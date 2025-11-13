Danes je svetovni dan prijaznosti. Ali se imate za prijaznega človeka?

Vsako leto 13. novembra po vsem svetu obeležujemo Svetovni dan prijaznosti (World Kindness Day), dan, namenjen spodbujanju spoštovanja, empatije in toplih dejanj, ki lahko izboljšajo svet okoli nas.

Svetovni dan prijaznosti so prvič praznovali leta 1998, pobudo pa je dala World Kindness Movement – mednarodna organizacija, ki povezuje humanitarne in prostovoljske skupine iz več kot 30 držav.

Cilj gibanja je povezovati ljudi ne glede na narodnost, vero, spol ali družbeni položaj, ter spomniti, da že majhna dejanja prijaznosti lahko sprožijo velike spremembe.

Kaj pomeni prijaznost?

Prijaznost ni le nasmeh ali vljudnost. Pomeni zavestno odločitev, da drugim olajšamo dan, jih poslušamo, pomagamo, izrazimo hvaležnost ali podporo.

Znanstvene raziskave kažejo, da dejanja prijaznosti povečajo raven serotonina in oksitocina, hormonov, ki vplivajo na občutek sreče in povezanosti.

Torej, ko smo prijazni do drugih, delamo dobro tudi sebi.

Sporočilo dneva prijaznosti 2025: »Bodi razlog, da nekdo danes verjame v dobro.«

Kako lahko praznujemo dan prijaznosti?

Ni treba, da naredimo nekaj velikega, dovolj so majhna dejanja z velikim srcem: podarimo nasmeh neznancu, pošljimo iskreno sporočilo hvaležnosti, pomagajmo sosedu ali sodelavcu, namenimo čas poslušanju, pohvalimo, ne kritizirajmo, ali pa preprosto, bodimo prijazni do sebe.

Zakaj je dan prijaznosti danes še posebej pomemben

V času negotovosti, napetosti in hitrega tempa življenja nas dan prijaznosti spominja, da človečnost še vedno šteje.

Vsak prijazni pogled, beseda ali dejanje lahko nekomu polepša dan in morda celo spremeni njegovo življenje.

Prijaznost skozi oči strokovnjakov: zakaj nas dobra dela dobesedno zdravijo

Ko govorimo o prijaznosti, pogosto pomislimo na vljudnost, pomoč ali nasmeh. A strokovnjaki opozarjajo, da gre za veliko več kot le lepe geste, prijaznost ima dokazano pozitiven vpliv na naše možgane, hormone in duševno zdravje.

Prijaznost kot psihološki mehanizem dobrega počutja

Psihologi prijaznost opredeljujejo kot vedenje, usmerjeno v dobrobit drugega človeka, brez pričakovane koristi zase.

Ko pomagamo, možgani sproščajo serotonin, dopamin in oksitocin, »hormone sreče«, ki ustvarjajo občutek zadovoljstva, povezanosti in notranjega miru.

Prijaznost deluje podobno kot zdravilo proti stresu. Ko pomagamo, se aktivirajo možganski centri za nagrajevanje, kar zmanjšuje anksioznost in krepi občutek smisla.«

Prijaznost zmanjšuje stres in krepi imunski sistem

Številne raziskave kažejo, da so ljudje, ki redno kažejo prijaznost, manj dovzetni za kronični stres, imajo nižji krvni tlak in celo močnejši imunski odziv.

Psihiatri pojasnjujejo, da prijazna dejanja pomagajo zniževati raven kortizola, hormona stresa, ki je glavni povzročitelj tesnobe in izčrpanosti.

Tudi majhna dejanja prijaznosti imajo merljiv učinek na telo, podobno kot kratka meditacija.

Prijaznost kot terapevtsko orodje

V sodobni psihoterapiji se vse pogosteje uporablja koncept sočutne pozornosti (compassion-based therapy). Gre za obliko terapije, ki posameznika uči, kako biti prijazen ne le do drugih, temveč tudi do samega sebe.

Psihoterapevti opozarjajo: »Samoprijaznost je temelj duševnega zdravja.«

Če znamo biti razumevajoči do sebe, lažje premagujemo napake, stres in občutke krivde in posledično postanemo bolj prijazni tudi do drugih.

Zakaj prijaznost ni šibkost

V družbi, kjer prevladuje tekmovalnost, se prijaznost pogosto zmotno razume kot naivnost ali šibkost.

Psihologi poudarjajo nasprotno: prijaznost je znak čustvene zrelosti in notranje moči.

Zmožnost ostati prijazen tudi v težkih okoliščinah pomeni, da imamo razvito empatijo, nadzor nad čustvi in zdravo samopodobo, kar so vse lastnosti psihično odpornih ljudi.

Prijaznost kot preventiva pred duševnimi stiskami

Strokovnjaki opažajo, da prijaznost zmanjšuje občutek osamljenosti, povečuje družbeno povezanost in celo zmanjšuje tveganje za depresijo.

Ko pomagamo drugim, se aktivirajo področja možganov, povezana z nagrajevanjem in zadovoljstvom, kar ima podoben učinek kot antidepresivna terapija, le da brez stranskih učinkov.

Prijaznost kot zdravilo brez recepta

Psihologi in psihiatri se strinjajo: prijaznost ni le moralna vrednota, temveč znanstveno potrjeno zdravilo za dušo. Pomaga nam, da se bolje počutimo, gradimo zdrave odnose in krepimo duševno odpornost.

Če bi lahko prijaznost zapakirali v tableto, bi bila to najpogosteje predpisana terapija na svetu.

Kako prijazni smo Slovenci? Prijaznost v Sloveniji pod drobnogledom

Na svetovni dan prijaznosti, 13. novembra, se mnogi vprašamo: kako prijazni smo pravzaprav Slovenci?

Radi poudarjamo svojo marljivost, pridnost in poštenost, a prijaznost, tista tiha, vsakdanja toplina do soljudi, se pogosto znajde nekoliko v senci.

Prijazni – a zadržani?

Slovenci se pogosto opisujemo kot prijazni, a nekoliko zadržani. Ne vsiljujemo se, spoštujemo zasebnost, vendar pa se naš značaj pogosto ogreje šele po prvem stiku.

Turisti, ki obiskujejo Slovenijo, pravijo, da smo vljudni, spoštljivi in pripravljeni pomagati, čeprav ne vedno izrazito nasmejani ali odprti na prvi pogled.

Psihologi pojasnjujejo, da gre za kulturno pogojen način prijaznosti, nismo glasni ali pretirano izraženi, a dejanja štejejo več kot besede.

Kako se prijaznost kaže v praksi?

Prijaznost v Sloveniji se kaže na veliko majhnih načinov:

v tem, da pomagamo starejšemu čez cesto,

da pustimo avtomobilu pred seboj prednost,

da prostovoljno sodelujemo v krajevnih društvih, gasilskih zborih ali humanitarnih akcijah,

in da se med sosedi še vedno poznamo in si pomagamo.

Slovenci smo močno skupnostno usmerjen narod, kar potrjujejo tudi podatki o visoki stopnji prostovoljstva in sodelovanja v dobrodelnih akcijah.

Kaj pa prijaznost v digitalnem svetu?

Na družbenih omrežjih, kjer anonimnost pogosto spodbuja negativnost, prijaznost ni vedno samoumevna.

Toda tudi tukaj se kaže svetla stran: vse več Slovencev sodeluje v pozitivnih spletnih gibanjih, deli spodbudne vsebine in podpira lokalne skupnosti.

Kot poudarjajo sociologi, digitalna prijaznost postaja nov kazalnik zrelosti družbe in Slovenija na tem področju napreduje.

Zakaj je prijaznost pomembna za našo družbo?

V času gospodarskih in družbenih sprememb je prijaznost lepilo, ki povezuje skupnosti.

Raziskave kažejo, da ljudje, ki redno izvajajo prijazna dejanja, poročajo o višjem občutku zadovoljstva, manjšem stresu in boljših medosebnih odnosih.

Kako postati bolj prijazen – vsak dan

Ni treba, da spreminjamo svet. Dovolj je, da vsak dan naredimo nekaj malega:

pozdravimo prodajalko,

napišemo zahvalo,

nasmehnemo sodelavcu,

ali pa si vzamemo čas za pogovor z nekom, ki ga že dolgo nismo slišali.

Prijaznost je nalezljiva – in v Sloveniji bi lahko z malo truda postala nacionalni šport.

Sporočilo dneva

»Prijaznost nič ne stane – a pomeni vse.«