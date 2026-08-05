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AVGUSTOVSKA VADBA

Če želite biti jeseni v formi, naredite to že avgusta

Namesto petih velikih ciljev si avgusta izberite enega.
Če želite jeseni postati bolj aktivni, je veliko pametneje začeti že zdaj in postopoma. FOTO: Shutterstock 
Če želite jeseni postati bolj aktivni, je veliko pametneje začeti že zdaj in postopoma. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 5. 8. 2026 | 11:00
3:30
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Veliko rekreativcev si obljubi, da bo s prvim septembrom začelo redno teči, kolesariti ali obiskovati fitnes. Strokovnjaki opozarjajo, da je takšno razmišljanje pogosto razlog, da dobre namere hitro splavajo po vodi. Jesensko telesno pripravljenost je namreč najbolje začeti graditi že avgusta.

September je za marsikoga simbol novega začetka. Otroci se vrnejo v šolske klopi, odrasli pa začnejo pripravljati nove načrte in zaobljube.

»Od septembra bom tekel trikrat na teden.«

»Spet bom hodil v fitnes.«

»Vsak dan bom naredil 10.000 korakov.«

Toda prvi september nima nobene čudežne moči. Telo ne pozna koledarja, precej bolje pa razume navade.

Cilj ni enak želji

Če želite jeseni postati bolj aktivni, je veliko pametneje začeti že zdaj in postopoma. Pomembno je razlikovati med željo in konkretnim ciljem. Izjava »rad bi bil bolj fit« ostane le želja. Povsem drugače pa zveni načrt: »Trikrat na teden bom 40 minut hitro hodil.« Prav takšni jasni in izvedljivi cilji po ugotovitvah strokovnjakov bistveno povečajo možnost, da bomo pri vadbi tudi vztrajali.

Najpomembnejši je naslednji trening

Če je vaš cilj oktobra preteči prvih deset kilometrov, je to dobra motivacija. Še pomembnejše pa je vprašanje, kaj boste naredili prihodnji torek. In naslednji četrtek. Predvsem pa tisto deževno nedeljo, ko se vam ne bo ljubilo obuti športnih copat. Uspešen načrt telesne aktivnosti mora delovati tudi takrat, ko življenje ni idealno. Ko pridejo službene obveznosti, družina, sestanki ali slabo vreme.

Raje določite minimum kot popolnost

Namesto popolnega programa si raje postavite osnovni cilj, ki ga boste lahko izpolnili tudi v najbolj napornih tednih. Na primer trikrat tedensko vsaj pol ure gibanja. Ko imate več časa in energije, naredite več. Ko ju nimate, pa kljub temu ohranite najpomembnejše - navado. Prav rednost je namreč veliko pomembnejša od občasnih velikih športnih podvigov.

Ni treba, da je cilj maraton

Za boljše zdravje ni nujno, da se pripravljate na maraton ali zahtevno kolesarsko dirko. Svetovna zdravstvena organizacija odraslim priporoča od 150 do 300 minut zmerne aerobne aktivnosti na teden, ob tem pa še vadbo za moč vsaj dvakrat tedensko. Te priporočene količine lahko dosežemo že s hitro hojo, kolesarjenjem, plavanjem ali preprostimi vajami za moč. Ključ do uspeha je, da izberete obliko gibanja, ki jo boste pripravljeni ponavljati iz tedna v teden.

Začnite še ta teden

Namesto petih velikih ciljev si avgusta izberite enega. Morda pet kilometrov teka brez postanka. Redne sprehode. Dvakrat tedensko vadbo za moč ali prvi daljši kolesarski izlet. Najpomembneje je, da začnete zdaj. Jesenska forma se namreč ne začne prvega septembra. Takrat jo le opazimo. V resnici jo začnemo graditi že nekaj tednov prej.

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