Miroslav Cvjetičanin7. 12. 2025 | 15:00
14:41
Novice  |  Slovenija
POSEBEN DAN ZA UČENCE

Boksarski šampion z velikim srcem: tokrat je razveselil šolarje (FOTO)

Dejan Zavec je obiskal OŠ Mala Nedelja in spregovoril o svojem življenju. Lani je za dobrodelno dražbo odstopil svoje boksarske rokavice.
7. 12. 2025 | 14:41
14:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
BURNO

»Ceste zaprte, okrog hiš pa ogromno policije!« PU Kranj potrjuje, da aktivirana policijski pogajalec in specialna enota

Kaj se je dogajalo na Gorenjskem v soboto zvečer?
7. 12. 2025 | 14:31
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
NE IZPOSTAVLJA SE

Pozabljena prva žena Georgea Clooneyja

Ko je njen zakon s Clooneyjem razpadel, je srečo našla ob drugem igralcu, njuna ljubezen pa traja še danes.
7. 12. 2025 | 14:25
13:49
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MEDICINSKI PREDATOR

Zdravnik snemal in spolno zlorabljal paciente, med njimi tudi otroci (FOTO in VIDEO)

Oumair Aejaz je bil 2. decembra obsojen zaradi enaintridesetih kaznivih dejanj, ki vključujejo spolne napade, skrivno snemanje žensk in otrok ter snemanje pacientov v bolnišnicah. Našli so skoraj 13.000 videoposnetkov.
Kaja Grozina7. 12. 2025 | 13:49
13:31
Novice  |  Slovenija
KANAL C0

To je razlog, da bo Goloba in Jankovića prihodnji teden zaslišala Janševa poslanka

Preiskovalna komisija DZ o kanalu C0 naj bi zaslišala predsednika vlade, ljubljanskega župana in ministra za naravne vire in prostor.
7. 12. 2025 | 13:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pomembno obvestilo z vse, ki boste ta vikend smučali

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

To je ena večjih fobij tudi pri odraslih

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 09:17
Promo
Razno
POKOJNINE

Modra decembrska poteza za več prihranka

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za praznične gurmanske večere

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Svet
DOBER ZGLED

Vsi se zgledujejo po naši sosedi. Po čem so tako uspešni?

Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki