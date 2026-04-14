ZANIMIVO O STARANJU

Ali tek na dolge razdalje prezgodaj postara telo? Ta raziskava ponuja odgovore

Do teh ugotovitev so raziskovalci prišli tako, da so pri 23 tekačih odvzeli vzorce krvi neposredno pred in takoj po dveh zahtevnih dolgoprogaških gorskih tekih.
Nekje med maratonom in ultramaratonom začnejo poškodbe resnično prihajati do izraza. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 14. 4. 2026 | 09:00
Po dolgem teku ali vzdržljivostni preizkušnji boste najverjetneje občutili vsaj precejšnjo utrujenost, rahlo bolečino v nogah, nekaj lakote in zadovoljstvo, da ste izziv uspešno premagali. Malo verjetno pa je, da bi ob tem pomislili ali sploh karkoli občutili, glede svojih rdečih krvnih celic.

Nova raziskava, objavljena v reviji Blood Red Cells & Iron, pa kaže, da obstaja dober razlog, da po zelo dolgem teku pomislite tudi na svoje rdeče krvničke.

Rdeče krvne celice potujejo skozi drobne krvne žile po telesu, kjer tkivom dovajajo kisik, hkrati pa odnašajo odpadne snovi nazaj v pljuča, kjer jih izdihnemo, naloga, ki zahteva veliko prožnost. Raziskovalci so ugotovili, da dolgotrajen tek povzroči, da rdeče krvničke postanejo manj prožne, kar zmanjšuje njihovo učinkovitost, obenem pa povzroča njihovo hitrejše propadanje in staranje.

Do teh ugotovitev so raziskovalci prišli tako, da so pri 23 tekačih odvzeli vzorce krvi neposredno pred in takoj po dveh zahtevnih dolgoprogaških gorskih tekih. Prvi je bil Martigny–Combes–Chamonix, dolg 40 kilometrov. Drugi pa znameniti Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), ena najtežjih tekaških preizkušenj na svetu. Njegova krožna trasa meri približno 171 kilometrov in vključuje okoli 10.000 metrov vzpona, kar je več kot vzpon na Mount Everest.

Iz teh krvnih vzorcev so raziskovalci analizirali na tisoče kazalnikov zdravja rdečih krvnih celic in ugotovili, da že sama udeležba na takšnih dolgih preizkušnjah povzroči pomembne poškodbe rdečih krvničk. Do teh poškodb prihaja zaradi fizičnega stresa ob intenzivnem pretoku krvi ter zaradi molekularnih poškodb, povezanih z vnetjem in oksidativnim stresom.

Čeprav sta obe tekmi pospešili staranje in razgradnjo rdečih krvnih celic, je bila škoda, pričakovano, večja pri UTMB. Raziskovalci so tako lahko potrdili povezavo med daljšimi tekmami ter povečano izgubo in poškodbami rdečih krvničk.

»Nekje med maratonom in ultramaratonom začnejo poškodbe resnično prihajati do izraza,« je dejal Travis Nemkov, doktor znanosti, vodilni avtor raziskave in izredni profesor na oddelku za biokemijo in molekularno genetiko na Univerzi Colorado Anschutz. »Te poškodbe smo zaznali, vendar še ne vemo, koliko časa telo potrebuje za njihovo obnovo, ali imajo dolgoročne posledice in ali so te posledice pozitivne ali negativne.«

Raziskovalci poudarjajo, da gre za omejeno študijo z majhnim številom udeležencev. Zato bodo potrebne nadaljnje raziskave, da bi natančno razumeli vpliv dolgoprogaškega teka na rdeče krvne celice, ter v naslednjem koraku tudi, kako oblikovati strategije treninga, regeneracije in prehrane, ki bodo hkrati maksimirale zmogljivost in zmanjšale celične poškodbe.

zdravješportne poškodbetrail tekstaranjedolgoživost
