Ali počasna hoja sploh kaj koristi? Odgovor znanosti bo razveselil tudi počasne sprehajalce

Odgovor znanosti je spodbuden: tudi počasna hoja šteje, čeprav je za izboljšanje telesne pripravljenosti pomembna tudi intenzivnost.

Nekateri ljudje hodijo hitro in odločno, drugi se premikajo počasi, si med potjo vzamejo čas ali se večkrat ustavijo. Razlike v hitrosti hoje so velike, zato se pogosto postavlja vprašanje, ali počasno sprehajanje sploh dovolj obremeni telo, da bi lahko govorili o vadbi.

Odgovor je pritrdilen. Tudi počasna hoja pomeni gibanje, pri katerem sodelujejo mišice, se premikajo sklepi in porablja energija. Še posebej pomembna je za ljudi, ki večino dneva presedijo ali so bili dalj časa telesno nedejavni. Zanje je lahko že redno počasno sprehajanje pomemben prvi korak k dejavnejšemu življenjskemu slogu.

Več korakov, več koristi za zdravje

Velike opazovalne raziskave kažejo, da je večje dnevno število korakov povezano z manjšim tveganjem za prezgodnjo smrt in nekatere kronične bolezni. To pomeni, da je pomembna že skupna količina vsakodnevnega gibanja, ne samo hitrost, s katero hodimo. Seveda takšne raziskave dokazujejo povezanost, ne pa nujno neposredne vzročnosti. Kljub temu njihovi rezultati podpirajo priporočilo, da je treba zmanjševati čas sedenja in postopoma povečevati vsakodnevno telesno dejavnost.

Za človeka, ki se doslej skoraj ni gibal, je lahko tudi deset ali petnajst minut počasne hoje pomembna sprememba. Rednost je pri tem pomembnejša od ambicioznega začetnega tempa.

Hitrejša hoja izboljšuje telesno pripravljenost

Če je cilj izboljšanje vzdržljivosti in delovanja srčno-žilnega sistema, postane pomembna tudi intenzivnost. Pri hitrejši hoji se povečajo obremenitve srca, pljuč in mišic, zato lahko živahna hoja učinkoviteje izboljšuje aerobno pripravljenost kot zelo počasno sprehajanje. Vendar ni ene hitrosti, ki bi bila primerna za vse. Tempo, ki ga dobro telesno pripravljen posameznik občuti kot lahkotnega, je lahko za starejšega človeka ali nekoga z manj kondicije že precejšen napor.

Pri določanju intenzivnosti si lahko pomagamo s preprostim pogovornim preizkusom. Če med hojo nekoliko hitreje dihamo, vendar lahko še vedno govorimo v stavkih, gre praviloma za zmerno intenzivno telesno dejavnost.

Kako iz sprehoda narediti učinkovitejšo vadbo?

Če želimo izboljšati kondicijo, lahko običajnim sprehodom postopoma dodajamo hitrejše odseke ali krajše vzpone. Tako povečamo obremenitev, ne da bi morali takoj začeti teči ali izvajati zahtevnejšo vadbo. Dobra možnost je izmenjevanje počasnejše in živahnejše hoje. Za začetek lahko nekaj minut hodimo v običajnem tempu, nato pa za krajši čas pospešimo. Ko se telesna pripravljenost izboljšuje, lahko postopoma podaljšujemo hitrejše odseke.

Počasnejša hoja ima medtem svojo vrednost. Pomaga zmanjševati čas sedenja, spodbuja vsakodnevno gibanje in je lahko primerna tudi za ljudi, ki zaradi starosti, telesne pripravljenosti ali drugih omejitev ne zmorejo intenzivnejše dejavnosti.

Ni treba tekmovati, pomembno je, da hodimo

Počasna hoja ni izgubljen čas in nikakor ni brez koristi. Je oblika telesne dejavnosti, ki jo je mogoče vključiti v skoraj vsakdanjo rutino. Za boljšo vzdržljivost je priporočljivo dodajati tudi obdobja zmerno intenzivne hoje, vendar ni treba, da je vsak sprehod naporen. Najpomembnejša sta rednost in postopno prilagajanje obremenitve lastnim sposobnostim. Telo ima koristi že od tega, da se premikamo. Hitrost lahko pride pozneje.