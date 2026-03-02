Bolečine v križu doletijo več kot 60 odstotkov ljudi! Preverite, kaj jih povzroča in kdaj je čas za zdravnika

Bolečine v spodnjem delu hrbta so ena najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega človeka. Po ocenah strokovnjakov se bo z njimi vsaj enkrat v življenju soočilo več kot 60 odstotkov ljudi. Gre tudi za vodilni vzrok invalidnosti po svetu.

Hrbtenica: čudež narave, ki hitro pokaže posledice

Hrbtenico sestavlja 33 vretenc, ki so zložena drugo nad drugim. Razdeljena je na pet delov: vratni, prsni, ledveni, križni del in trtico. Med vretenci so medvretenčne ploščice, ki omogočajo gibanje v vse smeri.

Čeprav si marsikdo predstavlja, da bi morala biti hrbtenica popolnoma ravna, ima naravne krivine naprej in nazaj. Te omogočajo blaženje obremenitev, gibanje in zaščito hrbtenjače. Težava nastane, ko se krivine prekomerno povečajo ali deformirajo.

Povečana grba in sključena drža

V prsnem delu je hrbtenica naravno ukrivljena nazaj. Če se ta krivina prekomerno poveča, govorimo o hiperkifozi. Ta je pogosto povezana z osteoporozo, starostnimi spremembami ali dolgotrajno slabo držo.

Značilni znaki so sključena drža, zaobljena ramena in tako imenovana »vdovska grba«. V hujših primerih lahko pride celo do težav z dihanjem ali požiranjem, saj se prsni koš ne more pravilno razširiti.

Pogosto se pojavita tudi bolečina in togost, saj se gibljivost vretenc zmanjša, živci pa se lahko utesnijo.

Skolioza: ukrivljenost vstran

Druga pogosta deformacija je skolioza, pri kateri se hrbtenica ukrivi vstran ali se vretenca med seboj zasukajo. Vzroki so lahko prirojeni, posledica poškodb, okužb ali nevroloških bolezni.

Poleg bolečin v hrbtu so lahko opazni tudi zunanji znaki: neenakomerno postavljena ramena, izbočena lopatica ali rebra ter drugačno prileganje oblačil.

Zdrs vretenca in utesnjen živec

Pri nekaterih ljudeh lahko pride do zdrsa vretenca naprej, kar strokovno imenujemo spondilolisteza. Posledica so lahko hude bolečine in utesnitev živcev.

Če je prizadet ishiadični živec, največji živec v telesu, se lahko pojavijo simptomi išiasa: bolečina, mravljinčenje ali odrevenelost v zadnjici in po zadnji strani noge.

Posebno obliko vnetja predstavlja tudi ankilozirajoči spondilitis, pri katerem se sklepi in vezi v hrbtenici postopoma zaraščajo, hrbtenica pa postane toga in negibna.

Kako ukrepati pri bolečinah v hrbtu?

Zdravljenje je odvisno od vzroka in stopnje deformacije. V blažjih primerih pomagajo krepitev hrbtnih in ramenskih mišic, redna telesna aktivnost, skrb za pravilno držo, zdravljenje osteoporoze s prehrano, zdravili in vadbo z obremenitvijo.

Pri večjih deformacijah so včasih potrebni opornice ali celo operativni posegi, zlasti kadar pride do močne utesnitve živcev.

Ne ignorirajte bolečine

Hrbtenica ni toga palica, temveč zapletena in izjemno prilagodljiva struktura. A prav zaradi svoje kompleksnosti je občutljiva na dolgotrajno sedenje, pomanjkanje gibanja in starostne spremembe.

Če bolečine v križu trajajo dlje časa, se stopnjujejo ali se širijo v noge, je nujen posvet z zdravnikom. Pravočasno ukrepanje lahko prepreči dolgotrajne zaplete in ohrani kakovost življenja.

Strokovnjaki opozarjajo: okrepite hrbet danes, da boste jutri živeli brez bolečin.