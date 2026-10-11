Boj za mladostno kožo? Preden zapravite denar za draga dopolnila, raje jejte ta živila

Kolagenski praški, napitki in kapsule obljubljajo manj gub, lepšo kožo ter močnejše sklepe, lase in nohte. Toda ali telo zaužiti kolagen res uporabi tako, kot obljubljajo proizvajalci? Raziskave vzbujajo precej dvomov, strokovnjaki pa opozarjajo, da je za tvorbo lastnega kolagena pomembnejše poskrbeti za ustrezno prehrano.

V lekarnah, drogerijah in spletnih trgovinah je mogoče najti vse več prehranskih dopolnil, ki obljubljajo boljše zdravje, več energije in mladostnejši videz. Med najbolj priljubljenimi je kolagen, beljakovina, ki ima pomembno vlogo pri ohranjanju čvrstosti kože ter normalni zgradbi kosti, hrustanca, kit in vezi.

Oglaševalske obljube so mamljive: manj gub, bolj napeta koža, močnejši nohti in bolj gibljivi sklepi. Toda med obljubami na embalaži in dokazanimi učinki na človeško telo je lahko precejšnja razlika.

Kolagen je nedvomno pomemben za zdravje, vendar to še ne pomeni, da ga je treba uživati v obliki prehranskih dopolnil. Telo beljakovine iz hrane najprej prebavi in razgradi, nato pa njihove sestavne dele uporabi tam, kjer jih potrebuje. Zato je pomembno vprašanje, ali zaužiti kolagen res prinaša dodatne koristi ali lahko za njegovo tvorbo preprosto poskrbimo z ustrezno prehrano.

Telo zaužitega kolagena ne pošlje naravnost v kožo

Kolagen je najpogostejša beljakovina v človeškem telesu. Zagotavlja oporo in čvrstost številnim tkivom, med drugim koži, kostem, hrustancu, kitam in vezem. Z leti se njegova tvorba zmanjšuje, kar se lahko odrazi tudi na videzu in lastnostih kože. Toda uživanje kolagena ne deluje tako preprosto, kot bi lahko sklepali iz oglasov. Beljakovine so velike molekule, sestavljene iz dolgih verig aminokislin. Med prebavo se večinoma razgradijo na manjše sestavne dele, ki se absorbirajo v kri. Celice nato aminokisline uporabijo za izdelavo beljakovin, ki jih telo potrebuje.

Zaužiti kolagen torej ne potuje neposredno do kože ali sklepov in se tam preprosto vgradi v tkivo. Telo mora lastni kolagen izdelati samo, pri tem pa potrebuje ustrezne aminokisline in druga hranila. Podobno velja za kozmetične izdelke, ki vsebujejo kolagen. Njegove molekule so prevelike, da bi običajno prodrle skozi površinske plasti kože do globljih struktur, kjer kolagen zagotavlja čvrstost. Krema lahko kožo navlaži in izboljša njen videz, vendar to še ne pomeni, da je povečala količino kolagena v globljih plasteh.

Hidrolizirani kolagen ni zagotovilo za manj gub

Številna prehranska dopolnila vsebujejo hidrolizirani kolagen oziroma kolagenske peptide. To pomeni, da je kolagen razgrajen na manjše verige aminokislin, ki se med prebavo lažje absorbirajo. Proizvajalci trdijo, da lahko ti peptidi telesu pošljejo signale za povečano tvorbo kolagena v koži in drugih tkivih. Toda za takšno razlago ni dovolj kakovostnih dokazov, da bi lahko zanesljivo sklepali, da bodo dopolnila pri vseh uporabnikih prinesla opazne rezultate.

To ne pomeni, da so vsi učinki kolagenskih pripravkov izključeni. Nekatere klinične raziskave so pokazale izboljšanje vlažnosti in prožnosti kože ter zmanjšanje izrazitosti gub. Vendar je treba pogledati tudi, kako kakovostne so bile te raziskave in kdo jih je financiral. Prav pri tem se pojavlja pomemben zadržek.

Neodvisne raziskave so pokazale drugačno sliko

Pri presoji učinkovitosti prehranskih dopolnil imajo največjo težo kakovostne klinične raziskave. Med najzanesljivejše sodijo randomizirane, dvojno slepe raziskave s kontrolno skupino, v katerih raziskovalci učinke primerjajo s placebom. Pregled raziskav o kolagenskih dopolnilih in zdravju kože je pokazal, da so skupni rezultati na prvi pogled spodbudni. Vendar se je slika spremenila, ko so raziskovalci študije razvrstili glede na njihovo kakovost in neodvisnost. Raziskave, ki so jih financirali proizvajalci, so pogosteje pokazale pozitivne učinke. Podobno so jih pogosteje ugotovili v manj kakovostnih raziskavah. V kakovostnejših in neodvisnih raziskavah pa koristi niso bile potrjene.

Takšno neskladje vzbuja dvom o tem, kako zanesljivo lahko iz vseh objavljenih rezultatov sklepamo o učinkovitosti kolagena. To sicer ne pomeni, da so vse raziskave, financirane iz industrije, nezanesljive. Tudi te morajo izpolnjevati etične in znanstvene zahteve. Toda pri presoji rezultatov je treba upoštevati način izvedbe raziskave, velikost vzorca, uporabljene meritve in morebitna navzkrižja interesov. Za učinke kolagena na sklepe je dokazov še premalo za enoznačne sklepe. Zato ni mogoče trditi, da bodo kolagenska dopolnila zanesljivo preprečila obrabo sklepov ali ohranila njihovo gibljivost.

