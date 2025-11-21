Beljakovine so danes skoraj religija: vsak prodajalec proteinov vam bo z raziskavami v roki trdil, da je prav njegov prašek »najboljši«. A resnica je veliko širša in precej bolj zapletena. Pretiravanje z beljakovinami vas lahko prav tako redi kot sladkor ali maščobe. In ja, ob napačnem pristopu vas lahko doleti tudi putika.

Zakaj so beljakovine postale mit sodobne prehrane

V poplavi beljakovinskih diet, praškov, kolagenskih napitkov in »čudežnih« dopolnil se je težko znajti. Med seboj tekmujejo prehranske filozofije, vsaka s svojimi najboljšimi beljakovinami in študijami, ki jih potrjujejo. Ironično pa so pri razpravah najti najmanj glasne ravno - raziskovalce. Zakaj? Ker je resnica kompleksna in ne gre v hitre slogane.

Kaj so najboljše beljakovine? Resen odgovor je precej drugačen od marketinških

Naše telo ne potrebuje »najboljših« beljakovin. Potrebuje aminokisline — vse esencialne, nekaj pogojno esencialnih, nekaj pa jih lahko tvori tudi samo.

Ključna resnica

Aminokisline iz hrane se med prebavo vedno razgradijo. Kolagen, encimi ali proteini v prahu ne potujejo po telesu v isti obliki, kot ste jih zaužili. Telo beljakovine razstavi na aminokisline, te aminokisline porabi črevesje, mikrobiota in celice, šele ostanek pride v kri, kjer jih telo uporabi, kot jih pač potrebuje.

Torej: tisti kolagen, ki ga popijete v napitku, ni isti kolagen, ki ga dobi koža ali sklepi.

Kateri viri beljakovin so res kakovostni

Najboljše beljakovine so tiste, ki vsebujejo aminokisline, ki jih telo potrebuje in še nekaj več.

Ribe: popoln aminokislinski profil + omega-3

Meso, jajca, mlečni izdelki: visoka biološka vrednost

Rastlinske beljakovine (stročnice, tofu, oreščki): manj popolne, a bogate z vlakninami, vitamini in mikrohranili

Kombinacije rastlinskih virov: skupaj pokrijejo celoten profil (npr. riž + fižol)

Zato je osnova zdrave prehrane vedno: raznolika, polnovredna hrana.

Beljakovinski vsakdan: zakaj pretiravanje škodi

Telo mora natančno uravnavati aminokisline, beljakovine in presnovne poti. To ni preprosto, presnovni procesi so tako kompleksni, da jih primerjajo z raketno znanostjo.

Zato strokovnjaki priporočajo:

beljakovine v vsak obrok,

več beljakovin pri starostnikih, športnikih in bolnikih,

zmernost pri dopolnilih in praških,

raznolike vire (živalske + rastlinske).

Kolagen, encimi ali proteini v prahu ne potujejo po telesu v isti obliki, kot ste jih zaužili. FOTO: Getty Images

Zakaj več ni bolje: nevarnosti pretiravanja z beljakovinami

Poudarjanje pomena beljakovin ne pomeni, da mora krožnik postati proteinski oltar. Pretiravanje vodi v:

odvečne kalorije, ki se shranijo kot maščoba,

večje breme za ledvice,

več sečne kisline - možnost putike,

prebavne težave,

energijske prenasičenosti, ki redi kot sladkor ali maščobe.

Preveč beljakovin = isto tveganje za pridobivanje kilogramov kot piškoti.

Skrivnost dobrega beljakovinskega jedilnika

Ni univerzalnih, najboljših, popolnih beljakovin.

Najboljše beljakovine so tiste, ki telesu zagotovijo vse potrebne aminokisline, so del uravnoteženega obroka ter ne presegajo energijskih potreb.

Beljakovine so nujne, a so samo del prehranske zgodbe. Ko razumemo, da je cilj telesa aminokislinska sestava, ne marketinškega obljubljenega najboljšega proteina, postane izbira hrane veliko lažja.

Zmernost, raznolikost in razumevanje potreb telesa so vedno boljša strategija kot prepovedi, ekstremi ali čudežni praški.