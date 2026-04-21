DRŽI ALI NE DRŽI

Ali šport res lahko zmanjša stres?

Redna telesna dejavnost ni le način za boljšo telesno pripravljenost, temveč tudi učinkovito orodje za obvladovanje stresa.
Za mnoge rekreativne športnike vadba ne predstavlja dodatne obremenitve, temveč način za sprostitev. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 21. 4. 2026 | 13:00
Stres je stalnica sodobnega življenja. Spremlja nas doma, v službi in celo v prostem času, pri vsakem posamezniku pa se kaže drugače. Nastane takrat, ko zaznamo pritisk, a hkrati dvomimo, da se z njim zmoremo učinkovito soočiti. Posledice so dobro znane, nemir, napetost in občutek, da si ne znamo več zares odpočiti.

V takšnem okolju se vse pogosteje postavlja vprašanje: ali lahko šport pomaga pri zmanjševanju stresa?

Telo pod nadzorom živčnega sistema

Naše počutje je tesno povezano z ravnovesjem med dvema ključnima sistemoma v telesu, simpatičnim in parasimpatičnim živčevjem.

Simpatični živčni sistem telo pripravi na akcijo, na boj ali beg. Pospeši srčni utrip, zviša krvni tlak in napne mišice. Gre za naravni odziv, ki je človeku pomagal preživeti že v pradavnini.

Na drugi strani deluje parasimpatični sistem, ki skrbi za počitek, regeneracijo in obnovo energije. Ko prevlada, se telo umiri, dihanje se upočasni, prebava se izboljša in organizem začne obnavljati svoje zaloge.

Težava sodobnega časa je, da smo pogosto predolgo ujeti v »bojni pripravljenosti«, brez pravega prehoda v fazo sprostitve. Posledica je kronična izčrpanost, ki lahko vodi tudi v resnejše zdravstvene težave.

Šport kot naravni ventil

Za mnoge rekreativne športnike vadba ne predstavlja dodatne obremenitve, temveč način za sprostitev. Zmerna telesna aktivnost pomaga »razbremeniti« misli, zmanjšuje napetost in izboljšuje razpoloženje.

Aktivnosti, kot so tek, kolesarjenje ali hitra hoja, imajo še poseben učinek. Ponavljajoči se gibi pomirjajo živčni sistem, misli se uredijo, telo pa preide iz napetosti v stanje ravnovesja.

Zanimivo je, da lahko tudi ljudje, ki se pred vadbo počutijo utrujene, po zmernem naporu občutijo več energije in boljše počutje. Redna telesna dejavnost tako dolgoročno krepi tako telo kot duha.

Pozitivni in negativni stres

Stres ni vedno škodljiv. Tako imenovani »pozitivni stres« spodbuja budnost, izboljšuje koncentracijo in povečuje učinkovitost. Tudi šport ga lahko sproži, vendar v nadzorovani obliki.

Težava nastane, ko telesna aktivnost postane pretirana. Intenzivni treningi brez ustreznega počitka lahko vodijo v dodatno izčrpanost, padec odpornosti in večje tveganje za poškodbe ali bolezni. Zlasti v tekmovalnem športu lahko pritisk, ambicije in želja po rezultatih hitro presežejo zdrave meje.

Ključ je ravnotežje

Strokovnjaki poudarjajo, da je bistvo v ravnovesju. Šport naj bo sredstvo za sprostitev, ne dodatni vir stresa.

Pomembno je:

  • da telesno dejavnost prilagodimo svojim sposobnostim,
  • da ne pretiravamo z intenzivnostjo,
  • da poskrbimo za dovolj počitka in regeneracije.

Le tako lahko šport izpolni svojo najpomembnejšo vlogo, da nas umiri, okrepi in dolgoročno izboljša kakovost življenja.

Več kot le gibanje

Redna telesna dejavnost ni le način za boljšo telesno pripravljenost, temveč tudi učinkovito orodje za obvladovanje stresa. Pomaga nam vzpostaviti ravnovesje med naporom in sprostitvijo, kar je v sodobnem tempu življenja ključnega pomena.

Odgovor na vprašanje je torej jasen: šport lahko zmanjša stres – a le, če ga izvajamo premišljeno in v skladu s svojimi zmožnostmi.

Več iz teme

stresšportzdravješportna rekreacijastres v službi
ZADNJE NOVICE
13:51
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

VIDEO: Z vrtnarjenjem si služita kruh – brez pisarne in šefa

Kako iz vrtnarjenja ustvariti posel? Ana Kaker in Jan Avsenik v Deloindom podkastu o podjetništvu, samooskrbi, izzivih in življenju z naravo brez olepševanja.
Nina Štajner21. 4. 2026 | 13:51
13:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRI BELEM DNEVU

Nasilen obračun v romskem naselju Žabjak! Ena oseba v bolnišnici, šlo naj bi za spor zaradi dolgov (FOTO)

Do incidenta naj bi prišlo, ko je moški prišel izterjat svoj dolg.
21. 4. 2026 | 13:50
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SPOZNANJA

Pretresljiva družinska zgodba: legendarna pevka sploh ni vedela, da ima vnukinjo

Novice, da ima potomko, se je razveselila.
21. 4. 2026 | 13:25
13:14
Novice  |  Slovenija
KMETIJSKA MEHANIZACIJA

V Sloveniji ima vsak 17. državljan traktor, v Pomurju jih je še več

Registriranih traktorjev je še enkrat več, kot jih je bilo leta 2000.
21. 4. 2026 | 13:14
13:14
Šport  |  Odmevi
RAZKRIVAMO

Nove srhljive podrobnosti nesreče Roberta Kranjca: prevozil dobrih 13 kilometrov, nato pa ...

Izkušeni kolesar je na usodni dan postavil svoj osebni hitrostni rekord. Na najhitrejšem odseku je presegel hitrost 58 kilometrov na uro, povprečno pa je vozil 37 kilometrov na uro.
21. 4. 2026 | 13:14
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
RAVNATELJICA GLASBENE ŠOLE

Nataša Cetinski verjame, da je glasba pot osebnega razvoja: »Otroci skozi glasbo rastejo kot ljudje« (Suzy)

Z dolgoletnimi izkušnjami uči, da se skozi glasbo ne razvijajo le posluh in ritem, temveč tudi značaj, samozavest in notranja motivacija.
Mateja Blažič21. 4. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAVAROVANJE

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
20. 4. 2026 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
