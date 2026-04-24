  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLADKI ŠPORT

Brez sladkorja da, brez energije ne. Športnik in sladkor: ali telo res ne more brez njega

Vprašanje torej ni, ali športnik potrebuje sladkor, ampak kakšen sladkor, koliko ga potrebuje in kdaj ga telo dejansko izkoristi.
Pri rekreativnem športniku, ki trikrat tedensko teče, kolesari ali obiskuje fitnes, dodatni sladkor praviloma ni potreben. FOTO: Getty Images/image Source
Miroslav Cvjetičanin
 24. 4. 2026 | 11:00
5:03
A+A-

Ko govorimo o športu in prehrani, se sladkor pogosto znajde v središču razprave. Mnogi verjamejo, da športnik brez sladkorja preprosto ne more delovati, drugi pa opozarjajo, da je prav sladkor eden največjih sovražnikov zdravja. Resnica je kot običajno, nekje vmes.

Vprašanje torej ni, ali športnik potrebuje sladkor, ampak kakšen sladkor, koliko ga potrebuje in kdaj ga telo dejansko izkoristi.

Telo potrebuje glukozo, ne nujno sladkarij

Človeško telo za delovanje potrebuje energijo, glavni vir pa je glukoza, oblika sladkorja, ki jo telo uporablja za delo mišic, možganov in vseh življenjskih procesov. Pomembno pa je razumeti razliko: telo potrebuje glukozo, ne pa nujno čokolade, tort in gaziranih pijač.

Glukozo lahko dobimo iz različnih virov, iz sadja, zelenjave, stročnic, polnozrnatih živil, krompirja, riža, ovsenih kosmičev in drugih kompleksnih ogljikovih hidratov. Telo jih razgradi počasneje, zato energija prihaja bolj enakomerno. Rafinirani sladkorji pa povzročijo hiter dvig in nato še hitrejši padec energije.

Rekreativec in vrhunski športnik nista isto

Pri rekreativnem športniku, ki trikrat tedensko teče, kolesari ali obiskuje fitnes, dodatni sladkor praviloma ni potreben. Če je prehrana uravnotežena, telo dobi dovolj energije iz običajnih obrokov. Povsem drugače je pri vrhunskih športnikih ali pri zelo dolgih in intenzivnih naporih, na primer maratonu, dolgih kolesarskih etapah, triatlonu ali večurnem treningu.

Takrat telo hitro porablja zaloge glikogena, ki je shranjena oblika glukoze v mišicah in jetrih. Ko teh zalog zmanjka, nastopi padec moči, utrujenost in občutek, ki ga športniki dobro poznajo kot »zid«. V takšnih primerih so hitri sladkorji lahko nujni.

Kdaj je sladkor dejansko koristen

Med dolgotrajno telesno aktivnostjo telo včasih potrebuje hitro dostopno energijo. Takrat pridejo v poštev športni geli, izotonični napitki, banana ali energijske ploščice. To ni »slab sladkor«, ampak funkcionalno gorivo. Ključno je, da se uporablja namensko, med naporom ali neposredno po njem, ko telo obnavlja glikogenske zaloge. Težava nastane, ko športnik enako količino sladkorja uživa tudi takrat, ko ne trenira, pogosto pod pretvezo: »Saj sem aktiven, lahko si privoščim.« Prav tu se začnejo težave.

Preveč sladkorja škodi tudi športniku

Tudi zelo aktiven človek ni imun na posledice pretiranega vnosa sladkorja. Preveč sladkih pijač, slaščic in ultra predelane hrane lahko vodi v vnetne procese, slabšo regeneracijo, več nihanja energije, slabši spanec, povečanje telesne maščobe in celo slabšo športno zmogljivost. Velik problem je tudi »lažna energija«, občutek hitrega dviga moči, ki mu kmalu sledi padec koncentracije, in utrujenost. Športnik zato ne potrebuje več sladkorja, ampak pametnejši vnos energije.

Sladkor po treningu: da ali ne?

