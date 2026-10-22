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BOLJŠE STARANJE

Današnji šestdesetletniki so videti kot nekdanji štiridesetletniki. Zakaj?

Zakaj smo danes videti veliko mlajši kot pred 50 leti?
Danes marsikdo pri šestdesetih deluje mlajši, kot so bili nekoč ljudje pri petdesetih. FOTO: Shutterstock 
Danes marsikdo pri šestdesetih deluje mlajši, kot so bili nekoč ljudje pri petdesetih. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 22. 10. 2026 | 07:00
10:05
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Ljudje pri petdesetih in šestdesetih letih so danes pogosto videti precej mlajši, kot so bili njihovi vrstniki pred pol stoletja. Razlogi niso povezani le z boljšo kozmetiko, temveč tudi z manj kajenja, drugačnimi prehranskimi navadami, boljšim zobozdravstvom, zdravstveno oskrbo in spremembami življenjskega sloga. Pomembno vlogo imajo tudi pričeske, oblačila in način, kako se predstavljamo v javnosti.

Fotografije iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja pogosto vzbudijo zanimiv vtis: ljudje, ki so bili takrat stari 50 let, so na številnih posnetkih videti starejši, kot so danes videti njihovi vrstniki. Podobno velja za nekatere šestdesetletnike in celo mlajše odrasle. Toda ali se ljudje dejansko staramo počasneje ali gre predvsem za spremembo videza?

Odgovor je večplasten. V zadnjih petdesetih letih so se spremenili številni dejavniki, ki vplivajo na videz človeka. Nekatere spremembe lahko pojasnimo z boljšim zdravjem in daljšo življenjsko dobo, druge pa z družbenimi navadami, modo in načinom fotografiranja. Pri tem je treba razlikovati med biološkim staranjem in tem, koliko let nam pripisujejo drugi.

Manj kajenja, manj poškodb kože

Eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na videz obraza, je kajenje. Cigaretni dim vsebuje snovi, ki spodbujajo oksidativni stres, slabšajo prekrvitev kože in pospešujejo razgradnjo kolagena ter elastina. To sta beljakovini, ki koži zagotavljata čvrstost in prožnost.

Dolgotrajno kajenje je povezano z globljimi gubami, bolj pusto poltjo in hitrejšim staranjem kože. V preteklosti je bilo kajenje v številnih okoljih precej bolj razširjeno in družbeno sprejemljivo kot danes. Čeprav je uporaba tobačnih izdelkov še vedno velik javnozdravstveni problem, se je odnos do kajenja v mnogih državah bistveno spremenil.

Drugi pomembni dejavnik je izpostavljenost sončnemu ultravijoličnemu sevanju. UV žarki poškodujejo kožne celice in pospešujejo razgradnjo kolagena, kar prispeva k nastanku gub, pigmentnih madežev in izgubi elastičnosti. Danes je ozaveščenost o škodljivih učinkih sonca večja, pogostejša je tudi uporaba zaščitnih krem, pokrival in oblačil, ki zmanjšujejo izpostavljenost kože.

To ne pomeni, da so ljudje pred petdesetimi leti nujno preživeli več časa na soncu, temveč da so bile informacije o dolgoročnih posledicah UV-sevanja manj razširjene. Zaščita pred soncem je danes eden najučinkovitejših načinov preprečevanja prezgodnjega staranja kože.

Zdravstvo, zobje in splošna telesna pripravljenost

Videz obraza ni odvisen samo od kože. Pomembni so tudi stanje zob, oblika čeljusti, telesna drža, mišična masa in splošno zdravstveno stanje. Zobozdravstvo je v zadnjih desetletjih močno napredovalo. Preventivni pregledi, zdravljenje zobne gnilobe, boljša ustna higiena, ortodontija in sodobne protetične rešitve omogočajo, da ljudje dlje ohranijo svoje naravne zobe ali jih ustrezno nadomestijo. Zobovje vpliva na nasmeh, govor in podporo mehkim tkivom obraza, zato ima pomembno vlogo tudi pri zaznavanju starosti.

Napredek medicine je prispeval k boljšemu obvladovanju številnih kroničnih bolezni. Zdravljenje srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni in drugih obolenj lahko pomaga ohranjati telesno zmogljivost ter samostojnost tudi v poznejših letih. Seveda pa boljše zdravljenje samo po sebi ne zagotavlja mlajšega videza.

Pomembna je tudi telesna dejavnost. Redno gibanje pomaga ohranjati mišično maso, ravnotežje, gibljivost in pokončno držo. Človek, ki se pri šestdesetih letih giblje samozavestno, ima dobro telesno pripravljenost in je dejaven v vsakdanjem življenju, lahko deluje mlajše od vrstnika, ki je zaradi bolezni ali neaktivnosti izgubil precej telesne zmogljivosti.

Prehrana in telesna teža vplivata na videz

V zadnjih desetletjih so se spremenili prehranski vzorci, dostopnost živil in znanje o povezavi med prehrano ter zdravjem. Več ljudi se zaveda pomena zadostnega vnosa beljakovin, zelenjave, sadja, polnozrnatih živil in nenasičenih maščob.

Uravnotežena prehrana zagotavlja hranila, ki jih telo potrebuje za obnovo tkiv in normalno delovanje. Pomembni so tudi zadosten vnos tekočine, kakovosten spanec in omejevanje prekomernega uživanja alkohola. Vendar nobeno posamezno živilo ali prehranski dodatek ne more zaustaviti staranja.

