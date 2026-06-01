Predstavitvena informacija  |   ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
 1. 6. 2026 | 11:38
 1. 6. 2026 | 12:37
Prehranski strokovnjaki priporočajo preprost pristop: naj ima vsak glavni obrok vsaj en kakovosten vir beljakovin. Tako lahko telo čez dan lažje ohranja stabilno energijo, mišice pa dobijo podporo, ki jo potrebujejo za regeneracijo in vsakodnevno delovanje.

Beljakovine imajo pomembno vlogo pri moči, regeneraciji in vsakodnevnem delovanju telesa, čeprav jih veliko ljudi še vedno povezuje predvsem s športniki in fitnesom. Telo jih potrebuje za obnovo mišic, tvorbo encimov in hormonov, pomembne pa so tudi za imunski sistem, koncentracijo in občutek sitosti po obroku. Ker jih telo ne more shranjevati na zalogo, jih moramo redno vključevati v prehrano.

Pri športno aktivnih ljudeh so potrebe po beljakovinah običajno večje, saj se mišice med vadbo obremenjujejo in potrebujejo hranila za obnovo. Če jih je premalo, je regeneracija počasnejša, telo pa težje ohranja mišično maso in zmogljivost. Prehranski strokovnjaki zato opozarjajo, da napredek pri vadbi ni odvisen le od treninga, ampak tudi od kakovosti prehrane po aktivnosti.

Manj znano dejstvo je, da telo za prebavo beljakovin porabi več energije kot za prebavo maščob ali ogljikovih hidratov. Poleg tega nas beljakovine običajno nasitijo za dlje časa, zato imajo pomembno mesto tudi pri uravnoteženem prehranjevanju in nadzoru telesne teže.

Kje lahko najdemo dovolj beljakovin?

Beljakovine najdemo v jajcih, mlečnih izdelkih, ribah, mesu, stročnicah in izdelkih iz soje. Prehranski strokovnjaki priporočajo, da jih ne zaužijemo le pri kosilu ali večerji, ampak jih smiselno razporedimo čez ves dan. Telo namreč beljakovine lažje izkoristi za podporo ohranjanja ali pridobivanja mišičen mase, če vsak glavni obrok vsebuje 20-40 g beljakovin. Že preprost obrok, kot je posneta skuta s sadjem ali jajčna omleta z zelenjavo in črnim kruhom lahko pomembno prispeva k bolj uravnoteženi prehrani in daljšemu občutku sitosti.


Brez regeneracije ni napredka: vloga beljakovin pri aktivnosti

Pri aktivnih posameznikih in športnikih imajo beljakovine pomembno vlogo predvsem pri regeneraciji in obnovi mišic po telesni aktivnosti. Med vadbo namreč prihaja do obremenitve mišičnih vlaken, telo pa za njihovo obnovo potrebuje dovolj kakovostnih hranil. Če jih s prehrano ne zaužijemo dovolj, je lahko regeneracija počasnejša, pogosteje se pojavita utrujenost in padec zmogljivosti, dolgoročno pa telo težje ohranja mišično maso.

Strokovnjaki s področja športne prehrane zato poudarjajo, da napredek pri vadbi ni odvisen le od intenzivnosti treninga, ampak tudi od tega, kako dobro poskrbimo za prehrano po aktivnosti. Beljakovine so pri tem pomembne tako za rekreativce kot za vrhunske športnike, saj pomagajo telesu pri obnovi in pripravi na nove obremenitve.

Beljakovine pa niso pomembne le pri športu. Telo jih vsak dan potrebuje tudi za povsem osnovne funkcije, od obnove tkiv do tvorbe encimov, hormonov in podpore imunskemu sistemu. Prav zato imajo pomembno vlogo tudi v vsakodnevni uravnoteženi prehrani ljudi, ki niso posebej športno aktivni. Zadosten vnos beljakovin lahko med drugim pomaga pri daljšem občutku sitosti, bolj stabilni energiji čez dan in ohranjanju mišične mase tudi za posameznike v poznejših letih, ko sta moč in gibljivost za kakovostno vsakodnevno življenje še posebej pomembni.

