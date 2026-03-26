Ali lahko kolesarite in trenirate z aritmijo? Resnica o vadbi, tekmovanjih in zdravilih za srčni ritem

Srčna aritmija pogosto sproži dvome in strahove, še posebej pri ljudeh, ki so vajeni aktivnega življenjskega sloga. Ali je varno nadaljevati s kolesarjenjem, tekom ali celo tekmovanji, če jemljete zdravila za uravnavanje srčnega ritma.

Odgovor ni črnobel, a dobra novica je, da v večini primerov gibanje ni prepovedano, nasprotno, lahko je celo koristno.

Aritmija in šport: med previdnostjo in koristmi

Aritmija pomeni nepravilno bitje srca, lahko je prehitro, prepočasno ali neenakomerno. Pri športu, zlasti vzdržljivostnem, ima srce ključno vlogo, zato vsaka nepravilnost zahteva resen premislek. A hkrati velja pomembno dejstvo: popolna neaktivnost pogosto naredi več škode kot nadzorovana vadba. Zmerno gibanje izboljšuje delovanje srca, uravnava krvni tlak in dolgoročno zmanjšuje tveganje za zaplete. Zato danes kardiologi vse pogosteje spodbujajo gibanje tudi pri bolnikih z aritmijo, vendar pod jasno določenimi pogoji.

Kako zdravila vplivajo na telesno zmogljivost?

Zdravila za aritmijo delujejo tako, da stabilizirajo električno aktivnost srca. To pomaga preprečevati nevarne motnje ritma, a ima lahko tudi vpliv na športno zmogljivost.

Veliko ljudi opazi, da se srčni utrip počasneje dvigne pri naporu, je maksimalni utrip nižji kot prej, se hitreje pojavi utrujenost. To ne pomeni, da vadba ni več mogoča, temveč da jo je treba prilagoditi. Telo deluje nekoliko drugače, zato je pomembno, da športnik spremeni pristop, ne pa nujno opusti aktivnosti.

Kolesarjenje in vzdržljivostni šport: kaj je dovoljeno?

Za rekreativce z urejeno aritmijo je kolesarjenje ena najbolj priporočljivih oblik gibanja. Enakomerno, ritmično obremenjevanje srca namreč pogosto deluje celo zaščitno.

Daljši, zmerni treningi so običajno varni, če je stanje stabilno, ni pogostih simptomov (vrtoglavica, preskoki srca), je zdravljenje ustrezno nastavljeno. Težava nastane pri visokih intenzivnostih. Tekmovanja, intervalni treningi in dolgotrajni napori na meji zmogljivosti lahko sprožijo motnje ritma ali poslabšajo stanje.

Ali lahko tekmujete na kolesarskih dirkah?

To je eno najpogostejših vprašanj in tudi najbolj občutljivo. Tekmovanja pomenijo kombinacijo fizičnega napora, adrenalina in stresa. Pri zdravem srcu to ni težava, pri aritmiji pa lahko predstavlja tveganje.

V praksi velja:

nekateri posamezniki z blagimi in dobro nadzorovanimi aritmijami lahko tekmujejo,

pri resnejših oblikah ali neurejenem stanju tekmovanja niso priporočljiva.

Ključno vlogo ima kardiološki pregled z obremenitvenim testom. Ta pokaže, kako srce reagira na napor in ali obstaja tveganje za nevarne zaplete. Brez takšne ocene tekmovanja niso varna odločitev.

Kako naj vadba poteka v praksi?

Največja napaka je, da se športnik vrne na star režim treninga brez prilagoditev. Pri aritmiji je bistveno drugačen pristop.

Vadba naj temelji na:

postopnem stopnjevanju intenzivnosti,

daljših, zmernih obremenitvah,

rednem spremljanju srčnega utripa.

Pomembno je, da se ne zanašate zgolj na občutek. Zaradi zdravil je lahko zaznavanje napora manj zanesljivo, zato so merilniki srčnega utripa zelo priporočljivi. Ob vsakem nenavadnem simptomu, kot so vrtoglavica, pritisk v prsih ali izrazito neenakomeren utrip, je treba vadbo takoj prekiniti.

Stranski učinki, ki jih ne smete prezreti

Zdravila za aritmijo so učinkovita, vendar lahko prinesejo tudi neželene učinke. Med najpogostejšimi so utrujenost, omotica in nižji srčni utrip. Pri športnikih je pomembno vedeti, da lahko nekatera zdravila v redkih primerih celo sprožijo nove motnje ritma. Prav zato je redno spremljanje nujno, še posebej, če ste telesno aktivni.

Gibanje je možno, a pametno

Če imate aritmijo in jemljete zdravila, to še ne pomeni konca športne aktivnosti. Nasprotno, pravilno prilagojena vadba je lahko pomemben del zdravljenja.

Ključ pa je v ravnotežju:

zmernost namesto ekstremov,

nadzor namesto improvizacije,

strokovno vodenje namesto ugibanja.

Kolesarjenje, hoja in zmerni vzdržljivostni športi so v večini primerov varni. Tekmovanja pa ostajajo področje, kjer je potrebna individualna presoja. Če poslušate svoje telo in sodelujete z zdravnikom, lahko ostanete aktivni in hkrati varni.