Na videz vpliva tudi telesna teža. Večja razširjenost prekomerne telesne teže v sodobni družbi sicer ne podpira preproste razlage, da smo danes vsi videti mlajši zaradi vitkejše postave. Nasprotno, debelost je povezana z različnimi zdravstvenimi tveganji. Videz pa je odvisen od razporeditve maščobe, mišične mase, genetike in drugih dejavnikov.

Tudi pretirano hujšanje lahko obraz postara, saj se zmanjša količina podkožnega maščevja, ki daje licem polnost. Zato mladostnega videza ne zagotavlja čim nižja telesna teža, temveč predvsem zdravje, primerna telesna sestava in ohranjanje mišične mase.

Kozmetika in estetska medicina sta spremenili videz

Naša predstava o starosti se je spremenila tudi zaradi razvoja kozmetične industrije. Na voljo je več izdelkov za nego kože, od vlažilnih krem do pripravkov z retinoidi, ki lahko pri ustrezni uporabi izboljšajo teksturo kože in zmanjšajo nekatere znake fotostaranja.

Vse bolj dostopni so tudi dermatološki posegi, laserski postopki, kemični pilingi, injekcijska polnila in botulin toksin. Nekateri od teh postopkov lahko zmanjšajo vidnost gub ali spremenijo obrazne poteze. Njihova razširjenost vpliva na to, kako je videti del današnje populacije srednjih in poznejših let.

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Vendar je treba poudariti, da takšni posegi niso potrebni za zdravo staranje in da se njihovi učinki razlikujejo. Nekateri postopki imajo tudi tveganja, zato je pomembno, da jih izvajajo ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Poleg tega je danes na voljo veliko več informacij o negi kože. Ljudje lahko prej prepoznajo spremembe, se posvetujejo z dermatologom in začnejo uporabljati zaščitne ukrepe, še preden postanejo znaki staranja izraziti.

Moda, pričeske in način življenja spreminjajo našo predstavo o starosti

Del razlike med današnjimi petdesetletniki in njihovimi vrstniki iz sedemdesetih let je povezan z družbenimi pričakovanji. Pred pol stoletja so bile nekatere pričeske, oblačila in načini urejanja, ki jih danes povezujemo s starejšimi generacijami, pogostejši že v srednjih letih.

Danes so meje med generacijskimi slogi manj izrazite. Ljudje v petdesetih in šestdesetih letih pogosto nosijo podobna oblačila kot mlajši odrasli, uporabljajo sodobne pričeske in ostajajo dejavni v športu, kulturi ter družabnem življenju. Zaradi tega jim drugi pogosto pripisujejo manj let. Spremenila se je tudi vloga srednjih let. Pričakovana življenjska doba se je v številnih državah v primerjavi z obdobjem pred pol stoletja podaljšala, čeprav so razlike med državami in obdobji precejšnje. Ljudje lahko dlje ostajajo zaposleni, športno dejavni in vključeni v družbo. Petdeseta leta zato danes niso nujno povezana z enakimi življenjskimi okoliščinami kot nekoč.

Fotografije niso vedno poštena primerjava

Pri primerjanju videza ljudi iz različnih desetletij pogosto spregledamo enega najpomembnejših dejavnikov: način fotografiranja. Stare fotografije so lahko črno-bele, manj ostre in posnete v drugačnih svetlobnih razmerah. Tudi izraz na obrazu, drža in oblačila lahko vplivajo na to, koliko let pripišemo človeku. Danes so fotografije pogosto digitalno obdelane, portreti pa izbrani med številnimi posnetki. Filtri in retuširanje lahko zgladijo kožo, odstranijo pigmentne madeže ter spremenijo obrazne poteze.

Na družbenih omrežjih zato ne vidimo nujno povprečnega videza ljudi določene starosti, temveč pogosto izbrane in obdelane podobe. Tudi primerjava slavnih osebnosti je lahko zavajajoča, saj imajo več možnosti za profesionalno nego, oblikovanje videza in estetske posege.

Zato občutek, da so bili ljudje pred petdesetimi leti videti starejši, deloma temelji na resničnih spremembah, deloma pa na načinu, kako so njihove podobe ohranjene in predstavljene.

Ali se danes staramo počasneje?

Najpomembnejša razlika je med videzom in biološkim staranjem. Nekateri znaki staranja se danes pojavijo pozneje ali so manj izraziti zaradi boljše zaščite kože, manj kajenja, kakovostnejše zdravstvene oskrbe in drugačnih življenjskih navad. Vendar to ne pomeni, da se je človeški proces staranja bistveno spremenil.

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Staranje je naraven in kompleksen proces, na katerega vplivajo genetika, okolje, bolezni, stres, spanje, prehrana in telesna dejavnost. Tudi če je človek pri šestdesetih videti mlajši kot njegovi vrstniki pred petdesetimi leti, se lahko v njegovem telesu še vedno pojavljajo spremembe v mišicah, kosteh, krvnih žilah, imunskem sistemu in delovanju organov.

Naš videz je torej le del zgodbe. Zdravo staranje ne pomeni zgolj manj gub ali mladostnega obraza, temveč predvsem ohranjanje telesne in duševne zmogljivosti, samostojnosti ter kakovosti življenja.

Danes smo lahko videti mlajši predvsem zato, ker bolje razumemo vpliv življenjskih navad na zdravje in videz, imamo na voljo učinkovitejšo preventivo in zdravljenje ter živimo v družbi, v kateri mladosten slog ni več omejen na mlajše generacije. Toda najbolj zanesljiv kazalnik uspešnega staranja ni število let, ki nam jih pripisujejo drugi, temveč to, kako dobro naše telo deluje in kako kakovostno živimo.

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