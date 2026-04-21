Ali šport res lahko zmanjša stres?

Stres je stalnica sodobnega življenja. Spremlja nas doma, v službi in celo v prostem času, pri vsakem posamezniku pa se kaže drugače. Nastane takrat, ko zaznamo pritisk, a hkrati dvomimo, da se z njim zmoremo učinkovito soočiti. Posledice so dobro znane, nemir, napetost in občutek, da si ne znamo več zares odpočiti.

V takšnem okolju se vse pogosteje postavlja vprašanje: ali lahko šport pomaga pri zmanjševanju stresa?

Telo pod nadzorom živčnega sistema

Naše počutje je tesno povezano z ravnovesjem med dvema ključnima sistemoma v telesu, simpatičnim in parasimpatičnim živčevjem.

Simpatični živčni sistem telo pripravi na akcijo, na boj ali beg. Pospeši srčni utrip, zviša krvni tlak in napne mišice. Gre za naravni odziv, ki je človeku pomagal preživeti že v pradavnini.

Na drugi strani deluje parasimpatični sistem, ki skrbi za počitek, regeneracijo in obnovo energije. Ko prevlada, se telo umiri, dihanje se upočasni, prebava se izboljša in organizem začne obnavljati svoje zaloge.

Težava sodobnega časa je, da smo pogosto predolgo ujeti v »bojni pripravljenosti«, brez pravega prehoda v fazo sprostitve. Posledica je kronična izčrpanost, ki lahko vodi tudi v resnejše zdravstvene težave.

Šport kot naravni ventil

Za mnoge rekreativne športnike vadba ne predstavlja dodatne obremenitve, temveč način za sprostitev. Zmerna telesna aktivnost pomaga »razbremeniti« misli, zmanjšuje napetost in izboljšuje razpoloženje.

Aktivnosti, kot so tek, kolesarjenje ali hitra hoja, imajo še poseben učinek. Ponavljajoči se gibi pomirjajo živčni sistem, misli se uredijo, telo pa preide iz napetosti v stanje ravnovesja.

Zanimivo je, da lahko tudi ljudje, ki se pred vadbo počutijo utrujene, po zmernem naporu občutijo več energije in boljše počutje. Redna telesna dejavnost tako dolgoročno krepi tako telo kot duha.

Pozitivni in negativni stres

Stres ni vedno škodljiv. Tako imenovani »pozitivni stres« spodbuja budnost, izboljšuje koncentracijo in povečuje učinkovitost. Tudi šport ga lahko sproži, vendar v nadzorovani obliki.

Težava nastane, ko telesna aktivnost postane pretirana. Intenzivni treningi brez ustreznega počitka lahko vodijo v dodatno izčrpanost, padec odpornosti in večje tveganje za poškodbe ali bolezni. Zlasti v tekmovalnem športu lahko pritisk, ambicije in želja po rezultatih hitro presežejo zdrave meje.

Ključ je ravnotežje

Strokovnjaki poudarjajo, da je bistvo v ravnovesju. Šport naj bo sredstvo za sprostitev, ne dodatni vir stresa.

Pomembno je:

da telesno dejavnost prilagodimo svojim sposobnostim,

da ne pretiravamo z intenzivnostjo,

da poskrbimo za dovolj počitka in regeneracije.

Le tako lahko šport izpolni svojo najpomembnejšo vlogo, da nas umiri, okrepi in dolgoročno izboljša kakovost življenja.

Več kot le gibanje

Redna telesna dejavnost ni le način za boljšo telesno pripravljenost, temveč tudi učinkovito orodje za obvladovanje stresa. Pomaga nam vzpostaviti ravnovesje med naporom in sprostitvijo, kar je v sodobnem tempu življenja ključnega pomena.

Odgovor na vprašanje je torej jasen: šport lahko zmanjša stres – a le, če ga izvajamo premišljeno in v skladu s svojimi zmožnostmi.