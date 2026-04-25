Boljša kondicija, manj tesnobe. Raziskava razkriva, kako kardio vadba krepi tudi duševno zdravje

Raziskava iz Brazilije je pokazala, da imajo posamezniki z boljšo kardiorespiratorno pripravljenostjo praviloma nižjo raven trajne anksioznosti. Prav tako so se izkazali za bolj odporne v situacijah čustvenega stresa. Študija je bila objavljena v reviji Acta Psychologica.

Kardiorespiratorna pripravljenost pomeni sposobnost srca, krvnih žil, pljuč in mišic, da med dolgotrajno telesno aktivnostjo učinkovito dovajajo in uporabljajo kisik. Gre za kazalnik, kako dobro telo zmore dejavnosti, kot so hoja, tek, kolesarjenje ali plavanje, ne da bi pri tem prehitro prišlo do utrujenosti.

Oseba z boljšo kardiorespiratorno pripravljenostjo lahko običajno dlje časa telovadi in po naporu hitreje okreva. Ta oblika telesne pripravljenosti je zelo pomembna, saj je tesno povezana s splošnim zdravjem, vzdržljivostjo ter manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja.

Eden ključnih kazalnikov kardiorespiratorne pripravljenosti je največji privzem kisika oziroma VO2max, ki ocenjuje sposobnost telesa za uporabo kisika med intenzivno vadbo. Pomemben kazalnik je tudi srčni utrip v mirovanju, saj nižji utrip navadno pomeni bolj učinkovito delovanje srčno-žilnega sistema.

Koristen pokazatelj je tudi hitrost okrevanja srčnega utripa po vadbe, hitrejše okrevanje običajno kaže na boljšo telesno pripravljenost. Na kardiorespiratorno pripravljenost vplivajo tudi rezultati vzdržljivostnih testov, kot so časovno omejena hoja, tek ali kolesarjenje, pa tudi odziv krvnega tlaka med vadbo in sposobnost vzdrževanja zmerne ali intenzivne aktivnosti.

Avtor raziskave Thalles Guilarducci Costa in njegovi sodelavci so želeli preveriti, kako je kardiorespiratorna pripravljenost povezana s spremembami anksioznosti in jeze kot odzivom na čustveno obremenjujoče vizualne dražljaje. Ob tem opozarjajo, da sodoben življenjski slog pogosto pomeni stalno izpostavljenost čustvenemu stresu iz različnih virov, stresni življenjski dogodki pa pogosto zmanjšajo količino telesne aktivnosti in posledično tudi kardiorespiratorno pripravljenost.

Raziskovalci so predvidevali, da bodo udeleženci z boljšo kardiorespiratorno pripravljenostjo bolj odporni na porast jeze in anksioznosti, ki ga sprožijo čustveno močne fotografije, v primerjavi s posamezniki s slabšo pripravljenostjo. Prav tako so pričakovali, da bo višja kardiorespiratorna pripravljenost povezana z nižjo stopnjo trajne jeze in trajne anksioznosti, torej z manjšo nagnjenostjo k jezi in tesnobi kot osebnostni lastnosti.

V raziskavi je sodelovalo 40 zdravih posameznikov, ki so jih avtorji povabili osebno in prek oglasov na družbenih omrežjih. Med njimi je bilo 23 žensk, stari pa so bili med 18 in 40 let.

Udeleženci so laboratorij obiskali dvakrat, med obiskoma pa je minilo od 24 do 72 ur. Ob prvem obisku so raziskovalci izmerili njihovo telesno višino in težo ter ocenili osnovno raven trajne jeze in trajne anksioznosti. Udeleženci so tudi sami poročali o svoji telesni aktivnosti, raziskovalci pa so na podlagi teh podatkov matematično ocenili njihovo kardiorespiratorno pripravljenost. Nato so jih razdelili v dve skupini, na tiste z nadpovprečno in tiste s podpovprečno kardiorespiratorno pripravljenostjo.

Med obema obiskoma so si udeleženci ogledovali slike iz mednarodnega sistema International Affective Picture System, preverjene zbirke čustveno razvrščenih fotografij, za katere je znano, da sprožajo določena čustva.

Med enim obiskom so si ogledali 69 neprijetnih oziroma stresnih slik, med drugim pa 69 nevtralnih slik. Vrstni red je bil naključno določen, vsaka predstavitev pa je trajala 30 minut.

Med ogledom so udeleženci svoje čustvene odzive na posamezno sliko ocenjevali z neverbalno lestvico Self-Assessment Manikin. Poleg tega so tik pred in takoj po ogledu vsake serije slik izpolnili vprašalnike o trenutni anksioznosti in trenutni jezi, torej o tem, kako tesnobno ali jezno so se počutili v tistem trenutku. Raziskovalci so med ogledom spremljali tudi njihov srčni utrip.

Rezultati so pokazali, da se skupini pred začetkom ogleda nista razlikovali glede trenutne jeze, trenutne anksioznosti ali srčnega utripa. Razlike pa so se pokazale pri splošnih osebnostnih značilnostih. Višji ocenjeni največji privzem kisika (VO2max) je bil namreč pomembno povezan z nižjo stopnjo trajne anksioznosti. V nasprotju s pričakovanji raziskovalcev pa kardiorespiratorna pripravljenost ni bila povezana s trajno jezo. Stresni dražljaji so precej močneje vplivali na manj telesno pripravljeno skupino.

Po ogledu neprijetnih fotografij so udeleženci s podpovprečno kardiorespiratorno pripravljenostjo poročali o bistveno večjem porastu trenutne jeze in trenutne anksioznosti kot tisti z nadpovprečno pripravljenostjo.

Pri posameznikih s slabšo pripravljenostjo je bila kar za 775 odstotkov večja verjetnost, da se bo njihova trenutna anksioznost po ogledu stresnih slik povečala iz »srednje« na »visoko« raven.

»Naše ugotovitve kažejo, da imajo posamezniki z višjo kardiorespiratorno pripravljenostjo običajno nižjo trajno anksioznost in večjo odpornost ob izpostavljenosti čustveno stresnim dražljajem, kar dodatno potrjuje vse več dokazov, da ima telesna aktivnost pomembno vlogo pri čustvenem zdravju,« so zaključili avtorji raziskave.

Študija pomembno prispeva k znanstvenemu razumevanju povezave med telesno pripravljenostjo in psihološkim zdravjem. Vendar pa je treba poudariti, da je bila raziskava izvedena na zelo majhnem številu udeležencev, poleg tega pa je bila kardiorespiratorna pripravljenost ocenjena zgolj na podlagi samoocene telesne aktivnosti in ne z neposrednimi laboratorijskimi meritvami. Rezultati večjih raziskav z bolj objektivnimi metodami merjenja bi zato lahko pokazali tudi nekoliko drugačno sliko.