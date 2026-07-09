  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREVERILI SMO

Ali po kosilu res dve uri ne smemo v vodo?

Poletni mit, ki ga je slišal skoraj vsak otrok. Toda koliko resnice je v njem?
Poleti zdravniki veliko pogosteje opozarjajo na dehidracijo kot na kopanje po kosilu. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Poleti zdravniki veliko pogosteje opozarjajo na dehidracijo kot na kopanje po kosilu. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Janez Kušar
 9. 7. 2026 | 09:00
4:03
A+A-

Skoraj vsak se spomni poletij iz otroštva. Komaj ste pojedli kosilo, že ste želeli steči proti morju ali bazenu, nato pa je sledil dobro znani stavek staršev ali babic: »Dve uri ne smeš v vodo!«

Mnogi smo zato sedeli na brisači, opazovali prijatelje, kako uživajo v vodi, in nestrpno odštevali minute do »dovoljenega« kopanja. Danes isti nasvet pogosto poslušajo že naši otroci in vnuki.

Toda ali je to res eno najpomembnejših pravil varnega kopanja ali gre le za trdovraten poletni mit?

Od kod izvira prepričanje?

Dolga desetletja je veljalo prepričanje, da telo po obilnem obroku večino krvi usmeri v prebavila. Posledično naj bi je zmanjkalo za mišice, kar naj bi povzročilo krče, izgubo moči in v najslabšem primeru celo utopitev. Toda sodobna medicina na to opozorilo gleda precej drugače.

Res je, da prebava po obilnem obroku zahteva več energije in boljšo prekrvavitev prebavil. To pa pri zdravem človeku še zdaleč ne pomeni, da bi mišice ostale brez krvi ali da bi bilo plavanje samo po sebi nevarno. Če po lažjem obroku mirno zaplavate ali se sproščeno namakate ob obali, ni razloga za pretirano skrb.

Težava ni v hrani, ampak v pretiravanju

Povsem druga zgodba je tipičen dopustniški scenarij: velik krožnik ocvrtih lignjev s pomfrijem, sladica, kepici sladoleda, pivo ali dve, nato pa še tek do pomola in skok v hladno morje. Takšna kombinacija res ni najboljša. Ne zato, ker bi bila prebava sama po sebi nevarna, temveč zato, ker mora telo hkrati opravljati več zahtevnih nalog. Prebavlja težek obrok, uravnava telesno temperaturo, se prilagaja hladni vodi in obenem skrbi za mišice med plavanjem. Če temu dodamo še alkohol ali dolgotrajno izpostavljenost soncu, se tveganje za slabost, omotico, izčrpanost ali mišične krče občutno poveča.

Ni treba šteti 120 minut

Zdravniki zato priporočajo predvsem zdravo pamet. Po obilnem kosilu si je smiselno privoščiti nekaj počitka. Ni pa treba z uro v roki čakati natanko dve uri. Bolj pomembno je, da občutek polnega želodca mine in da se počutite dobro. Če ste pojedli le sendvič, sadje ali manjši obrok, lahko brez večjih skrbi odidete v vodo. Začnite mirno in telesu namenite nekaj minut, da se prilagodi.

Veliko večjo nevarnost predstavljata dehidracija in alkohol

Poleti zdravniki veliko pogosteje opozarjajo na dehidracijo kot na kopanje po kosilu. Če ves dan preživite na soncu in premalo pijete, lahko hitro postanete utrujeni, omotični ali dobite mišične krče, ne glede na to, ali ste jedli pred desetimi minutami ali pred tremi urami. Prav tako je precej večje tveganje alkohol. Ta poslabša presojo, ravnotežje in koordinacijo ter občutno poveča možnost nesreč v vodi.

Pomembna je tudi temperatura vode. Če ste bili dlje časa na soncu ali ste se intenzivno gibali, nikar ne skačite razgreti naravnost v mrzlo morje. Veliko varneje je, da se najprej postopoma ohladite.

Kaj pravi znanost?

Strokovnjaki poudarjajo, da ni znanstvenih dokazov, da bi moral zdrav človek po vsakem obroku obvezno čakati dve uri, preden gre v morje ali bazen. Vseeno pa velja priporočilo, da po zelo obilnem obroku ne začnemo takoj intenzivno plavati ali se fizično naprezati.

Najboljši recept za brezskrbno poletje ostaja preprost: pijte dovolj tekočine, z alkoholom ne pretiravajte, po težkem kosilu si privoščite krajši počitek, v vodo pa vstopajte postopoma. Tako bo kopanje ostalo prijetno in varno – brez nepotrebnih strahov in starih poletnih mitov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

s polnim želodcem v vodopo kosilu v vodopočitnicešportna rekreacijazdravje
ZADNJE NOVICE
12:15
Novice  |  Slovenija
NEKAJ SO JIH USPEŠNO PRENESLI

Temperatura presegla kritično mejo, dve tretjini vzorcev celic Biobanke uničenih

Ocenil je, da sta propadli dve tretjini od 4000 vzorcev propadle Biobanke, medtem ko so okoli 1300 vzorcev uspešno prenesli.
9. 7. 2026 | 12:15
12:00
Poletje s SN
SLANE NOVICE

Pastirska pravljica sredi Blok: od domačega zajtrka do Križne jame in Krpanove poti (FOTO)

Bloška planota ponuja veliko več kot le poletni oddih ob jezeru.
Mitja Felc9. 7. 2026 | 12:00
11:45
Lifestyle  |  Stil
MODNI IZBOR

Najlepše enodelne kopalke poletja 2026: Modeli za različne postave (FOTO)

Katere enodelne kopalke so letos v modi? Izbrali smo največje trende poletja 2026 in našli trike, kako izbrati pravi model.
Barbara Kotnik9. 7. 2026 | 11:45
11:39
Bulvar  |  Tuji trači
STARA JE BILA 75 LET

Umrla je legendarna pevka, novembra bi morala nastopiti na Dunaju

Od maja je bila hospitalizirana na Portugalskem, kjer je tudi umrla.
9. 7. 2026 | 11:39
11:15
Novice  |  Slovenija
BOGATEJŠI ZA NOVI PARK

Park čutil povezuje generacije (FOTO)

V Občini Škofljica se je pridobitev, ki so jo dobili spomladi 2023, že dobro prijela. Steze so speljane skozi naravno vegetacijo v polkrožnih linijah kot simbolni nagovor narave.
Primož Hieng9. 7. 2026 | 11:15
11:15
Poletje s SN
VROČINSKI VAL IN ŠPORTANJE

Kako varno hoditi, teči in kolesariti v največji vročini

Že manjša dehidracija lahko zmanjša telesno zmogljivost, poveča srčni utrip in oteži hlajenje organizma.
Miroslav Cvjetičanin9. 7. 2026 | 11:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
USPEH

Ko prezračevanje postane naložba v zdravje, trajnost in prihodnost bivanja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice8. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
Promo
Novice  |  Slovenija
ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Naj vas po dopustu ne pričaka visoka položnica

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki