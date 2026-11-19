Vsako leto 19. novembra po svetu obeležujemo mednarodni dan moških. Namenjen je opozarjanju na telesno in duševno zdravje moških, spodbujanju zdravih življenjskih navad ter izpostavljanju pozitivnih moških vzornikov. Ob tej priložnosti se postavlja tudi vprašanje, kako živijo slovenski moški, koliko se gibajo in s kakšnimi izzivi se srečujejo.

Letošnja tema mednarodnega dneva moških je Prihodnost je za vsakogar (The Future is for Everyone). V ospredju so dobro počutje, enakopravne možnosti, odgovornost in vloga moških v sodobni družbi. Dan ni namenjen tekmovanju z dnevom žena, temveč odpiranju prostora za pogovor o vprašanjih, ki zadevajo moške in njihovo kakovost življenja.

Zakaj obeležujemo mednarodni dan moških?

Sodobno obeleževanje mednarodnega dneva moških se je začelo leta 1999 v Trinidadu in Tobagu. Pobudo je dal dr. Jerome Teelucksingh, čeprav so se zamisli o posebnem dnevu, posvečenem moškim, pojavile že v začetku devetdesetih let. Eden glavnih namenov je opozarjanje na telesno in duševno zdravje moških, spodbujanje pozitivnih vzornikov ter izboljšanje odnosov med spoloma. Pomemben del sporočila je tudi aktivno očetovstvo in večja pripravljenost moških, da spregovorijo o svojih težavah.

Sodobni moški pod vse večjimi pritiski

Od sodobnega moškega družba pogosto pričakuje veliko. Uspešen naj bi bil v službi, finančno stabilen, dober partner, predan oče in hkrati čustveno dostopen človek. Ob vsem tem naj bi ostal samozavesten, telesno pripravljen in sposoben obvladovati vsakodnevne obremenitve. Takšna pričakovanja lahko povzročajo stres, občutek neuspeha in duševne stiske. Mnogi moški o svojih težavah še vedno težko spregovorijo, saj so odraščali v prepričanju, da morajo biti vedno močni in da je priznanje nemoči znak šibkosti.

Posebej težko je pogledati tudi širšo svetovno sliko. V času številnih vojn in oboroženih spopadov so milijoni moških izpostavljeni nevarnosti, prisiljeni zapustiti svoje domove, ločeni od družin ali poslani na bojišča. Vojne za seboj puščajo telesne poškodbe, psihološke travme in izgubljena življenja. Mednarodni dan moških je zato tudi priložnost za razmislek o pomenu miru, varnosti in možnosti za dostojno življenje.

Šport in gibanje sta pomembna za zdravje moških

Eden najboljših načinov za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja je redna telesna dejavnost. Gibanje izboljšuje telesno pripravljenost, ugodno vpliva na srce in ožilje, pomaga uravnavati telesno težo ter zmanjšuje posledice vsakodnevnega stresa. Moški lahko izbirajo med številnimi oblikami športne rekreacije. Tek, kolesarjenje, pohodništvo, plavanje, vadba za moč in ekipni športi so dejavnosti, ki lahko pomembno prispevajo k boljšemu počutju. Pri tem ni najpomembnejša tekmovalnost, temveč rednost. Tudi zmerna telesna dejavnost, ki jo vključimo v vsakdan, lahko dolgoročno prinese velike koristi. Pomembno je, da vadbo prilagodimo starosti, telesni pripravljenosti in zdravstvenemu stanju.

Posebno pozornost si zaslužijo moški po 50. letu. Takrat postajajo še pomembnejši ohranjanje mišične mase, skrb za srce in ožilje, gibljivost ter redni preventivni zdravstveni pregledi.

Globalne raziskave kažejo, da večina moških svoje življenje ocenjuje kot zadovoljivo ali srečno, vendar se moški na določenih področjih (zlasti pri hudih duševnih stiskah in umrljivosti) soočajo z nesorazmerno velikimi tveganji. Kaj pravijo globalne raziskave o zadovoljstvu? Prevladujoče zadovoljstvo: Mednarodne raziskave (npr. Gallup World Poll in Gallup International ) kažejo, da se v povprečju okoli 58 % ljudi po svetu opredeli za srečne , le približno 7 do 12 % pa jih poroča o hudem trpljenju ali nesreči (ostali so vmes, v kategoriji »preživljanja« oz. nevtralnega stanja). Primerjava med spoloma: Globalna raziskava Global Flourishing Study (več kot 200.000 udeležencev v 22 državah) je pokazala, da sta povprečni oceni splošnega blagostanja pri moških (7,19/10 ) in ženskah (7,12/10 ) skoraj enaki. Nekatere analize v reviji Nature sicer zaznavajo, da ima moški spol v povprečju rahlo nižje subjektivno blagostanje kot ženski, a razlike niso takšne, da bi kazale na trpljenje večine. Kje pa so moški dejansko v večji stiski? (Tihi kazalniki) Čeprav večina moških ne trpi, statistike Svetovne zdravstvene organizacije (WHO ) in epidemiološke študije kažejo, da se manjšinski delež moških v stiski sooča z bistveno hujšimi posledicami: Stopnja samomorilnosti: Po podatkih WHO je globalna stopnja samomorov pri moških več kot dvakrat višja kot pri ženskah (12,3 na 100.000 prebivalcev pri moških v primerjavi s 5,6 pri ženskah), v razvitih državah pa celo tri- do štirikrat višja. Drugačno izražanje stiske: Moški redkeje poiščejo strokovno pomoč in redkeje dobijo diagnozo depresije ali tesnobe, saj svojo stisko pogosteje navzven izražajo skozi odvisnosti (alkohol, droge), tvegano vedenje ali agresijo. Vojne in nevarna dela: Moški predstavljajo veliko večino žrtev v oboroženih spopadih ter smrtnih nesreč pri delu.

Kakšni so slovenski moški v številkah?

Slovenija ima po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije več kot milijon moških. Na začetku leta 2026 jih je bilo 1.074.630 oziroma 50,3 odstotka prebivalstva. Moških je tako že sedmo leto zapored več kot žensk.

Nekateri statistični podatki o slovenskih moških so še posebej zanimivi:

Telesna dejavnost: skoraj štiri petine moških v Sloveniji je vsaj enkrat tedensko telesno dejavnih tudi v prostem času, kar je več od povprečja Evropske unije.

Povprečna starost: slovenski moški so v povprečju stari 43,2 leta.

Višina in teža: povprečen moški v Sloveniji meri 178,4 centimetra in tehta 85,9 kilograma.

Najpogostejše ime: med moškimi imeni še vedno izstopa Franc.

Zaposlenost: stopnja brezposelnosti med moškimi znaša 3,5 odstotka.

Podatki o telesni dejavnosti so spodbudni, vendar sama pogostost gibanja še ne pove vsega o telesni pripravljenosti. Pomembni so tudi intenzivnost vadbe, njena raznolikost, kakovost prehrane, spanje in redna skrb za zdravje.

Resnična moč je tudi v skrbi zase

Mednarodni dan moških je priložnost, da se spomnimo očetov, bratov, partnerjev, sinov, prijateljev in sodelavcev ter njihovega prispevka k družini in družbi. Hkrati pa je to dober opomnik, da skrb za zdravje ne sme biti nekaj, čemur se posvetimo šele ob težavah. Redno gibanje, uravnotežena prehrana, kakovosten spanec, preventivni pregledi in dobri medosebni odnosi so temelji dolgoročnega zdravja. Pomembno je tudi, da moški ne skrivajo svojih stisk. Pogovor o težavah, iskanje pomoči in priznanje, da včasih potrebujemo podporo, niso znaki šibkosti.

Prava moč ni v tem, da človek nikoli ne pokaže ranljivosti, temveč da zna poskrbeti zase in za ljudi, ki jih ima rad. To je morda najpomembnejše sporočilo mednarodnega dneva moških.