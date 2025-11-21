Galerija
Beljakovine so danes skoraj religija: vsak prodajalec proteinov vam bo z raziskavami v roki trdil, da je prav njegov prašek »najboljši«. A resnica je veliko širša in precej bolj zapletena. Pretiravanje z beljakovinami vas lahko prav tako redi kot sladkor ali maščobe. In ja, ob napačnem pristopu vas lahko doleti tudi putika.
V poplavi beljakovinskih diet, praškov, kolagenskih napitkov in »čudežnih« dopolnil se je težko znajti. Med seboj tekmujejo prehranske filozofije, vsaka s svojimi najboljšimi beljakovinami in študijami, ki jih potrjujejo. Ironično pa so pri razpravah najti najmanj glasne ravno - raziskovalce. Zakaj? Ker je resnica kompleksna in ne gre v hitre slogane.
Naše telo ne potrebuje »najboljših« beljakovin. Potrebuje aminokisline — vse esencialne, nekaj pogojno esencialnih, nekaj pa jih lahko tvori tudi samo.
Aminokisline iz hrane se med prebavo vedno razgradijo. Kolagen, encimi ali proteini v prahu ne potujejo po telesu v isti obliki, kot ste jih zaužili. Telo beljakovine razstavi na aminokisline, te aminokisline porabi črevesje, mikrobiota in celice, šele ostanek pride v kri, kjer jih telo uporabi, kot jih pač potrebuje.
Torej: tisti kolagen, ki ga popijete v napitku, ni isti kolagen, ki ga dobi koža ali sklepi.
Najboljše beljakovine so tiste, ki vsebujejo aminokisline, ki jih telo potrebuje in še nekaj več.
Zato je osnova zdrave prehrane vedno: raznolika, polnovredna hrana.
Telo mora natančno uravnavati aminokisline, beljakovine in presnovne poti. To ni preprosto, presnovni procesi so tako kompleksni, da jih primerjajo z raketno znanostjo.
Poudarjanje pomena beljakovin ne pomeni, da mora krožnik postati proteinski oltar. Pretiravanje vodi v:
Preveč beljakovin = isto tveganje za pridobivanje kilogramov kot piškoti.
Ni univerzalnih, najboljših, popolnih beljakovin.
Najboljše beljakovine so tiste, ki telesu zagotovijo vse potrebne aminokisline, so del uravnoteženega obroka ter ne presegajo energijskih potreb.
Beljakovine so nujne, a so samo del prehranske zgodbe. Ko razumemo, da je cilj telesa aminokislinska sestava, ne marketinškega obljubljenega najboljšega proteina, postane izbira hrane veliko lažja.
Zmernost, raznolikost in razumevanje potreb telesa so vedno boljša strategija kot prepovedi, ekstremi ali čudežni praški.