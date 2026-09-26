Ali res potrebujemo osem kozarcev vode na dan? Znanost pravi nekaj drugega

Morda ste že neštetokrat slišali nasvet, da bi morali vsak dan popiti osem kozarcev vode. Toda za tako natančno določeno količino ni trdnih znanstvenih dokazov. Koliko tekočine človek dejansko potrebuje, je odvisno od številnih dejavnikov, od telesne velikosti in telesne dejavnosti do temperature okolja, zdravstvenega stanja in prehrane.

Pravilo »osem kozarcev na dan« oziroma pogosto imenovano tudi pravilo 8 × 8 je postalo eno najbolj razširjenih priporočil o pitju vode. Vendar raziskave kažejo, da ne obstaja univerzalna količina vode, ki bi bila primerna za prav vse ljudi.

Od kod sploh prihaja pravilo osmih kozarcev?

Izvor tega priporočila je povezan s starejšimi prehranskimi smernicami, po katerih naj bi človek zaužil približno en mililiter vode za vsako zaužito kilokalorijo hrane. Pomemben del priporočila pa je bil, da velik del potrebne vode že dobimo s hrano. Prav ta podatek se je pri kasnejšem prenašanju nasveta pogosto izgubil. Sčasoma je ostalo preprosto pravilo, da je treba vsak dan popiti osem kozarcev vode, čeprav zanj ni bilo jasne znanstvene podlage.

Koliko vode človek dejansko potrebuje?

Strokovne smernice namesto enotne količine za vse ljudi določajo priporočeni skupni dnevni vnos vode. Za odrasle ženske znaša približno 2,7 litra, za odrasle moške pa okoli 3,7 litra. Toda pri tem ne gre samo za vodo, ki jo popijemo. V skupni vnos so vključeni tudi druge pijače ter voda, ki jo zaužijemo s hrano. Približno petina dnevnega vnosa vode lahko pride iz živil, predvsem sadja, zelenjave in drugih živil z večjo vsebnostjo vode. Za večino zdravih odraslih zato ni nujno, da vsak dan natančno štejejo kozarce vode. Telo ima učinkovit mehanizem za uravnavanje vnosa tekočine - žejo.

Potrebe po tekočini niso enake za vse

Količina vode, ki jo potrebujemo, se lahko precej razlikuje od človeka do človeka. Na potrebe vplivajo telesna velikost, telesna dejavnost, temperatura in vlažnost okolja, nadmorska višina, bolezen ter nekatera zdravila. Človek, ki več ur fizično dela na prostem v poletni vročini, bo izgubil bistveno več tekočine kot nekdo, ki večino dneva presedi v klimatiziranem prostoru.

Večje potrebe imajo tudi ljudje, ki intenzivno telovadijo, imajo povišano telesno temperaturo ali zaradi bolezni izgubljajo več tekočine. Pri večjih telesnih naporih in vročini zato ni smiselno čakati samo na žejo, temveč je treba na nadomeščanje tekočine pomisliti pravočasno.

Kaj nam lahko pove barva urina?

Poleg občutka žeje je lahko pri spremljanju hidracije koristen tudi videz urina. Svetlo rumena barva je pri večini ljudi običajno združljiva z zadostnim vnosom tekočine, medtem ko je temnejši urin lahko znak, da je tekočine manj. Vendar tudi barve urina ne smemo razlagati preveč dobesedno. Na njen videz vplivajo različni dejavniki, zato temnejši urin sam po sebi še ne pomeni nujno pomembne dehidracije.

Kdo mora biti pri hidraciji še posebej previden?

Pri nekaterih skupinah je občutek žeje manj zanesljiv. Pri starejših odraslih je lahko odziv žeje oslabljen, zato lahko potrebo po tekočini zaznajo pozneje. Posebej hitro lahko dehidrirajo tudi majhni otroci, predvsem med boleznijo. Previdnost je potrebna tudi pri ljudeh, ki intenzivno telovadijo, opravljajo fizično delo na vročini ali imajo povišano telesno temperaturo.

Osem kozarcev ni čarobna številka

Pravilo o osmih kozarcih vode na dan je torej precej bolj preprosto, kot je v resnici uravnavanje hidracije. Za zdravega človeka ni nujno, da vsak dan zaužije točno določeno količino vode. Pomembneje je upoštevati žejo, prehrano, telesno dejavnost in razmere, v katerih živimo in se gibljemo. Del potrebne tekočine namreč dobimo tudi s hrano, potrebe pa se lahko iz dneva v dan precej spreminjajo.

Zato univerzalno pravilo »osem kozarcev vode na dan« ni najboljši način za razumevanje hidracije. Bolj smiselno je spremljati potrebe lastnega telesa in v obdobjih večjih izgub tekočine poskrbeti za njeno pravočasno nadomeščanje.