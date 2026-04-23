NOVO ODKRITJE

Aspirin kot orožje proti raku? Raziskave razkrivajo presenetljive učinke starega zdravila

Staro zdravilo bi lahko v prihodnosti dobilo povsem novo, življenjsko pomembno vlogo.
Učinkovine, podobne aspirinu, izvirajo iz vrbovega lubja, ki so ga uporabljale že stare civilizacije. FOTO: Getty Images
Učinkovine, podobne aspirinu, izvirajo iz vrbovega lubja, ki so ga uporabljale že stare civilizacije. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 23. 4. 2026 | 16:00
3:13
A+A-

Zdravilo, staro več kot 4.000 let, ki ga večina pozna kot sredstvo proti bolečinam, bi lahko, imelo pomembno vlogo tudi pri preprečevanju raka. Novejše raziskave kažejo, da aspirin ne le zmanjšuje tveganje za nastanek nekaterih tumorjev, temveč lahko zavira tudi njihovo širjenje po telesu.

Preboj pri rizičnih bolnikih

Pomembne dokaze je prinesla študija, ki jo je vodil John Burn z Univerze v Newcastlu. Pri bolnikih z Lynchovim sindromom, genetsko motnjo, ki močno poveča tveganje za raka debelega črevesa, je redno jemanje aspirina tveganje za razvoj bolezni zmanjšalo za približno 50 odstotkov.

Podobne ugotovitve prihajajo tudi iz drugih raziskav. Študija na skoraj 3.000 bolnikih na Karolinskem inštitutu je pokazala, da se je pri tistih, ki so po operaciji jemali aspirin, tveganje za ponovitev raka zmanjšalo za več kot polovico.

Zaradi teh rezultatov so nekatere države že prilagodile smernice zdravljenja, vendar strokovnjaki opozarjajo, da mora biti jemanje aspirina vedno pod zdravniškim nadzorom.

Kako deluje?

Natančen mehanizem delovanja še ni povsem razjasnjen, vendar znanstveniki odkrivajo več možnih razlag. Aspirin zavira encim, ki spodbuja vnetne procese in nenadzorovano rast celic. Hkrati vpliva na strjevanje krvi, kar lahko pomaga imunskemu sistemu, da lažje prepozna in uniči rakave celice.

Raziskave, ki jih vodi Rahul Roychoudhuri na University of Cambridge, nakazujejo, da zdravilo zmanjšuje tudi sposobnost tumorjev, da se skrijejo pred imunskim sistemom.

Dolga zgodovina, nova uporaba

Učinkovine, podobne aspirinu, izvirajo iz vrbovega lubja, ki so ga uporabljale že stare civilizacije. Sodobna oblika zdravila se je razvila konec 19. stoletja, danes pa je eno najpogosteje uporabljenih zdravil na svetu. Poleg lajšanja bolečin in zniževanja tveganja za srčno-žilne bolezni se njegova vloga očitno širi tudi na področje onkologije.

Ni za vsakogar

Kljub obetavnim rezultatom strokovnjaki opozarjajo, da aspirin ni univerzalna rešitev. Lahko povzroči neželene učinke, kot so krvavitve ali želodčne težave, zato ga ne priporočajo za splošno preventivno uporabo pri zdravih ljudeh.

Kot poudarja Ruth Langley z University College London, so potrebne dodatne raziskave, da bi natančno določili, kdo ima od takšne terapije največ koristi.

Kaj to pomeni za posameznika?

Za ljudi z večjim tveganjem, na primer z genetskimi predispozicijami ali po zdravljenju raka debelega črevesa, bi lahko nizki odmerki aspirina predstavljali pomembno dopolnilo zdravljenju. Vendar strokovnjaki poudarjajo enotno priporočilo: o rednem jemanju aspirina se je vedno treba posvetovati z zdravnikom.

Raziskave se nadaljujejo, a že zdaj je jasno, da bi lahko staro zdravilo v prihodnosti dobilo povsem novo, življenjsko pomembno vlogo.

preventivarakzdravilazdravjezdravljenje
NOVO ODKRITJE

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
