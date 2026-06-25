Bil je v vrhunski formi, a ga je skoraj ubil tihi sovražnik

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Visok krvni tlak lahko ogroža tudi športno aktivne ljudi.
Vse se je začelo z naključnim preventivnim pregledom, na katerem so odkrili povišan krvni tlak. FOTO: Hybrid Images Getty Images/cultura Rf
Vse se je začelo z naključnim preventivnim pregledom, na katerem so odkrili povišan krvni tlak. FOTO: Hybrid Images Getty Images/cultura Rf
Miroslav Cvjetičanin
 25. 6. 2026 | 15:00
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Redno gibanje, odlična telesna pripravljenost in zdrav življenjski slog ne pomenijo nujno, da je vaše srce popolnoma zdravo. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko visok krvni tlak in skrite bolezni srca dolgo ostanejo neopaženi.

Mnogi ljudje verjamejo, da so pred srčno-žilnimi boleznimi zaščiteni, če redno telovadijo, kolesarijo, hodijo v hribe ali se ukvarjajo z drugimi športi. Toda resničnost je lahko precej drugačna.

Primer našega bralca kaže, da lahko tudi navidezno povsem zdrav in telesno zelo aktiven človek več let živi z resno srčno boleznijo, ne da bi se tega sploh zavedal.

Visok krvni tlak brez simptomov

Vse se je začelo z naključnim preventivnim pregledom, na katerem so odkrili povišan krvni tlak. Izmerjena vrednost je znašala približno 150/90 mmHg. Čeprav je bila uvedena terapija za zniževanje krvnega tlaka, so vrednosti ostajale previsoke. Ker ni bilo nobenih simptomov, kot so bolečine v prsih, težko dihanje ali utrujenost, se opozorilnim znakom ni posvečalo dovolj pozornosti. Prav v tem se skriva največja nevarnost visokega krvnega tlaka. Hipertenzija pogosto več let ne povzroča težav, medtem pa počasi poškoduje srce, žile in druge organe.

Športna pripravljenost ne izključi bolezni srca

Kljub povišanemu krvnemu tlaku je življenje potekalo povsem običajno. Redna telesna dejavnost, dolge kolesarske ture, smučanje, pohodništvo in zahtevni vzponi v visokogorju niso kazali na nobene zdravstvene težave. Toda pod površjem se je razvijala resna srčno-žilna bolezen. Načrtovana je bila celo odprava na več kot 6000 metrov visok vrh v Himalaji, kar bi za srce predstavljalo izjemen napor.

Preiskave razkrile nevarno anevrizmo

Pred odhodom na odpravo je bila opravljena temeljita kardiološka diagnostika. Magnetna resonanca, računalniška tomografija in druge preiskave so pokazale nevarno anevrizmo aorte. Gre za razširitev največje arterije v telesu, ki lahko poči brez opozorila in povzroči smrtno nevarno notranjo krvavitev. Pri intenzivnem telesnem naporu in velikih višinskih razlikah se tveganje za rupturo še dodatno poveča. Zdravniki so zato svetovali popolno odpoved načrtovani odpravi in čimprejšnjo operacijo.

Operacija je rešila življenje

Sledil je zahteven kirurški poseg na srcu. Poškodovani del aorte so kirurgi odstranili in ga nadomestili z umetnim žilnim vsadkom. Čeprav je bila operacija uspešna, je okrevanje trajalo več mesecev. Prve dni po posegu so spremljale intenzivna nega, rehabilitacija in postopno vračanje telesnih sposobnosti. Najprej je bilo mogoče prehoditi le nekaj metrov, nato pa se je telesna zmogljivost iz tedna v teden izboljševala.

Rehabilitacija je ključ do okrevanja

Po operaciji ima pomembno vlogo srčna rehabilitacija. Strokovnjaki poudarjajo, da pravilno vodena vadba pomaga:

  • izboljšati delovanje srca,
  • povečati telesno vzdržljivost,
  • zmanjšati tveganje za ponovne zaplete,
  • izboljšati kakovost življenja.

Tudi po večjih operacijah srca se lahko številni bolniki vrnejo k aktivnemu življenjskemu slogu.

Spremembe življenjskega sloga po posegu

Po zdravstvenem zapletu so bile uvedene številne spremembe.

Med najpomembnejšimi so:

  • zmanjšanje uživanja alkohola,
  • bolj uravnotežena prehrana,
  • več vlaknin,
  • več kakovostnih beljakovin,
  • redna telesna dejavnost,
  • spremljanje krvnega tlaka.

Strokovnjaki opozarjajo, da takšne spremembe pomembno vplivajo na dolgoročno zdravje srca in ožilja.

Mnogi moški še vedno odlašajo z obiskom zdravnika

Ena največjih težav pri preprečevanju bolezni srca ostaja dejstvo, da številni moški obisk zdravnika odlagajo do zadnjega trenutka. Pogosto se počutijo zdrave, zato opozorilne znake ignorirajo. Toda bolezni srca in ožilja so še vedno med vodilnimi vzroki smrti tudi v Sloveniji. Preventivni pregledi lahko odkrijejo težave, še preden povzročijo resne posledice.

Pregled srca lahko reši življenje

Posebna preventivna akcija, izvedena po okrevanju, je pokazala skrb vzbujajoče rezultate. Med udeleženci pregledov je več kot petina potrebovala nadaljnjo kardiološko obravnavo zaradi odkritih srčno-žilnih težav. To potrjuje, da številni ljudje živijo z neodkritimi boleznimi srca, ne da bi to vedeli.

Ne čakajte na prve simptome

Visok krvni tlak, povišan holesterol, anevrizme in druge srčno-žilne bolezni lahko dolgo časa potekajo brez opozorilnih znakov.

Zato strokovnjaki priporočajo:

  • redno merjenje krvnega tlaka,
  • preventivne preglede po 40. letu,
  • spremljanje holesterola,
  • zdrav življenjski slog,
  • takojšnje ukrepanje ob sumljivih simptomih.

Srčne bolezni pogosto ne opozorijo nase, dokler ni prepozno. Prav zato lahko pravočasen pregled pomeni razliko med življenjem in smrtjo.

Čeprav se počutite odlično in redno telovadite, to še ne pomeni, da je vaše srce popolnoma zdravo.

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