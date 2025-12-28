Če bi tega ne počeli, bi se izognili večini operacij srca: tri navade, ki po mnenju stroke uničujejo srce

Bolezni srca in ožilja so tudi v Sloveniji še vedno najpogostejši vzrok smrti. Kljub napredku medicine in sodobnim posegom strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko velik del najtežjih zapletov preprečili z vsakodnevnimi navadami. Po izkušnjah dolgoletnih specialistov za srce bi se bilo mogoče izogniti celo večini operacij, če bi ljudje nehali početi tri ključne stvari.

Zdravje ni v ekstremih, temveč v zmernosti

Eden izmed temeljnih poudarkov sodobne kardiologije je, da zdravje srca ni rezultat junaških naporov, temveč dolgoročne doslednosti. Po 50. letu starosti telo slabše prenaša skrajnosti, zato pretirano naprezanje pogosto naredi več škode kot koristi.

Zmerno gibanje, predvsem hoja, se kaže kot ena najboljših oblik aktivnosti za srce. Hoja v enakomernem tempu ne obremenjuje sklepov, hkrati pa spodbuja krvni obtok in stabilen srčni utrip. Cilj ni hitrost, temveč rednost.

Pravi sovražnik ni vedno tam, kjer ga iščemo

Veliko ljudi za glavnega krivca srčno-žilnih težav šteje maščobe, vendar strokovnjaki opozarjajo, da so pogosto bolj nevarni hitri ogljikovi hidrati in dodani sladkorji. Sladkani napitki, sladice in industrijsko predelana hrana povzročajo hitre skoke krvnega sladkorja, kar dolgoročno poškoduje žilne stene in povečuje tveganje za bolezni srca. Sladkor deluje tiho, a vztrajno in prav zato je še posebej nevaren.

Opoldanski počitek ni razvada, ampak potreba

Srce je mišica, ki deluje brez premora, zato potrebuje tudi trenutke razbremenitve. Kratek počitek sredi dneva, brez ekranov in zunanjih dražljajev, pomaga umiriti živčni sistem in znižati raven stresnih hormonov, ki dokazano vplivajo na krvni tlak in srčni ritem. Telo si tako opomore, srce pa lažje ohranja stabilno delovanje.

Tri prepovedi, ki lahko podaljšajo življenje

Po dolgoletnih kliničnih opažanjih so tri vsakodnevne navade, ki po nepotrebnem obremenjujejo srce.

1. Pitje večjih količin tekočine takoj po obroku

Pitje vode neposredno po jedi lahko razredči želodčne sokove, upočasni prebavo in povzroči fermentacijo hrane. Posledično nastajajo snovi, ki dodatno obremenijo ožilje.

Boljša izbira: 30 minut pred obrokom ali 1 do 1,5 ure po obroku.

2. Visoki vzglavniki med spanjem

Če je glava med spanjem dlje časa v neugodnem položaju, se zmanjša prost pretok krvi skozi vratne žile. To lahko vpliva na prekrvavitev možganov in srca.

Priporočilo: Glava naj bo v naravnem položaju, brada vzporedno s posteljo. Bolje je rahlo privzdigniti vzglavje postelje kot kopičiti blazine.

3. Odvisnost od kave

Kava sama po sebi ni škodljiva, težava nastane, ko postane nuja za delovanje. Takrat deluje kot stalni stimulans, ki srce sili v prehiter ritem.

Zmernost pomeni: kava le v dopoldanskem času, nikoli na prazen želodec, občasno zamenjati z vodo ali napitki brez kofeina

Preprosto gibanje, ki ga zmore skoraj vsak

Tudi brez fitnesa je mogoče narediti veliko za zdravje srca:

Hoja - tudi z uporabo palic, ki razbremenijo kolena in enakomerno porazdelijo napor

Dihanje 4–7–8 - vdih 4 sekunde, zadržek 7, izdih 8; pet minut pred spanjem

Majhne vaje doma - dvigovanje pet in prstov med gledanjem televizije spodbuja krvni obtok

To ni šport v klasičnem smislu, temveč preventiva.

Srce ne potrebuje rekordov! Srce ni tekmovalec. Ne potrebuje ekstremov, temveč mirno, enakomerno delovanje skozi leta. Manj dokazovanja in več poslušanja lastnega telesa je pogosto najboljša naložba v dolgo in kakovostno življenje.

Zdravje ni cilj samo po sebi, je sredstvo, da lahko živimo polno, mirno in z manj strahu pred posledicami, ki jih prinaša sodoben, prehiter življenjski slog.