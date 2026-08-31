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NIČ VEČ ZMERNEGA PITJA

Alkohol ni varen niti v majhnih količinah. Tveganje za raka se povečuje z vsakim kozarcem

Vprašanje ni več samo, ali je določena količina alkohola »varna«, temveč tudi, koliko tveganja smo pripravljeni sprejeti.
Dolga leta je veljalo prepričanje, da je zmerno pitje alkohola lahko povezano z manjšim tveganjem za smrt zaradi srčnih bolezni in morda tudi sladkorne bolezni. Podrobnejše analize raziskav pa so to predstavo postavile pod vprašaj. FOTO: Kham Reuters Pictures
Dolga leta je veljalo prepričanje, da je zmerno pitje alkohola lahko povezano z manjšim tveganjem za smrt zaradi srčnih bolezni in morda tudi sladkorne bolezni. Podrobnejše analize raziskav pa so to predstavo postavile pod vprašaj. FOTO: Kham Reuters Pictures
Miroslav Cvjetičanin
 31. 8. 2026 | 08:29
6:19
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Mnogi menijo, da zmerno pitje alkohola ne predstavlja večjega tveganja za zdravje. Toda raziskave kažejo precej bolj neprijetno sliko: alkohol je povezan z zdravstvenimi tveganji že pri majhnih količinah, tveganje pa se povečuje s količino zaužitega alkohola.

Alkohol je za marsikoga del družabnega življenja, osebnih navad, kulture ali verskih običajev. Nekateri ga uživajo občasno, drugi redno, številni pa se mu iz različnih razlogov povsem odpovedujejo. Pri odločitvi o pitju alkohola je zato pomembno poznati tudi zdravstvena tveganja.

Ključna ugotovitev raziskav je preprosta: pitje alkohola ni povsem brez tveganja, ne glede na zaužito količino. Pri majhnih količinah je tveganje praviloma manjše, vendar ni ničelno. Z večanjem količine alkohola pa se povečujejo tudi tveganja za številne bolezni.

Kaj pomeni zmerno pitje alkohola?

Opredelitev zmernega uživanja alkohola se med raziskavami in zdravstvenimi ustanovami razlikuje. Pogosto se kot merilo uporablja količina alkohola, zaužita v posameznem dnevu ali tednu. Za lažjo predstavo lahko ena standardna alkoholna pijača vsebuje približno:

  • 355 mililitrov običajnega piva,
  • 148 mililitrov vina,
  • 44 mililitrov žgane pijače.

Pri tem je pomembno, da se vsebnost alkohola med posameznimi pijačami zelo razlikuje. Kozarec, ki je videti majhen, zato ni nujno tudi majhna količina alkohola. Izraz »zmerno« se lahko uporablja tudi za opredeljevanje tveganja glede na skupno število zaužitih pijač v tednu.

Tudi zmerno pitje ni brez tveganja

Alkohol lahko povzroči opitost, zasvojenost in številne zdravstvene težave. Pri ljudeh, ki uživajo majhne količine alkohola, je tveganje za nekatere od teh posledic sicer razmeroma nizko, vendar ni enako nič. Eden pomembnejših razlogov za previdnost je povezava med alkoholom in rakom. Vsaka količina alkohola povečuje tveganje za raka dojke in raka debelega črevesa ter danke. Tveganje je pri majhnih količinah sicer majhno, vendar je resnično, z večanjem uživanja alkohola pa se povečuje. Alkohol telesu prinaša tudi dodatne kalorije, zato lahko prispeva k povečanju telesne teže. Povezan je tudi z večjim tveganjem za težave v prebavnem sistemu.

Ali je kozarec vina res dober za srce?

Dolga leta je veljalo prepričanje, da je zmerno pitje alkohola lahko povezano z manjšim tveganjem za smrt zaradi srčnih bolezni in morda tudi sladkorne bolezni. Podrobnejše analize raziskav pa so to predstavo postavile pod vprašaj. Danes ni mogoče alkohola priporočati kot način za izboljšanje zdravja srca. Za zdravje imajo bistveno bolj dokazane koristi uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost, primerna telesna teža, kakovosten spanec in nekadilstvo.

Kdaj postane pitje alkohola posebej nevarno?

Večje količine alkohola predstavljajo bistveno večje zdravstveno tveganje. Še posebej nevarno je tako imenovano opijanje oziroma zaužitje večje količine alkohola v kratkem času. Dolgotrajno ali čezmerno uživanje alkohola je povezano s številnimi resnimi zdravstvenimi težavami.

Med njimi so:

  • rak debelega črevesa in danke,
  • rak dojke,
  • rak ustne votline, žrela, požiralnika in jeter,
  • bolezni jeter,
  • visok krvni tlak,
  • možganska kap,
  • druge bolezni srca in ožilja,
  • nenamerne poškodbe in nesreče,
  • poškodbe, povezane z namernim nasiljem ali samopoškodovanjem.

Večje količine alkohola lahko vodijo tudi v razvoj odvisnosti. Pri ljudeh, ki so od alkohola odvisni, lahko nenadna prekinitev uživanja povzroči odtegnitvene simptome.

Alkohol med nosečnostjo: tveganje je lahko resno

Med nosečnostjo se je alkoholu priporočljivo povsem izogniti. Alkohol lahko škoduje razvijajočemu se plodu ter povzroči poškodbe možganov in druge razvojne težave. Ker ni mogoče zanesljivo določiti količine alkohola, ki bi bila med nosečnostjo popolnoma varna, je najvarnejša odločitev popolna abstinenca.

Kdo naj alkohola sploh ne uživa?

Obstajajo okoliščine, v katerih je tveganje zaradi alkohola še posebej veliko. Alkohol se je smiselno povsem izogniti, če:

  • poskušate zanositi ali ste noseči,
  • jemljete zdravila, ki lahko v kombinaciji z alkoholom povzročijo neželene učinke,
  • imate težave z uživanjem alkohola ali odvisnost,
  • imate zdravstveno stanje, ki ga lahko alkohol poslabša,
  • morate voziti,
  • morate skrbeti za otroke,
  • morate biti posebej zbrani in sposobni hitro reagirati.

Posebna previdnost je potrebna tudi pri dejavnostih, pri katerih lahko že manjša opitost povzroči nevarno situacijo.

Če alkohola ne pijete, vam ga zaradi zdravja ni treba začeti

Najpomembnejše sporočilo sodobnih raziskav je, da alkohola ni smiselno začeti uživati zaradi domnevnih zdravstvenih koristi. Če ne pijete, ni zdravstvenega razloga, da bi začeli. Če alkohol uživate v majhnih količinah in ste sicer zdravi, je tveganje lahko relativno majhno, vendar ni izničeno. Pri večjih količinah pa tveganje hitro narašča.

Zato vprašanje ni več samo, ali je določena količina alkohola »varna«, temveč tudi, koliko tveganja smo pripravljeni sprejeti. Za zdravje imajo preverjene koristi predvsem zdrava prehrana, gibanje in druge navade zdravega življenjskega sloga, medtem ko alkohol prinaša predvsem dodatna tveganja.

Manj alkohola pomeni manjše tveganje. Najmanjše tveganje pa je povezano z nepitjem alkohola.

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