Praktični načini, kako čez dan zaužiti več beljakovin

Veliko ljudi beljakovine še vedno povezuje predvsem s proteinskimi napitki in športno prehrano, v resnici pa jih lahko precej preprosto vključimo že v običajne vsakodnevne obroke. Ena najpogostejših napak je zajtrk, ki prevečkrat vsebuje sladkor in hitre ogljikove hidrate, skoraj brez beljakovin. Posledica tega pa je največkrat hitrejši padec energije in občutek lakote kmalu po obroku. Že manjše spremembe pa lahko naredijo opazno razliko. Namesto sladkega peciva ali rogljička naj vaš zajtrk vključuje posnet grški jogurt, skuto, jajca ali ovsene kosmiče z merico beljakovin v prahu.

Tudi pri malicah ni treba posegati le po hitrih prigrizkih. V malico lahko za vir beljakovin vključite kefir, skyr, humus, kuhana jajca ali nekaj rezin piščančjih prsi. Beljakovine pomagajo pri daljšem občutku sitosti, zato ob dovoljšnem vnosu marsikdo čez dan občuti manj potrebe po dodatnih prigrizkih.

Pri kosilu in večerji naj obrok prav tako vsebuje kakovosten vir beljakovin, na primer ribe, pusto meso, stročnice, tofu ali mlečne izdelke. Pri tem ni pomembna le količina, ampak tudi raznolikost prehrane. Prav zato je priporočeno kombiniranje različnih virov beljakovin, tudi rastlinskih.

Danes je možnosti tudi za ljudi, ki imajo malo časa za pripravo obrokov, na pretek. Na voljo so različni izdelki z višjo vsebnostjo beljakovin, od skut in jogurtov do mlečnih napitkov in drugih praktičnih živil, ki jih lahko hitro vključimo v vsakdanjo prehrano.

Od jajc do stročnic: kako izbirati dobre vire beljakovin

Veliko kakovostnih beljakovin lahko najdemo v povsem običajnih živilih, ki jih večina ljudi že vključuje v prehrano, le da jim pogosto ne namenimo posebne pozornosti. Med najbolj znanimi viri so jajca, piščančje in puranje meso, ribe, mlečni izdelki in različne stročnice. Prav jajca strokovnjaki pogosto izpostavljajo kot eno najbolj hranilno bogatih živil, saj vsebujejo vse ključne aminokisline, ki jih telo potrebuje za obnovo in rast mišic.

Pomemben vir beljakovin so tudi mlečni izdelki, predvsem grški jogurt, skuta, kefir in siri z višjo vsebnostjo beljakovin. Takšna živila so praktična predvsem za zajtrk ali malico, saj jih lahko hitro vključimo v vsakodnevne obroke. V zadnjih letih se je povečala tudi ponudba izdelkov z dodatnimi beljakovinami, kot so proteinski jogurti, mlečni napitki in različni beljakovinski pudingi.

Beljakovine pa niso vezane le na živila živalskega izvora. Vedno več ljudi posega tudi po rastlinskih virih, med katerimi so posebej priljubljeni tofu, sojin napitek in sojin nadomestek jogurta, fižol, leča in čičerika. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da lahko raznolika kombinacija rastlinskih živil (npr. stročnice + žito) telesu prav tako zagotovi dovolj pomembnih aminokislin.

Pri izbiri živil je dobro paziti tudi na celotno sestavo izdelka. Nekateri proteinski izdelki lahko vsebujejo precej dodanega sladkorja ali nasičenih maščob, zato je smiselno preveriti hranilno tabelo na označbi živila in čim večkrat izbirati živila, ki poleg beljakovin vsebujejo tudi druga koristna hranila.

»Več vem, bolje jem«

Če vas zanima, koliko beljakovin telo dejansko potrebuje, katera živila sodijo med najboljše vire in kako jih brez zapletenih diet vključiti v vsakodnevno prehrano, si lahko več preberete na portalu SPAR »Več vem, bolje jem«. V članku so zbrani praktični nasveti, priporočila strokovnjakov in ideje za obroke, ki lahko pomagajo pri bolj uravnoteženi prehrani, regeneraciji in podpori telesu pri vsakodnevnih obremenitvah.

https://www.spar.si/promocije-in-projekti/aktualni-projekti/vec-vem-bolje-jem/za-moc-regeneracijo-in-napredek-ne-pozabite-na-beljakovine

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

