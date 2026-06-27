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NOVA RAZISKAVA RAZKRIVA

Ali lahko vsakodnevni multivitamini upočasnijo staranje?

Znanstveniki so prišli do zanimivih ugotovitev.
Multivitamini sodijo med najbolj razširjena prehranska dopolnila na svetu, zlasti med starejšimi odraslimi. FOTO: Tom Merton Getty Images
Multivitamini sodijo med najbolj razširjena prehranska dopolnila na svetu, zlasti med starejšimi odraslimi. FOTO: Tom Merton Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 27. 6. 2026 | 08:42
4:24
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Multivitaminske prehranske dodatke jemljejo milijoni ljudi po svetu, predvsem starejši. Nova raziskava kaže, da bi lahko vsakodnevno jemanje nekoliko upočasnilo biološko staranje, vendar strokovnjaki opozarjajo, da učinek ni tako velik, kot bi si mnogi predstavljali.

Ali lahko vsakodnevna multivitaminska tableta res pomaga upočasniti staranje? To vprašanje si že vrsto let zastavljajo tako raziskovalci kot uporabniki prehranskih dopolnil.

Nova znanstvena raziskava, objavljena v ugledni medicinski reviji Nature Medicine, prinaša nekaj spodbudnih odgovorov.

Kaj so raziskovalci ugotovili?

Raziskava je spremljala starejše odrasle in analizirala tako imenovane biološke označevalce staranja. Gre za sodobno metodo, s katero znanstveniki na podlagi sprememb v celicah in DNK ocenjujejo, kako hitro se organizem stara. Biološka starost se namreč lahko razlikuje od dejanske kronološke starosti. Rezultati so pokazali, da so udeleženci, ki so vsak dan jemali multivitaminski pripravek, v povprečju biološko starali nekoliko počasneje kot tisti, ki prehranskega dopolnila niso jemali.

Razlika je bila majhna

Čeprav so rezultati statistično pomembni, raziskovalci poudarjajo, da je bil učinek razmeroma skromen. Razlika v biološki starosti je znašala približno štiri mesece. To pomeni, da multivitamini niso bistveno upočasnili staranja, temveč je bil opažen le manjši pozitiven učinek.

Znanstveniki ostajajo previdni

Multivitamini sodijo med najbolj razširjena prehranska dopolnila na svetu, zlasti med starejšimi odraslimi. Kljub njihovi priljubljenosti raziskave že dolga leta niso uspele enoznačno dokazati, da pomembno podaljšujejo življenje ali občutno zmanjšujejo tveganje za bolezni. Tudi nova raziskava ne pomeni, da bi morali vsi začeti vsakodnevno jemati multivitaminske pripravke. Njena največja vrednost je predvsem boljše razumevanje vpliva prehranskih dopolnil na proces staranja.

Kdaj so prehranska dopolnila lahko koristna?

Strokovnjaki poudarjajo, da so prehranska dopolnila lahko koristna predvsem pri ljudeh, ki s prehrano ne zaužijejo dovolj vitaminov in mineralov.

To velja zlasti za:

  • starejše odrasle,
  • ljudi z enolično prehrano,
  • posameznike z določenimi boleznimi,
  • osebe s pomanjkanjem posameznih hranil.

V takšnih primerih lahko ustrezno izbrana prehranska dopolnila pomagajo zapolniti prehranske primanjkljaje.

Prejšnje raziskave nakazujejo tudi vpliv na spomin

Že raziskava iz leta 2023 je pokazala, da so starejši odrasli, ki so redno jemali multivitamine, na testih spomina dosegali nekoliko boljše rezultate. Čeprav so bile razlike majhne, skupaj z najnovejšimi ugotovitvami nakazujejo, da bi lahko multivitamini pri nekaterih ljudeh pozitivno vplivali na določene vidike staranja. Za dokončne zaključke pa bodo potrebne dodatne raziskave.

Prehranska dopolnila niso nadomestilo za zdrav življenjski slog

Strokovnjaki opozarjajo, da noben prehranski dodatek ne more nadomestiti uravnotežene prehrane in zdravih življenjskih navad.

Za počasnejše staranje in dobro zdravje so še vedno najpomembnejši:

  • raznolika prehrana z veliko sadja in zelenjave,
  • redna telesna dejavnost,
  • kakovosten spanec,
  • vzdrževanje primerne telesne teže,
  • opustitev kajenja,
  • zmerno uživanje alkohola,
  • redni preventivni zdravstveni pregledi.

Glavno sporočilo raziskave

Nova raziskava kaže, da je bilo vsakodnevno jemanje multivitaminov pri starejših odraslih povezano z rahlim upočasnjevanjem biološkega staranja. Učinek je bil sicer majhen, zato multivitamini ne predstavljajo čudežne formule za dolgo življenje. Lahko pa pri posameznikih, ki jim primanjkuje določenih hranil, predstavljajo koristen del skrbi za zdravje. Pred začetkom rednega jemanja prehranskih dopolnil je priporočljivo preveriti dejanske potrebe organizma in se po potrebi posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.

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