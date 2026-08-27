Ali lahko meso pomaga dočakati 100 let? Nova raziskava prinaša presenetljive ugotovitve

Prehrana se z leti spreminja, prav tako potrebe našega telesa. Raziskava med več kot 5000 starejšimi odraslimi je pokazala zanimivo povezavo med uživanjem mesa in možnostjo dočakati 100 let, vendar so rezultati precej bolj zapleteni, kot se zdi na prvi pogled.

Vprašanje, katera prehrana je najboljša za dolgo življenje, nima preprostega odgovora. Nekateri prisegajo na rastlinsko prehrano, drugi na vegetarijanstvo, številni pa tudi v poznejših letih uživajo meso.

S staranjem se prehranske potrebe spreminjajo. Za ohranjanje mišične mase in zdravih kosti postanejo še posebej pomembni kakovostne beljakovine, vitamin D, vitamin B12 in kalcij.

Raziskava med starejšimi od 80 let

Podatki iz kitajske longitudinalne raziskave zdravega staranja, v katero je bilo vključenih več kot 5000 odraslih, starih najmanj 80 let, so pokazali zanimivo povezavo. Raziskovalci so udeležence spremljali od leta 1998, podatke pa so ponovno analizirali dve desetletji pozneje. Pri tem so ugotovili, da so bili starejši, ki niso uživali mesa, v nekaterih okoliščinah manj verjetno med tistimi, ki so dočakali 100 let, kot njihovi vrstniki, ki so uživali meso. Vendar iz tega nikakor ne moremo sklepati, da je meso samo po sebi skrivnost dolgoživosti.

Ključna je bila telesna teža

Ena najpomembnejših ugotovitev raziskave je, da je bila povezava med izogibanjem mesu in manjšo verjetnostjo dočakati 100 let opažena predvsem pri udeležencih, ki so bili podhranjeni. Pri starejših z zdravo telesno težo uživanje oziroma neuživanje mesa ni imelo enakega vpliva. To je pomembno, saj sta podhranjenost in krhkost v starosti povezana z večjim tveganjem za zdravstvene zaplete in prezgodnjo smrt. Pri starejšem človeku zato vprašanje prehrane ni več samo vprašanje izbire življenjskega sloga, temveč tudi zagotavljanja zadostne količine energije in hranil.

Beljakovine postanejo z leti še pomembnejše

S staranjem se zmanjšujeta mišična masa in kostna gostota, pogosto se zmanjša tudi apetit. Človek zato lahko zaužije manj hrane, hkrati pa potrebuje dovolj kakovostnih hranil. Posebej pomembne so beljakovine, saj pomagajo pri ohranjanju mišične mase. Pomanjkanje beljakovin lahko pri starejših prispeva k izgubi mišic in telesni šibkosti. Meso je eden od virov kakovostnih beljakovin, vendar nikakor ni edini. Beljakovine lahko dobimo tudi z ribami, jajci, mlekom in mlečnimi izdelki, stročnicami, oreški ter drugimi rastlinskimi živili.

Tudi vegetarijanska prehrana je lahko primerna

Zanimiv del raziskave je pokazal, da starejši, ki niso uživali mesa, vendar so uživali mlečne izdelke, ribe ali jajca, niso imeli očitne slabše možnosti za dočakati 100 let v primerjavi z uživalci mesa. To nakazuje, da za zdravje v starosti ni nujno odločilno samo vprašanje, ali človek uživa meso, temveč predvsem, ali njegova prehrana zagotavlja dovolj kakovostnih beljakovin, vitaminov in mineralov.

Pri povsem veganski prehrani je treba več pozornosti nameniti predvsem vitaminu B12, saj ga naravno najdemo predvsem v živilih živalskega izvora. Ob ustreznem načrtovanju pa je mogoče potrebe po številnih hranilih pokriti tudi z rastlinsko prehrano in ustrezno obogatenimi živili oziroma prehranskimi dopolnili.

Kaj to pomeni za Slovence?

Za starejše v Sloveniji sporočilo raziskave ni, da bi morali na jedilnik nujno dodati več mesa. Bolj pomembno je, da prehrana v poznejših letih ni energijsko in hranilno preskromna. Pri tem imajo lahko pomembno vlogo živila, ki so dobro poznana tudi v slovenski prehrani: ribe, jajca, jogurt, skuta in drugi mlečni izdelki, fižol, leča, čičerika, oreški, polnovredna žita ter veliko zelenjave in sadja. Meso je lahko del takšnega jedilnika, vendar ni edini način za zagotavljanje beljakovin.

Do 100 let ne vodi eno samo živilo

Raziskava je zanimiva predvsem zato, ker opozarja na pomembno dejstvo: prehrana, ki je primerna za mlajšega človeka, ni nujno optimalna tudi v pozni starosti. S staranjem se zmanjšata poraba energije in pogosto tudi apetit, zato je toliko pomembneje, da je zaužita hrana hranilno kakovostna. Posebno pozornost je treba nameniti beljakovinam, kalciju, vitaminu D in vitaminu B12. Morda torej skrivnost dolgoživosti ni v tem, da vsak dan pojemo določeno živilo. Veliko pomembneje je, da tudi v poznih letih preprečujemo podhranjenost, ohranjamo zdravo telesno težo in mišično maso ter poskrbimo za raznoliko in uravnoteženo prehrano.

Dočakati 100 let očitno ni mogoče pripisati enemu samemu živilu. Tudi meso ni čudežno živilo, ki bi zagotavljalo dolgo življenje, lahko pa je eden od virov pomembnih hranil v uravnoteženi prehrani.