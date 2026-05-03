Ali lahko priljubljen dodatek izboljša zmogljivost športnih rekreativcev?

Kreatin velja za eno najbolj razširjenih in raziskanih prehranskih dopolnil v svetu športa. Najpogosteje ga povezujemo z dvigovanjem uteži, eksplozivno močjo in rastjo mišic, vendar se vse pogosteje pojavlja vprašanje, ali ima lahko koristi tudi za tekače.

Kaj je kreatin in kako deluje?

Kreatin je naravna spojina, ki jo telo proizvaja samo, hkrati pa jo v manjših količinah vnašamo tudi s hrano, predvsem z mesom in ribami. V telesu ima pomembno vlogo pri presnovi energije, saj sodeluje pri nastajanju adenozin trifosfata (ATP), ključnega vira energije za mišično delo.

Med intenzivnim naporom se kreatin pretvori v fosfokreatin, ki deluje kot hitro dostopen energijski rezervoar. Prav zaradi tega lahko izboljša zmogljivost pri kratkotrajnih, visoko intenzivnih naporih, kot so sprinti ali intervalni treningi.

Učinki na zmogljivost

Raziskave potrjujejo, da kreatin izboljšuje telesno zmogljivost pri ponavljajočih se kratkih in intenzivnih naporih. Njegov glavni učinek je povečanje sposobnosti mišic za hitro tvorbo energije, kar se kaže v večji moči, eksplozivnosti in mišični zmogljivosti.

Za optimalne učinke je pogosto potrebna dodatna suplementacija, saj naravne zaloge kreatina v telesu niso vedno zadostne za doseganje vrhunske zmogljivosti.

Ali ima kreatin koristi za tekače, na primer?

Čeprav kreatin ni primarno namenjen vzdržljivostnim športom, nekatere raziskave kažejo, da lahko koristi tudi tekačem, predvsem v specifičnih situacijah.

Rezultati so sicer mešani, vendar nakazujejo, da lahko kreatin izboljša:

sposobnost sprinta,

visoko intenzivne vložke med tekom,

moč odriva pri posameznem koraku.

Povečana mišična moč lahko pomeni učinkovitejši tek, zlasti pri pospeševanju ali zaključnih delih tekmovanj. Poleg tega lahko kreatin prispeva k večji mišični vzdržljivosti, kar omogoča ohranjanje višje intenzivnosti dlje časa.

Dodatna prednost je lahko tudi boljše shranjevanje glikogena v mišicah, kar je ključno za dolgotrajne napore. To lahko pomaga odložiti utrujenost in izboljšati splošno vzdržljivost.

Možni stranski učinki

Kreatin velja za varnega, če se uporablja v priporočenih odmerkih, vendar se lahko pri nekaterih pojavijo neželeni učinki.

Prebavne težave

Možni so napenjanje, slabost ali driska, zlasti pri višjih odmerkih. Te težave so običajno blage in jih je mogoče omiliti z ustrezno hidracijo ter razdelitvijo odmerka čez dan.

Zadrževanje vode

Kreatin lahko povzroči zadrževanje tekočine v mišicah, kar se lahko odrazi v povečanju telesne mase. Ta učinek je običajno začasen in ni povezan s povečanjem maščobnega tkiva.

Mišični krči

V redkih primerih se lahko pojavijo mišični krči, ki jih je mogoče preprečiti z zadostnim vnosom tekočine in elektrolitov.

Vpliv na zdravje

Pri zdravih posameznikih ni dokazov, da bi kreatin škodoval ledvicam ali jetrom. Kljub temu se morajo osebe z obstoječimi zdravstvenimi težavami pred uporabo posvetovati z zdravnikom.

Kako ga pravilno uporabljati?

Pogost pristop vključuje tako imenovano fazo nalaganja, pri kateri posameznik nekaj dni uživa višje odmerke, nato pa preide na nižje vzdrževalne količine. Vendar ta faza ni nujna, kreatin lahko začnemo jemati tudi neposredno v manjših odmerkih, pri čemer se zaloge v mišicah povečujejo počasneje.

Pomembno je poudariti, da kreatin ni čudežna rešitev. Največji vpliv na zmogljivost imajo še vedno osnovni dejavniki: uravnotežena prehrana, kakovosten trening, dovolj spanja, ustrezna hidracija in obvladovanje stresa.

Sklep

Kreatin je lahko koristen dodatek tudi za tekače, zlasti pri izboljšanju moči, sprinta in intenzivnih delov treninga ali tekmovanja. Njegov vpliv na vzdržljivost pa ostaja manj jasen in odvisen od posameznika.

Pred začetkom jemanja prehranskih dopolnil je priporočljivo posvetovanje z zdravstvenim strokovnjakom, še posebej v primeru obstoječih zdravstvenih težav.