Covid-19 cepiva in srce: kaj pravi stroka in zakaj je strah pogosto pretiran

O cepljenju proti covidu-19 še vedno kroži veliko napačnih informacij - zlasti ko gre za vpliv na srce. Skrbi so razumljive, a strokovni podatki kažejo precej bolj uravnoteženo sliko, kot jo pogosto zasledimo na družbenih omrežjih. Poglejmo, kaj dejansko vemo in kako to razumeti v slovenskem prostoru.

Covid-19 ima dokazan vpliv na srce

Že v prvih letih pandemije se je pokazalo, da okužba s covidom-19 pomembno vpliva na srčno-žilni sistem. V državah z dobrim spremljanjem podatkov so zabeležili opazen porast smrti zaradi bolezni srca, ne le pri starejših, temveč tudi pri mlajših odraslih.

Razlaga je povezana z vnetnim odzivom telesa. Okužba sproži močno imunsko reakcijo, ki lahko povzroči vnetje žil, poslabša obstoječe zožitve in v redkih primerih sproži srčni infarkt ali vnetje srčne mišice. Tveganje je večje pri ljudeh s pridruženimi dejavniki, a ni omejeno le nanje.

Ali obstaja povezava med cepivi in srcem?

Da, vendar je pomembno razumeti razmerja.

Pri manjšem delu cepljenih, predvsem pri mlajših moških in mladostnikih, so po cepljenju z mRNA cepivi zaznali vnetje srčne mišice ali srčne ovojnice. Gre za redek zaplet, ki se praviloma pojavi v nekaj dneh po cepljenju.

Pomembno pa je: pojavnost je zelo nizka (govorimo o desetih do nekaj sto primerih na milijon cepljenih), večina primerov poteka blago, okrevanje je pri veliki večini popolno.

Covid-19 je za srce bistveno večje tveganje kot cepivo

Primerjava tveganj je ključna. Raziskave dosledno kažejo, da je: tveganje za vnetje srca večkrat večje po okužbi s covidom-19 kot po cepljenju, okužba povezana tudi z drugimi zapleti: motnjami ritma, srčnim popuščanjem in dolgotrajnimi posledicami.

Pri mlajših moških skupini, ki se pogosto omenja v razpravah, je verjetnost, da bodo težave s srcem razvili zaradi okužbe, večkrat višja kot zaradi cepljenja.

Kako potekajo zapleti po cepljenju?

Kadar se po cepljenju pojavi vnetje srca: se simptomi (bolečina v prsih, utrujenost, razbijanje srca) pojavijo hitro, zdravljenje je večinoma konzervativno, okrevanje traja od nekaj tednov do nekaj mesecev.

Pomembno je poudariti, da so zapleti po cepljenju praviloma blažji kot tisti, ki nastanejo ob dejanski okužbi.

Kaj to pomeni za slovenskega posameznika?

Za večino ljudi v Sloveniji velja: cepljenje pomembno zmanjša tveganje za težek potek covida, posredno zmanjša tudi tveganje za srčno-žilne zaplete, tveganje za resne zaplete zaradi cepiva je zelo majhno.

Strah pred vplivom cepiva na srce je razumljiv, a ob upoštevanju vseh podatkov ni utemeljen v takšni meri, kot se pogosto predstavlja v javnosti.

Ključno sporočilo

Če govorimo izključno o zdravju srca, je sporočilo jasno: covid-19 predstavlja večje tveganje za srce kot cepljenje proti covidu-19.

Odločitev za cepljenje je vedno osebna, vendar mora temeljiti na preverjenih podatkih, ne na izjemah, iztrganih iz konteksta. Razumevanje dejanskih tveganj je prvi korak k mirnejšim in bolj razumnim odločitvam.