Koža, lasje in nohti potrebujejo več kot kolagen

Kolagen se pogosto oglašuje kot rešitev za lepšo kožo, močnejše lase in trše nohte. Toda ti deli telesa nimajo enake sestave. Kolagen je pomemben sestavni del kože, medtem ko je glavna strukturna beljakovina las in nohtov keratin. Trditev, da bo uživanje kolagena samo po sebi okrepilo lase in nohte, zato ni samoumevna. Tudi pri koži je treba razlikovati med morebitnim izboljšanjem navlaženosti ali prožnosti in dejanskim obnavljanjem njene strukture. Tudi če posamezna raziskava pokaže manjšo spremembo, to še ne pomeni, da bo učinek izrazit ali opazen pri vsakem človeku.

Za zdravo kožo so pomembni uravnotežena prehrana, zadosten vnos beljakovin, ustrezna nega in zaščita pred čezmernim izpostavljanjem soncu. Nobeno prehransko dopolnilo ne more nadomestiti vseh teh ukrepov.

Kaj jesti, da bo telo lahko tvorilo kolagen?

Namesto da se zanašamo predvsem na draga prehranska dopolnila, je smiselno najprej poskrbeti, da prehrana vsebuje dovolj beljakovin in drugih hranil. Telo namreč za tvorbo lastnih beljakovin potrebuje aminokisline, vitamin C pa je nujen za normalno tvorbo kolagena.

Med koristnimi živili so:

Jajca, ribe in pusto meso. Zagotavljajo kakovostne beljakovine in aminokisline, ki jih telo uporablja za obnovo tkiv in tvorbo lastnih beljakovin. Dobro je izbirati različne vire ter prehrano prilagoditi potrebam posameznika.

Mleko, jogurt in skuta. Mlečni izdelki so pomemben vir beljakovin, kalcij pa prispeva k ohranjanju zdravih kosti. Pri starejših odraslih je zadosten vnos beljakovin pomemben tudi za ohranjanje mišične mase in telesne zmogljivosti.

Fižol, leča in čičerika. Stročnice zagotavljajo rastlinske beljakovine, vlaknine in različna mikrohranila. So dobra izbira za vse, ki želijo zmanjšati uživanje mesa ali pogosteje posegati po rastlinski hrani.

Tofu in druga sojina živila. Soja je pomemben rastlinski vir beljakovin, ki vsebujejo vse esencialne aminokisline. Zato je posebej koristna pri vegetarijanski in veganski prehrani.

Kvinoja. Vsebuje beljakovine z vsemi esencialnimi aminokislinami in je lahko del raznolike prehrane. Tudi druga polnovredna žita so koristna, čeprav se njihova sestava beljakovin razlikuje.

Paprika, kivi, citrusi in jagodičevje. Ta živila so dobri viri vitamina C, ki je nujen za normalno tvorbo kolagena. Pomembno je, da sadje in zelenjavo uživamo redno, ne le takrat, ko želimo izboljšati videz kože.

Nobeno od naštetih živil samo po sebi ne zagotavlja večje tvorbe kolagena. Ključna je raznolika prehrana, ki telesu zagotavlja dovolj beljakovin, vitaminov in mineralov.

Zakaj je pomembno, da zaužijemo dovolj beljakovin?

S staranjem je ohranjanje mišične mase in telesne funkcionalnosti vse pomembnejše. Kljub temu nekateri starejši ljudje zaužijejo premalo beljakovin, zlasti če jedo majhne obroke, se izogibajo določenim živilom ali imajo zmanjšan apetit. Posebno pozornost potrebujejo ljudje, ki jedo malo mesa ali se prehranjujejo vegetarijansko oziroma vegansko. Tudi rastlinska prehrana lahko zagotovi vse potrebne aminokisline, vendar je pomembno, da vključuje dovolj raznolikih virov beljakovin.

Kolagen sam po sebi ni popolna beljakovina, saj ne vsebuje vseh esencialnih aminokislin. Zato ga ni smiselno obravnavati kot edini ali glavni vir beljakovin v prehrani. Za tvorbo kolagena je pomemben tudi vitamin C. Če ga s prehrano zaužijemo premalo, normalna tvorba kolagena ne more potekati optimalno. To pa ne pomeni, da dodatni odmerki vitamina C ali kolagena pri človeku, ki se že ustrezno prehranjuje, nujno prinesejo dodatne koristi.

Ali se draga kolagenska dopolnila splača kupiti?

Kolagenski pripravki so lahko precejšen strošek, še posebej če jih uživamo vsak dan več mesecev. Visoka cena, privlačna embalaža in obljube o pomlajevanju niso dokaz, da izdelek deluje. Kolagen v prehranskih dopolnilih se pogosto pridobiva iz živalskih kož, kosti in ribjih kož, torej iz surovin, ki nastajajo tudi pri predelavi mesa in rib. To samo po sebi ne pomeni, da so izdelki slabi ali nevarni, pomembna pa sta njihova kakovost in ustrezen nadzor.

Pred nakupom je zato smiselno preveriti sestavo izdelka in kritično presoditi trditve proizvajalca. Če obljublja dramatično zmanjšanje gub, obnovo sklepov ali zaustavitev staranja, je potrebna dodatna previdnost.

Za večino ljudi je najbolj smiselno začeti pri osnovah: raznoliki prehrani, zadostnem vnosu beljakovin, sadju in zelenjavi ter redni telesni dejavnosti. Kolagenska dopolnila niso nujna za vsakogar, njihove morebitne koristi pa je treba presojati glede na kakovost znanstvenih dokazov, ne glede na obljube v oglasih.