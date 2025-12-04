Raziskovalci so ugotovili, da redno pitje soka spremeni delovanje tisočih genov v celicah imunskega sistema, kar vpliva na procese, povezane z zdravjem srca in presnovo.

Ugotovljene spremembe v genih, povezanih z vnetjem in tlakom

V raziskavi so odrasli dva meseca vsak dan popili pol litra pasteriziranega pomarančnega soka. Po 60 dneh so analizirali izražanje genov in ugotovili, da so bili geni, povezani z vnetnimi odzivi in zvišanjem krvnega tlaka, manj aktivni. Telo je kazalo tudi nižjo aktivnost genov, ki vplivajo na zadrževanje natrija v ledvicah, kar je lahko povezano z boljšim nadzorom krvnega tlaka.

Raziskovalci poudarjajo, da sok sproži majhne, a pomembne spremembe v telesnih regulacijskih sistemih, kar se lahko kaže kot sproščanje žil, zmanjšana vnetja ter dolgoročna zaščita srčno-žilnega sistema.

Naravne bioaktivne snovi v pomarančah, vključno s flavonoidi, so že dolgo znane po antioksidativnih in protivnetnih učinkih. Nova analiza pa potrjuje, da te snovi vplivajo tudi na procese, ki uravnavajo krvni tlak, ravnovesje holesterola in presnovo sladkorja.

Različni učinki pri ljudeh z normalno in povečano telesno težo

Rezultati so pokazali, da se telo različno odzove glede na telesno sestavo. Pri ljudeh z višjo telesno težo so se izraziteje spremenili geni, povezani z metabolizmom maščob, medtem ko so posamezniki z nižjo telesno težo kazali bolj opazne spremembe pri genih, povezanih z vnetnimi procesi.

Lahko zmanjša inzulinsko rezistenco in neugodne maščobe v krvi

Metaanaliza več kliničnih raziskav, ki je vključevala več sto ljudi, je pokazala, da redno uživanje pomarančnega soka lahko zmanjša inzulinsko rezistenco ter raven LDL holesterola. Inzulinska rezistenca je ključni dejavnik pri razvoju sladkorne bolezni, zvišan LDL pa povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni.

V drugi raziskavi je večtedensko uživanje soka pri ljudeh s prekomerno telesno težo rahlo znižalo sistolični krvni tlak ter zvišalo raven koristnega HDL holesterola. Čeprav so spremembe majhne, lahko dolgoročno pomembno vplivajo na zdravje.

Študije metabolitov so pokazale tudi, da pomarančni sok vpliva na porabo energije, komunikacijo med celicami in poti, povezane z vnetjem. Že po enem mesecu uživanja soka so udeleženci imeli več bakterij v črevesju, ki tvorijo kratkoverižne maščobne kisline, povezane z zdravim krvnim tlakom in nižjo stopnjo vnetja.

Pozitiven vpliv pri presnovnem sindromu

Pri osebah s presnovnim sindromom se je po rednem uživanju pomarančnega soka izboljšalo delovanje notranje plasti žil, ki je pomembna za sproščanje in širjenje žil. Boljša funkcija žilnih sten pomeni manjše tveganje za srčni infarkt. Čeprav nekatere raziskave niso zaznale velikih sprememb pri holesterolu ali trigliceridih, se večina ugotovitev nagiba v smer, da pomarančni sok zmanjšuje vnetja, izboljšuje pretok krvi in ugodno vpliva na dejavnike tveganja za bolezni srca.

V eni od raziskav, opravljeni med delavci v proizvodnji pomarančnega soka, so pri rednih uživalcih izmerili nižje vrednosti označevalcev, ki so povezani s tveganjem za srčno-žilne zaplete.