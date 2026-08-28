Ali zdravila za zniževanje holesterola res redijo? Odgovor vas bo morda presenetil

Nekateri ljudje med jemanjem statinov opazijo, da so se zredili. Toda ali so za to res kriva zdravila za zniževanje holesterola? Znanstveni dokazi za zdaj ne potrjujejo, da bi statini neposredno povzročali povečanje telesne teže.

Statini so zdravila, ki se uporabljajo predvsem za zniževanje ravni holesterola v krvi in zmanjševanje tveganja za srčno-žilne bolezni. Ker jih uživa veliko ljudi, se občasno pojavi tudi vprašanje, ali lahko vplivajo na telesno težo.

Pridobivanje telesne teže ni med običajno navedenimi neželenimi učinki statinov. Kljub temu nekateri ljudje med zdravljenjem opazijo spremembe telesne sestave, kot so večji obseg pasu, več trebušne maščobe ali povečanje telesne teže.

Spremembe prehranjevalnih navad so lahko pomemben dejavnik

Ena od možnih razlag za povečanje telesne teže med zdravljenjem je sprememba prehranjevalnih navad. Človek, ki začne jemati zdravilo za zniževanje holesterola, lahko dobi občutek, da mu zaradi zdravljenja ni več treba tako paziti na prehrano. Zaradi tega lahko začne uživati več kalorične in mastne hrane, kar lahko sčasoma povzroči povečanje telesne teže. V takšnem primeru ni nujno, da je za pridobljene kilograme neposredno odgovorno zdravilo. Pomembno vlogo imajo lahko spremembe življenjskega sloga, predvsem prehrana in telesna dejavnost.

Raziskovalci preučujejo tudi vpliv na presnovo

Obstajajo tudi omejeni dokazi, da bi nekateri statini lahko vplivali na mehanizme, povezane z uravnavanjem telesne teže. Med drugim raziskovalce zanima njihov morebitni vpliv na hormone, ki sodelujejo pri uravnavanju apetita, presnove in maščobnega tkiva. V raziskavi iz leta 2025 so pri mladih prašičih proučevali učinke enega od statinov in ugotovili več presnovnih sprememb. Pri živalih so med drugim opazili povišano raven grelina, hormona, ki spodbuja tek in vpliva na maščobne celice.

Raziskovalci so ugotovili tudi spremembe, povezane z inzulinsko odpornostjo. Ta pomeni, da se telesne celice slabše odzivajo na inzulin, kar lahko oteži uravnavanje ravni sladkorja v krvi in vpliva na presnovo. Spremenile so se tudi ravni nekaterih hormonov, ki jih proizvajajo maščobne celice. Med njimi sta bila leptin in rezistin. Leptin je hormon, ki ima pomembno vlogo pri uravnavanju občutka sitosti, energijskega ravnovesja in telesne teže. Vendar je pri teh ugotovitvah potrebna velika previdnost. Rezultatov raziskav na živalih ni mogoče samodejno prenesti na ljudi. Za zanesljiv odgovor o tem, ali in kako statini vplivajo na telesno težo pri človeku, so potrebne dodatne raziskave.

Kako ohraniti zdravo telesno težo med jemanjem statinov?

Če jemljete statin, je pomembno, da tudi med zdravljenjem ohranite uravnoteženo prehrano in redno telesno dejavnost. Priporočila za vzdrževanje primerne telesne teže so v osnovi enaka kot pri ljudeh, ki statinov ne jemljejo. Pomembna je predvsem redna telesna dejavnost. Za odrasle je priporočljivih najmanj 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden. Pomaga tudi prehrana, bogata z vlakninami, dovolj kakovostnega spanca in zadosten vnos tekočine. Pri nadzoru telesne teže je pomembno tudi, da pazimo na velikost porcij in skupni energijski vnos. Koristno je manj hranljiva živila zamenjati z bolj kakovostnimi živili ter omejiti uživanje hrane in pijač z veliko dodanega sladkorja. Posebno pozornost velja nameniti močno predelani hrani, ki je lahko zelo kalorična, vendar vsebuje razmeroma malo koristnih hranil.

Kateri statin je najboljši za uravnavanje telesne teže?

Noben statin ni namenjen uravnavanju telesne teže. Ta zdravila se predpisujejo predvsem za zniževanje ravni holesterola in zmanjševanje tveganja za srčno-žilne bolezni, ne pa za hujšanje ali preprečevanje pridobivanja kilogramov. Zdravnik pri izbiri zdravila in odmerka upošteva zdravstveno stanje posameznika, raven holesterola in druge dejavnike. Zato zdravila ni smiselno izbirati glede na morebitni vpliv na telesno težo.

Kaj torej povzroča povečanje telesne teže?

Čeprav nekateri ljudje po začetku zdravljenja s statini pridobijo telesno težo, trenutno ni dovolj dokazov, da bi lahko statine označili za neposreden vzrok. Pomembno vlogo imajo lahko prehranjevalne navade, telesna dejavnost in druge spremembe življenjskega sloga. Raziskovalci pa še vedno proučujejo morebitno povezavo med statini, presnovo, hormoni in telesno težo.

Če med jemanjem statina opazite nepojasnjeno ali izrazito povečanje telesne teže, je smiselno, da se o tem pogovorite z zdravnikom. Zdravljenja ne prekinjajte na lastno pest. Zdravnik lahko oceni, ali so za spremembo telesne teže morda odgovorni drugi dejavniki, in po potrebi preveri, ali je zdravljenje treba prilagoditi.