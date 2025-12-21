Božični izziv z 10 sklecami. Kdo se ga bo lotil?

Če iščete preprost, a hkrati presenetljivo učinkovit način vadbe doma, je ta božični izziv s sklecami odlična izbira. Vadba je na videz tako enostavna, da jo lahko razložimo v nekaj stavkih, vendar naj vas to ne zavede. Preizkusila bo vašo telesno pripravljenost in še bolj vašo zbranost ter vztrajnost.

Manj kaosa več discipline

Vadbe z lastno telesno težo doma pogosto temeljijo na visoki intenzivnosti, velikem številu ponovitev in nenehnem gibanju, ob katerem se hitro spotite. V prazničnem času, ko je krožnik pogosto poln sladkarij, to ni vedno najboljša izbira. Ta na videz zelo preprosta vadba gre v povsem drugo smer. Je počasna, nadzorovana in zahteva osredotočenost.

Kako poteka izziv z 10 sklecami

Zaženite štoparico. Naredite 10 tehnično brezhibnih sklec, nato počivajte do konca minute. Ob začetku naslednje minute ponovno izvedite 10 sklec. Nato ponovite še enkrat. In še enkrat.

To je vse.

Vajo nadaljujte minuto za minuto, dokler ne boste več sposobni narediti 10 sklec s pravilno tehniko. To se lahko zgodi po 15 minutah ali pa šele po 150. Ključno je, da vztrajate, dokler kakovost izvedbe ostaja na visoki ravni.

Vadba se morda sliši monotono, vendar je prav v tem njen čar. Gre za preizkus mentalne discipline. Ali zmorete ostati zbrani in vztrajati pri eni sami nalogi, ali pa potrebujete nenehno menjavanje vaj in dražljajev?

Prilagoditve glede na vašo pripravljenost

Če zmorete več kot 40 sklec brez premora, lahko število ponovitev povečate na 15 na minuto. Če imate težave že pri 20 zaporednih sklecah, začnite s 5 ali 6 ponovitvami. Cilj ostaja enak: v enakomernem ritmu nabrati čim več tehnično pravilnih ponovitev.

Če imate malo časa, a želite vseeno narediti učinkovito vadbo za prsne mišice, lahko uporabite lestveni sistem. Začnite z 10- skleci, v naslednji minuti naredite 11, nato 12, 13 in tako naprej, dokler zmorete. Če vam čas dopušča, se lahko po lestvi spustite tudi nazaj navzdol.

Zakaj je vadba učinkovita

Takšen način vadbe krepi mišično vzdržljivost, obremenjuje prsne mišice, rame in trup ter hkrati izboljšuje sposobnost osredotočenosti. Brez uteži, brez naprav in brez zapletenih programov. Idealen izziv za praznične dni in jasen dokaz, da je včasih preprostost najbolj učinkovita pot do napredka.