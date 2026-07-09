Ali po kosilu res dve uri ne smemo v vodo?

Skoraj vsak se spomni poletij iz otroštva. Komaj ste pojedli kosilo, že ste želeli steči proti morju ali bazenu, nato pa je sledil dobro znani stavek staršev ali babic: »Dve uri ne smeš v vodo!«

Mnogi smo zato sedeli na brisači, opazovali prijatelje, kako uživajo v vodi, in nestrpno odštevali minute do »dovoljenega« kopanja. Danes isti nasvet pogosto poslušajo že naši otroci in vnuki.

Toda ali je to res eno najpomembnejših pravil varnega kopanja ali gre le za trdovraten poletni mit?

Od kod izvira prepričanje?

Dolga desetletja je veljalo prepričanje, da telo po obilnem obroku večino krvi usmeri v prebavila. Posledično naj bi je zmanjkalo za mišice, kar naj bi povzročilo krče, izgubo moči in v najslabšem primeru celo utopitev. Toda sodobna medicina na to opozorilo gleda precej drugače.

Res je, da prebava po obilnem obroku zahteva več energije in boljšo prekrvavitev prebavil. To pa pri zdravem človeku še zdaleč ne pomeni, da bi mišice ostale brez krvi ali da bi bilo plavanje samo po sebi nevarno. Če po lažjem obroku mirno zaplavate ali se sproščeno namakate ob obali, ni razloga za pretirano skrb.

Težava ni v hrani, ampak v pretiravanju

Povsem druga zgodba je tipičen dopustniški scenarij: velik krožnik ocvrtih lignjev s pomfrijem, sladica, kepici sladoleda, pivo ali dve, nato pa še tek do pomola in skok v hladno morje. Takšna kombinacija res ni najboljša. Ne zato, ker bi bila prebava sama po sebi nevarna, temveč zato, ker mora telo hkrati opravljati več zahtevnih nalog. Prebavlja težek obrok, uravnava telesno temperaturo, se prilagaja hladni vodi in obenem skrbi za mišice med plavanjem. Če temu dodamo še alkohol ali dolgotrajno izpostavljenost soncu, se tveganje za slabost, omotico, izčrpanost ali mišične krče občutno poveča.

Ni treba šteti 120 minut

Zdravniki zato priporočajo predvsem zdravo pamet. Po obilnem kosilu si je smiselno privoščiti nekaj počitka. Ni pa treba z uro v roki čakati natanko dve uri. Bolj pomembno je, da občutek polnega želodca mine in da se počutite dobro. Če ste pojedli le sendvič, sadje ali manjši obrok, lahko brez večjih skrbi odidete v vodo. Začnite mirno in telesu namenite nekaj minut, da se prilagodi.

Veliko večjo nevarnost predstavljata dehidracija in alkohol

Poleti zdravniki veliko pogosteje opozarjajo na dehidracijo kot na kopanje po kosilu. Če ves dan preživite na soncu in premalo pijete, lahko hitro postanete utrujeni, omotični ali dobite mišične krče, ne glede na to, ali ste jedli pred desetimi minutami ali pred tremi urami. Prav tako je precej večje tveganje alkohol. Ta poslabša presojo, ravnotežje in koordinacijo ter občutno poveča možnost nesreč v vodi.

Pomembna je tudi temperatura vode. Če ste bili dlje časa na soncu ali ste se intenzivno gibali, nikar ne skačite razgreti naravnost v mrzlo morje. Veliko varneje je, da se najprej postopoma ohladite.

Kaj pravi znanost?

Strokovnjaki poudarjajo, da ni znanstvenih dokazov, da bi moral zdrav človek po vsakem obroku obvezno čakati dve uri, preden gre v morje ali bazen. Vseeno pa velja priporočilo, da po zelo obilnem obroku ne začnemo takoj intenzivno plavati ali se fizično naprezati.

Najboljši recept za brezskrbno poletje ostaja preprost: pijte dovolj tekočine, z alkoholom ne pretiravajte, po težkem kosilu si privoščite krajši počitek, v vodo pa vstopajte postopoma. Tako bo kopanje ostalo prijetno in varno – brez nepotrebnih strahov in starih poletnih mitov.