Ali je to možno? V Sloveniji samo 36 podjetij vlaga v šport

Olimpijski komite Slovenije je objavil nov razpis za pridobitev priznanja oziroma certifikata Športu prijazno podjetje za obdobje 2027–2028. Gre za pobudo, s katero želijo podjetja spodbuditi k večji podpori športu, telesni dejavnosti zaposlenih in širjenju zavedanja o pomenu gibanja za zdrav življenjski slog.

Certifikat in priznanje sta namenjena podjetjem, ki šport razumejo kot enega ključnih temeljev kakovostnega življenja, uspešnega poslovanja in trajnostnega razvoja družbe.

»Podjetja, ki pridobijo certifikat Športu prijazno podjetje, dokazujejo, da aktivno gradijo kulturo zdravja in gibanja, spodbujajo zaposlene k športni dejavnosti ter omogočajo boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Hkrati z vlaganji in podporo na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni prispevajo k razvoju slovenskega športa,« poudarja Matic Švab, poslovni direktor Olimpijskega komiteja Slovenije.

Dodaja, da takšna podjetja pridobijo tudi pomembno konkurenčno prednost pri privabljanju in ohranjanju talentov.

Gibanje kot temelj zdravih zaposlenih

Eden ključnih ciljev razpisa je povečati zavedanje o pomenu telesne dejavnosti v delovnem okolju. Redno gibanje namreč pozitivno vpliva na telesno in duševno zdravje zaposlenih, izboljšuje organizacijsko klimo ter povečuje učinkovitost in zadovoljstvo pri delu.

Podjetja, ki zaposlenim omogočajo dostop do športnih aktivnosti in jih pri tem aktivno podpirajo, pomembno prispevajo k zmanjševanju negativnih posledic sodobnega sedečega načina življenja ter prekomerne uporabe digitalnih tehnologij.

Več vlaganj v šport - večja prepoznavnost

Pobuda ima tudi širši cilj: spodbuditi podjetja k večjim vlaganjem v šport, tako na lokalni kot nacionalni ravni. Šport namreč predstavlja močno platformo za promocijo podjetij, obenem pa pomembno prispeva k mednarodni prepoznavnosti in ugledu Slovenije.

Vizija: najbolj športna država na svetu

Z razpisom želi Olimpijski komite Slovenije okrepiti tudi splošno družbeno miselnost o pomenu športa. Vizija organizacije je jasna - Slovenija kot ena najbolj športnih držav na svetu, kjer je gibanje vključeno v vse sfere družbenega življenja, tudi v poslovno okolje.

36 podjetij že zgled dobre prakse

Do zdaj je priznanje ali certifikat Športu prijazno podjetje prejelo že 36 podjetij. Gre za organizacije, ki:

aktivno spodbujajo zaposlene k športu,

vključujejo gibanje v svojo organizacijsko kulturo,

izvajajo krajše vadbe na delovnem mestu,

podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,

sodelujejo v športu kot prostovoljci ali podporniki na lokalni in nacionalni ravni.

Takšna podjetja postavljajo standarde sodobnega delovnega okolja, kjer zdravje zaposlenih ni le deklarativna vrednota, temveč del vsakodnevne prakse.

Več informacij o razpisu in pogojih za pridobitev certifikata je na voljo na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije.