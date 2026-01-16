  • Delo d.o.o.
ZAKAJ PA NE

Bolj zdrava omleta brez ponve? Ta preprosta metoda navdušuje in prihrani čas

Priprava omlete v mikrovalovni pečici ne zahteva ponve, olja ali masla.
Po prvem segrevanju preverimo robove, ti se morajo že ločevati od posode, sredina pa je lahko še rahlo mehka. FOTO: Getty Images
Po prvem segrevanju preverimo robove, ti se morajo že ločevati od posode, sredina pa je lahko še rahlo mehka. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 16. 1. 2026 | 06:12
3:03
A+A-

Omleta velja za eno najbolj priljubljenih in hitrih jedi, primerna je tako za zajtrk kot tudi za lahek obrok sredi dneva. A klasična priprava v ponvi ima svojo slabost - maščobo, visoke temperature in pogosto zamudno čiščenje. Zdaj se vse bolj uveljavlja alternativna metoda, ki obljublja enak okus, manj kalorij in več hranil.

Omleta brez ponve - hitreje, čisteje in lažje

Priprava omlete v mikrovalovni pečici ne zahteva ponve, olja ali masla. Poleg prihranka časa ima ta način še druge prednosti: manj posode za pomivanje, manj dodanih maščob in nižje energijske vrednosti obroka. Povprečna porcija brez dodane maščobe vsebuje približno 180 kalorij, kar je občutno manj kot pri klasični pripravi.

Zakaj je omleta iz mikrovalovke lahko bolj zdrava

Pri pripravi v mikrovalovni pečici se izognemo zelo visokim temperaturam, ki lahko pri cvrtju povzročajo nastanek neželenih spojin. Hkrati kratki časi segrevanja pomagajo ohraniti več hranilnih snovi v jajcih, vključno z beljakovinami in nekaterimi vitamini.

Raziskave kažejo, da tovrstno segrevanje hrane pogosto bolje ohranja hranila kot cvrtje, saj živila niso dolgo izpostavljena vročini ali maščobi. Pri zelenjavi so denimo mikrovalovi in pečenje pokazali najboljše rezultate pri ohranjanju antioksidantov, čeprav obstajajo tudi posamezne izjeme pri zelo občutljivih živilih.

Kako pripraviti omleto v mikrovalovni pečici

Postopek je izjemno preprost:

  • Jajca razbijemo v skledo.
  • Dodamo malo mleka ali hladne vode.
  • Primešamo ščepec soli in dobro premešamo.
  • Po želji dodamo sir in vse skupaj znova premešamo.
  • Zmes vlijemo v posodo, primerno za mikrovalovno pečico.
  • Pečemo približno 50 sekund pri srednje visoki moči (800–900 W).

Po prvem segrevanju preverimo robove, ti se morajo že ločevati od posode, sredina pa je lahko še rahlo mehka. Če omleta še ni povsem pečena, jo segrevamo v dodatnih intervalih po 10 do 15 sekund, dokler ne dosežemo želene teksture.

Kako omleto še prehransko izboljšati

Za dodatno hranilno vrednost lahko vmešamo: manj mastno skuto, špinačo, paradižnik, drugo zelenjavo po okusu. Tako dobimo uravnotežen obrok z več beljakovinami, vlakninami in mikrohranili brez odvečne maščobe.

Je mikrovalovna pečica res slaba izbira?

Splošna znanstvena ugotovitev je, da mikrovalovna pečica praviloma dobro ohranja hranila, saj je čas priprave krajši. Čeprav obstajajo posamezne izjeme pri zelo občutljivih snoveh, večina živil s takšnim načinom priprave ne izgubi več hranil kot pri drugih metodah.

zdrava prehrana omleta recept zdravje
Delite z nami svojo zgodbo na varen način.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
