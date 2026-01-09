Čiščenje snega lahko resno ogrozi srce! Preverite ali ste med ogroženimi

Kidanje snega je lahko precej bolj nevarno, kot se zdi na prvi pogled. Kombinacija nizkih temperatur in intenzivnega fizičnega napora lahko močno obremeni srce, zlasti pri ljudeh, ki se redko gibljejo ali imajo že obstoječe srčno-žilne težave. Podatki iz raziskav kažejo, da je kidanje snega v zimskih mesecih pogosto spregledan, a pomemben dejavnik tveganja za srčni infarkt.

Zakaj kidanje snega predstavlja tveganje za srce

Dvigovanje in odmetavanje večjih količin snega pomeni nenaden in intenziven telesni napor. V hladnem okolju se krvne žile zožijo, krvni tlak naraste, srce pa mora delovati hitreje in močneje. Hkrati se v mrazu poveča viskoznost krvi, kar dodatno oteži prekrvavitev.

Posebna težava pri kidanju snega je, da je obremenitev usmerjena predvsem v roke in zgornji del telesa, medtem ko so noge manj aktivne. Takšna vrsta napora povzroča večjo obremenitev srca, poleg tega pa lahko pride do zadrževanja krvi v spodnjih okončinah, kar zmanjša učinkovit pretok krvi do srca in pljuč.

Več srčnih dogodkov v zimskem času

Srčni infarkt in druge srčno-žilne bolezni so pogostejši ob ekstremnih temperaturah, tako v hudem mrazu kot v vročini. Ob močnem sneženju se poveča število hospitalizacij zaradi srčnega infarkta, tveganje za smrt pa je v takšnih dneh izrazito večje, zlasti pri telesno nedejavnih ljudeh.

Zavajajoče je tudi dejstvo, da telo v hladnem okolju slabše zazna napor. Kidanje snega se morda zdi manj zahtevno kot tek ali intenzivna vadba, vendar lahko srčni utrip že po nekaj minutah doseže zelo visoke vrednosti, primerljive z naporno aerobno dejavnostjo. Za telesno pripravljene posameznike to običajno ne predstavlja težave, za sedeče ljudi pa je takšen napor lahko nevaren.

Kako se pravilno in varno lotimo kidanja snega

Kidanje snega zahteva telesni napor, vendar je s pravilno tehniko in ustrezno pripravo mogoče bistveno zmanjšati tveganje za poškodbe mišic, hrbtenice in srca.

Primerna obleka in obutev

Oblecite se večplastno in nosite toplo, nepremočljivo obutev z dobrim oprijemom. Rokavice zaščitijo roke pred mrazom, vlago in odrgninami.

Pravilna telesna drža

Pri dvigovanju snega se rahlo nagnite naprej, pokrčite kolena in ohranite naravno krivino hrbtenice. Izogibajte se sunkovitim gibom in nenadnemu zvijanju trupa.

Ustrezna oprema za kidanje snega

Uporabljajte lopato z ročajem primerne dolžine, ki omogoča pravilen prijem in ustrezno razdaljo med rokami. S tem razbremenite hrbtenico in ramenski obroč.

Delo v krajših časovnih intervalih

Večje površine čistite postopoma. Redni odmori zmanjšujejo utrujenost in preprečujejo čezmerno obremenitev mišic.

Dvigovanje manjših količin snega

Ne nalagajte prevelike količine snega na lopato. Dvigovanje manjših količin zmanjša tveganje za poškodbe in preobremenitev.

Pravilno obračanje telesa

Med delom redno menjajte smer obračanja telesa, da se obremenitev enakomerno porazdeli po mišičnih skupinah.

Uporaba moči nog

Pri dvigovanju snega uporabljajte predvsem moč nog, ne hrbta. Takšna tehnika bistveno zmanjša obremenitev ledvenega dela hrbtenice.

Posebna previdnost pri težkem snegu

Moker in zbit sneg je bistveno težji. V takšnih razmerah delajte počasneje, z več odmori, ali razmislite o drugačnih načinih odstranjevanja snega.

Skrb za zdravje srca

Osebe s srčno-žilnimi ali drugimi kroničnimi boleznimi naj se pred kidanjem snega posvetujejo z zdravnikom. Med delom bodite pozorni na opozorilne znake, kot so bolečina v prsih, nenadna zadihanost, slabost ali omotica.

Kdo naj se kidanju snega raje izogne

Starost sama po sebi ni odločilni dejavnik, pomembnejša je splošna telesna pripravljenost. Ljudje po 40. letu, ki so telesno nedejavni, imajo bistveno večje tveganje za srčni »dogodek« ob nenadnem in intenzivnem fizičnem naporu, kot je kidanje snega.

Telesno aktivni starejši posamezniki brez znanih srčnih težav se lahko sami odločijo za čiščenje snega, vendar naj to počnejo postopno, brez pretiravanja in z rednimi odmori. Ključno je, da prisluhnete svojemu telesu in ob prvih znakih preobremenitve takoj prenehate z delom.