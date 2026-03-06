  • Delo d.o.o.
ZDRAVJE NA PRVEM MESTU

Cindy Crawford razkriva svojo prehrano: Vsak večer potrebujem čokolado

Na koncu dneva pa pride na vrsto njena najljubša temna čokolada.
Cindy Crawford: »Spijem alkohol, običajno tekilo z ledom. Izogibam se mešanim pijačam, kot so margarite, saj se brez sladkorja počutim bolje.« FOTO: Getty Images
Cindy Crawford: »Spijem alkohol, običajno tekilo z ledom. Izogibam se mešanim pijačam, kot so margarite, saj se brez sladkorja počutim bolje.« FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 6. 3. 2026 | 13:00
2:45
A+A-

Ena najbolj prepoznavnih supermodelov na svetu, Cindy Crawford, tudi po šestdesetem letu navdušuje z izjemno formo. Marsikoga zanima, kako ji uspe ohranjati tako dobro postavo.

Po poročanju revije Marie Claire ima zelo preprosto pravilo: »80 odstotkov časa poskušam jesti zdravo.« V praksi to pomeni, da daje prednost nepredelanim živilom, večinoma se izogiba sladkorju, a si kljub temu občasno privošči tudi sladico.

»Spijem alkohol, običajno tekilo z ledom. Izogibam se mešanim pijačam, kot so margarite, saj se brez sladkorja počutim bolje,« je povedala za revijo Allure. Če njena hči speče brownies, si jih seveda privošči tudi sama.

Čokolada je obvezna vsak večer

Crawfordova priznava, da brez sladkega ne gre. »Vsak večer po večerji potrebujem košček temne čokolade. Če je nimam, lahko pojem sto drugih stvari in še vedno ne bom zadovoljna.«

Kako je videti njen tipični jedilnik?

Njen dan se začne s hranljivim smutijem. V njem so običajno: mandljevo mleko, kokosovo mleko, beljakovinski prah. Okoli 10.30 si privošči polnozrnat mafin iz žit, kot sta pira ali kaljeni pšenični kruh.

Kosilo

Najpogosteje izbere veliko solato, včasih z dodatkom beljakovin, na primer piščanca.

Prigrizki

Med dnevnimi prigrizki so: mandlji, jabolko in kos sira, humus z zeleno

Večerja

Za večerjo pogosto izbere: lososa ali piščanca, solato ali zelenjavo. Na koncu dneva pa pride na vrsto njena najljubša temna čokolada. Na posebej naporne dni poseže po rjavem rižu in pečeni zelenjavi, ker se po takšnem obroku počuti bolje in nima občutka težkosti.

Od zrezkov do zdrave prehrane

Kot je povedala za Allure, njena prehrana v mladosti ni bila tako zdrava. Ko je odraščala na ameriškem srednjem zahodu, je jedla predvsem zrezke, zelenjava pa je bila redka in še ta pogosto prelita s sirom.

Vadba, ki jo ohranja v formi

Poleg prehrane Crawfordova veliko pozornosti namenja tudi vadbi. Zadnje desetletje redno izvaja pilates, in sicer dvakrat na teden na napravi reformer. »Pilates izvajam približno deset let in ga obožujem. Pomaga mi tudi pri bolečinah v spodnjem delu hrbta,« je povedala v podkastu Him & Her Show.

