SRCE IMA POMOČNIKA

Ali ste vedeli, da ima človeško telo dve srci?

Krvni obtok je dvosmerni sistem. Arterije odvajajo s kisikom bogato kri iz srca proti periferiji, vene pa deoksigenirano kri vračajo nazaj.
Zdravje srca in ožilja ni odvisno le od telesne vadbe in prehrane, temveč tudi od gibanja v vsakdanjem življenju. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 20. 5. 2026 | 05:30
5:23
A+A-

Ko razmišljamo o krvnem obtoku, se običajno najprej osredotočimo na srce. Ta neumorna mišica v prsnem košu vsak dan utripne približno 100.000-krat in potisne kri do najbolj oddaljenih celic telesa.

Vendar pa srce pri tem zapletenem procesu ni samo. Pri vračanju krvi iz najnižjih delov telesa nazaj proti prsnemu košu ima ključno vlogo mehanizem, ki ga zdravniki in anatomi pogosto imenujejo »drugo srce« - mečne mišice.

V nadaljevanju si poglejmo, kako deluje ta fascinantni anatomski sistem, zakaj je sodoben življenjski slog njegov največji sovražnik in kako lahko z enostavnimi ukrepi ter sodobnimi pripomočki izboljšamo svoje vensko zdravje.

Anatomski izziv: premagovanje gravitacije

Krvni obtok je dvosmerni sistem. Arterije odvajajo s kisikom bogato kri iz srca proti periferiji, vene pa deoksigenirano kri vračajo nazaj. Na tej povratni poti se venski sistem sooča z velikim izzivom - gravitacijo.

Ko stojimo ali sedimo, mora kri iz stopal in meč premagati več kot meter višinske razlike navzgor. Ker je venski tlak bistveno nižji od arterijskega, samo delovanje srca za ta del povratnega toka ne zadošča. Tu nastopi tako imenovana mečna mišična črpalka, ki jo tvorijo predvsem mišici gastrocnemius in soleus.

Kako deluje mišična venska črpalka?

Delovanje tega naravnega podpornega sistema temelji na preprosti, a zelo učinkoviti mehanski sinergiji med mišicami in venami:

Kontrakcija (stisk mišice): Vsakič, ko naredimo korak, se mečne mišice skrčijo. Ker so globoke vene umeščene med mišična vlakna, krčenje deluje kot zunanji pritisk, ki stisne venske stene.

Potisk krvi navzgor: Ta stisk deluje kot naraven bat, ki kri iz ven potisne proti srcu.

Venske zaklopke: Vene v nogah imajo enosmerne zaklopke, ki omogočajo pretok le v smeri srca. Ko se mišica sprosti, se zaklopke zaprejo in preprečijo vračanje krvi navzdol (venski refluks).

Pri hoji, teku ali kolesarjenju mečna črpalka deluje intenzivno, kar razbremeni srce in izboljša celoten krvni obtok.

Nevarnosti sodobnega časa: ko »drugo srce« miruje

Največja težava sodobnega človeka je dolgotrajno sedenje ali stanje na mestu. Ko mišice mirujejo, črpalka ne deluje učinkovito, kri pa začne zastajati v spodnjih okončinah (venska staza - je upočasnjen ali ustavljen pretok krvi v venah, ki se najpogosteje pojavi v nogah. Nastane zaradi okvare venskih zaklopk, ki ne morejo več učinkovito potiskati krvi proti srcu, zaradi česar se kri začne kopičiti v spodnjih okončinah.).

Posledice slabega delovanja mečne črpalke:

Edemi (otekanje): Zaradi povišanega tlaka tekočina iz žil prehaja v tkiva, kar povzroča otekanje gležnjev in občutek težkih nog.

Krčne žile (varice): Dolgotrajen pritisk razširi vene, oslabi venske zaklopke in povzroči trajno zatekanje krvi ter vidne, vijugaste žile.

Globoka venska tromboza (GVT): Upočasnjen pretok krvi poveča tveganje za nastanek krvnih strdkov, kar je lahko življenjsko nevarno, če strdek potuje v pljuča (pljučna embolija).

Praktični vodič: »nevidna« pisarniška vadba za aktivacijo meč

Tudi brez zapuščanja delovnega mesta lahko spodbudite delovanje svojega »drugega srca«. Vsako uro izvedite kratek dvominutni sklop vaj:

  • Sedeči dvigi na prste (20 ponovitev): Dvignite pete, da aktivirate mečne mišice, nato jih spustite.
  • Sedeči dvigi prstov (20 ponovitev): Pete ostanejo na tleh, dvigujete le sprednji del stopal.
  • Kroženje z gležnji (10-krat v vsako smer): Vsako nogo izmenično krožite v zraku, da spodbudite prekrvavitev.
  • Pravilo 50/5: Vsakih 50 minut vstanite in naredite 10 dvigov na prste v stoječem položaju.

Kompresijske nogavice: zunanji pomočnik »drugega srca«

Pri dolgotrajnem sedenju ali stanju, na primer med potovanji ali delom, so kompresijske nogavice lahko zelo učinkovita pomoč.

Kako delujejo?

  • Graduirana kompresija: Najmočnejši pritisk je v predelu gležnja, nato pa postopoma slabi proti kolenu ali stegnu.
  • Hitrejši pretok krvi: Zunanji pritisk zmanjša premer ven in pospeši pretok krvi proti srcu.
  • Boljše delovanje zaklopk: Vene se lažje zapirajo, kar preprečuje vračanje krvi navzdol.
  • Manj otekanja: Preprečujejo zadrževanje tekočine v tkivih in zmanjšujejo občutek težkih nog.

Za preventivo v pisarni ali na potovanjih zadostujejo dokolenke z nižjo stopnjo kompresije (razred 1). Pri že izraženih težavah pa je potreben posvet z zdravnikom.

Zdravje srca in ožilja ni odvisno le od telesne vadbe in prehrane, temveč tudi od gibanja v vsakdanjem življenju. Mečne mišice niso namenjene le hoji, so ključni del cirkulacijskega sistema. Redna aktivacija »drugega srca« z gibanjem, vajami in po potrebi kompresijo je preprost, a izjemno učinkovit korak k boljšemu venskemu zdravju in lažjemu počutju.

Članek vsebuje splošne informacije o anatomiji in venskem zdravju. Ob dolgotrajnih ali resnih težavah z otekanjem nog, bolečinami ali krčnimi žilami je priporočljiv posvet z zdravnikom ali specialistom flebologom.