Po intenzivni vadbi je telo bolj dovzetno za obnovo energijskih zalog. Takrat kombinacija ogljikovih hidratov in beljakovin pomaga pri regeneraciji. To pa ne pomeni, da je najboljša izbira čokoladna torta. Veliko bolj smiselni so jogurt s sadjem, ovsena kaša, riž z beljakovinskim virom, smuti ali kakovosten regeneracijski obrok. Telo po treningu potrebuje hranila, ne zgolj sladkega okusa.

Največja napaka: šport kot izgovor

Ena najpogostejših napak je razmišljanje, da lahko zaradi treninga brez slabe vesti pojemo karkoli. »Danes sem tekel deset kilometrov, zato si zaslužim veliko pico in sladico.« Tak način razmišljanja pogosto izniči velik del koristi vadbe. Šport ni dovoljenje za prehranski kaos, ampak podpora zdravemu življenjskemu slogu.

Torej, lahko športnik brez sladkorja?

Brez glukoze ne. Brez dodanega rafiniranega sladkorja pa v večini primerov da. Športnik potrebuje energijo, ne pa nujno sladkarij. Najboljši pristop je uravnotežena prehrana z dovolj kakovostnih ogljikovih hidratov, premišljena uporaba hitrih sladkorjev med velikimi napori ter čim manj vsakodnevnega poseganja po praznih kalorijah.

Sladkor sam po sebi ni sovražnik. Težava je, ko postane navada namesto orodja. In prav tu se skriva razlika med športnikom, ki telo gradi in tistim, ki ga kljub treningu počasi izčrpava.

Več iz teme

sladkoršportna prehranaogljikovi hidratišportna rekreacijatreningsladkarijezdravje
ZADNJE NOVICE
11:28
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To so najbolj noro dobre kombinacije za nabodala – ideje, ki jih morate poskusiti

Letos lahko pozabite na piščanca, papriko in čebulo. Svoja nabodalca okrasite z barvami, pestrimi okusi in drugačnimi sestavinami.
Kaja Berlot24. 4. 2026 | 11:28
11:16
Novice  |  Slovenija
RAZKRIL TUDI, KAJ MENI O SERIJI

Strokovnjak, ki je leta delal z Metodom Trobcem: v njem je vedno čutil žlehtnobo (FOTO)

Skupaj sta delala, dokler ga ni nekega dne napadel.
24. 4. 2026 | 11:16
11:00
Video
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST REALITY CHECK

Žiga o navezi z Dejanom, pa tudi o svojem delu izven Kmetije: »Legalno lahko izdaš račun za seks, prostitucija je registrirana na Fursu« (VIDEO)

Žiga Sedevčič je eden izmed tistih tekmovalcev letošnje Kmetije, ki ga je nemogoče prebrati na prvo žogo. Od žigola do nabiralca zelišč, od porno igralca pa vse do preučevalca družbene demografije, od varnostnika pa do učitelja cartanja. Naj vam bo všeč ali ne, Žiga je nesporno zanimiv.
24. 4. 2026 | 11:00
11:00
Lifestyle  |  Polet
SLADKI ŠPORT

Brez sladkorja da, brez energije ne. Športnik in sladkor: ali telo res ne more brez njega

Vprašanje torej ni, ali športnik potrebuje sladkor, ampak kakšen sladkor, koliko ga potrebuje in kdaj ga telo dejansko izkoristi.
Miroslav Cvjetičanin24. 4. 2026 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
VRNITEV PRIMORSKEGA SEJMA

Nekoč stalnica Obalne pomladi je po daljšem zatišju ponovno zaživela (FOTO)

Na Bonifiki so se srečali kmetijstvo, obrt, podjetništvo in inovacije.
Janez Mužič24. 4. 2026 | 10:45
10:44
Novice  |  Slovenija
KAKŠNA DRAMA

Imamo dokaz! Ajdovska deklica ni izginila, skrivnostni obraz še vedno buri domišljijo (FOTO)

Je Ajdovska deklica res izginila? Fotografije razkrivajo resnico, ki bodo utišale govorice.
24. 4. 2026 | 10:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki