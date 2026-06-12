Mnogi kadilci se sprašujejo, ali se lahko pljuča po letih kajenja sploh še obnovijo. Dolga leta je veljalo prepričanje, da so poškodbe pljuč trajne in nepopravljive.

Sodobne raziskave pa kažejo bolj spodbudno sliko: pljuča imajo presenetljivo sposobnost obnove, še posebej, če posameznik pravočasno opusti kajenje.

Pljuča imajo naravno sposobnost popravljanja poškodb

Pljuča so eden najpomembnejših organov v telesu, saj brez njih ne moremo preživeti. Prav zato so skozi evolucijo razvila mehanizme, ki jim omogočajo popravljanje poškodb, ki jih povzročajo onesnažen zrak, bakterije, virusi in drugi škodljivi vplivi iz okolja.

Kajenje pa pljuča obremenjuje bistveno bolj, kot so se sposobna učinkovito braniti. Tobačni dim vsebuje na tisoče kemičnih snovi, med katerimi so številne strupene in rakotvorne. Te snovi poškodujejo dihalne poti, pljučno tkivo in zmanjšujejo sposobnost telesa za normalno regeneracijo.

Ali se pljuča po prenehanju kajenja res obnovijo?

Odgovor je pritrdilen, vendar le do določene mere. Ko človek preneha kaditi, se telo začne skoraj takoj popravljati. Del pljučnih celic se lahko obnovi, vnetje se postopoma zmanjšuje, izboljša se delovanje dihalnih poti, poveča pa se tudi sposobnost pljuč za izmenjavo kisika.

To pomeni, da se lahko zdravstveno stanje pljuč občutno izboljša, predvsem pri ljudeh, ki kajenje opustijo dovolj zgodaj. Vendar pa to ne pomeni, da so vse posledice kajenja izbrisane.

Nekatere poškodbe lahko ostanejo trajne

Strokovnjaki opozarjajo, da je sposobnost regeneracije pri vsakem človeku drugačna. Pri nekaterih se pljučno tkivo obnavlja bolje, pri drugih slabše. Dolgotrajno kajenje lahko povzroči genske spremembe v celicah, trajne poškodbe tkiva in poveča tveganje za razvoj pljučnega raka, kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) ter drugih bolezni dihal.

Čeprav opustitev kajenja bistveno zmanjša tveganje za številne bolezni, ne pomeni popolne zaščite pred posledicami preteklih navad. Poškodbe, ki so nastajale več let ali celo desetletij, lahko vplivajo na zdravje še dolgo po zadnji pokajeni cigareti.

Zakaj je pomembno prenehati čim prej?

Tako kot se s staranjem počasneje celijo kosti in druge telesne strukture, se tudi sposobnost pljuč za obnovo z leti zmanjšuje. Zato strokovnjaki poudarjajo, da je opustitev kajenja koristna v vsakem življenjskem obdobju, vendar so učinki toliko boljši, kolikor prej se posameznik odloči za ta korak.

Dobra novica je, da koristi nastopijo hitro. Že nekaj tednov po opustitvi kajenja se izboljša delovanje pljuč, zmanjša kašelj in poveča telesna zmogljivost. Dolgoročno pa se zmanjša tudi tveganje za srčno-žilne bolezni in različne vrste raka.

Gibanje pomaga pljučem pri okrevanju

Pri obnovi pljuč ima pomembno vlogo tudi zdrav življenjski slog. Redna telesna dejavnost izboljšuje učinkovitost dihanja in sposobnost telesa za izrabo kisika. Posebej priporočljive so aerobne aktivnosti, kot so hoja, kolesarjenje, plavanje in pohodništvo, ki so med Slovenci zelo priljubljene. Z rednim gibanjem lahko posameznik okrepi dihalne mišice, izboljša telesno pripravljenost in podpira naravne procese obnove pljuč.

Če ste prenehali kaditi, imate dober razlog za optimizem. Pljuča imajo sposobnost, da se vsaj delno obnovijo in ponovno učinkoviteje opravljajo svojo nalogo. Vendar pa popolna odprava vseh posledic kajenja ni vedno mogoča, zato je najpomembnejši korak čim zgodnejša opustitev kajenja.

Vsak dan brez cigarete pomeni novo priložnost, da pljuča zadihajo lažje in da naredite nekaj dobrega za svoje dolgoročno zdravje.