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POLETJE POLNO LUBENIC

Ali lubenica res hidrira bolje kot voda? Odgovor vas bo morda presenetil

Lubenica sodi med najbolj zdrave poletne sadeže.
Lubenica ima še eno pomembno prednost. Zaradi velike vsebnosti vode in malo kalorij dobro nasiti. FOTO: Unsplash
Lubenica ima še eno pomembno prednost. Zaradi velike vsebnosti vode in malo kalorij dobro nasiti. FOTO: Unsplash
Janez Kušar
 9. 7. 2026 | 13:00
3:57
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Ko se temperature povzpnejo nad 30 stopinj Celzija, je lubenica ena najbolj priljubljenih poletnih osvežitev. Skoraj ni hladilnika, v katerem je ne bi našli. Nekateri jo jedo za sladico, drugi po dnevu na plaži, tretji pa verjamejo, da z njo telo hidrirajo celo bolje kot z navadno vodo.

Toda ali to res drži?

Odgovor je nekoliko bolj zapleten, kot se zdi na prvi pogled.

Lubenica je polna vode, vendar ni nadomestilo za pitje

Lubenica je med najbolj sočnimi sadeži. Približno 90 odstotkov njene sestave predstavlja voda, poleg tega pa vsebuje še vitamin C, kalij in likopen, močan antioksidant, ki ji daje značilno rdečo barvo. Prav zaradi visoke vsebnosti vode je v vročih poletnih dneh odlična izbira za osvežitev. Vendar je pomembno razumeti razliko med tem, da živilo prispeva k hidraciji, in tem, da lahko nadomesti pitje vode.

Ko popijemo kozarec vode, telo dobi natanko tisto, kar najbolj potrebuje - tekočino. Lubenica pa poleg vode vsebuje tudi naravne sladkorje, vlaknine in druge hranilne snovi. Zato lahko pomembno prispeva k dnevnemu vnosu tekočine, ne more pa nadomestiti rednega pitja vode.

Na plaži ne pozabite na steklenico vode

Predstavljajte si družino na plaži. Otroci z veseljem jedo velike rezine lubenice, vode pa skoraj nihče ne pije. To ni najboljša zamisel. Med sončenjem, plavanjem in igro telo zaradi potenja izgublja veliko tekočine, zato ostaja voda še vedno najpomembnejša pijača za preprečevanje dehidracije. Lubenica je lahko odlična dopolnitev, ne pa edini vir tekočine.

Prijazna do postave in dobra po rekreaciji

Lubenica ima še eno pomembno prednost. Zaradi velike vsebnosti vode in malo kalorij dobro nasiti. Sto gramov vsebuje približno 30 kalorij, zato je bistveno bolj zdrava izbira kot številne sladice, gazirane pijače ali drugi sladki prigrizki. Prav zato jo radi posežejo tudi športniki. Po rekreaciji lahko prijetno osveži, telesu pa poleg tekočine vrne tudi nekaj ogljikovih hidratov in mineralov. Čeprav ne more nadomestiti športnih napitkov pri zelo intenzivni vadbi, je za večino rekreativcev odlična poletna malica.

Tudi z lubenico ni dobro pretiravati

Čeprav deluje lahkotno, vsebuje naravne sladkorje. Če naenkrat pojemo polovico velike lubenice, bomo zaužili precej več sladkorja, kot si morda predstavljamo. Ljudje s sladkorno boleznijo ali tisti, ki pazijo na vnos ogljikovih hidratov, naj jo zato uživajo zmerno.

Žeja je znak, da telesu primanjkuje tekočine

Veliko ljudi pije šele takrat, ko postanejo žejni. Toda občutek žeje pomeni, da je telo že začelo izgubljati tekočino. Strokovnjaki zato svetujejo, da poleti pijemo večkrat po malem, predvsem med športno dejavnostjo, delom na prostem ali daljšim bivanjem na soncu. Lubenica lahko pri tem pomembno pomaga, vsega dela pa vendarle ne more opraviti sama.

Kaj pravijo strokovnjaki?

Lubenica sodi med najbolj zdrave poletne sadeže. Osveži, prispeva k hidraciji, vsebuje koristne vitamine, minerale in antioksidante ter je bistveno boljša izbira kot sladke pijače ali številne poletne sladice. Če pa vas kdo vpraša, ali hidrira bolje kot voda, je odgovor jasen. Ne.

Voda ostaja najboljši način za nadomeščanje izgubljene tekočine. Lubenica pa je njena odlična, okusna in zelo dobrodošla poletna spremljevalka.

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