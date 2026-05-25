Danes slavimo Svetovni dan nogometa

Svetovni dan nogometa uradno praznujemo vsako leto 25. maja. Generalna skupščina Združenih narodov je ta mednarodni dan razglasila leta 2024 z resolucijo A/RES/78/281 ter s tem počastila izjemen globalni vpliv tega športa.

Praznik poudarja moč nogometa pri spodbujanju miru, izobraževanja, enakopravnosti spolov in trajnostnega razvoja. Nogomet je namreč veliko več kot le igra, je univerzalen jezik, ki združuje kulture po vsem svetu.

Zgodovinski mejnik v ozadju 25. maja

Izbira 25. maja ni naključna, saj gre za poklon prelomnemu trenutku v zgodovini tega športa.

Stoletna obletnica: Ta datum zaznamuje obletnico prvega mednarodnega nogometnega turnirja z uradno udeležbo reprezentanc iz vseh svetovnih regij, ki se je začel 25. maja 1924 v okviru poletnih olimpijskih iger v Parizu.

Resolucija ZN: Pobudo so predlagale Libija, Bahrajn in Tadžikistan, sopodpisalo pa jo je več kot 160 držav, ki so jo sprejele s konsenzom.

Nova tradicija: Združeni narodi in mednarodne nogometne organizacije, kot sta FIFA in UEFA, ta dan izkoriščajo za izvajanje obsežnih humanitarnih in družbeno koristnih projektov.

Več kot le igra: Globalni vpliv nogometa

Združeni narodi svetovnega dneva nogometa niso ustanovili le za proslavljanje zadetkov, temveč predvsem zaradi prepoznavanja njegove družbeno-ekonomske in diplomatske vrednosti.

Družbena vključenost: Nogomet ustvarja skupen prostor, ki uspešno briše družbeno-ekonomske, rasne in kulturne razlike med ljudmi.

Zdravje in dobro počutje: Ta dan spodbuja skrb k telesnemu zdravju in aktivnemu življenjskemu slogu, zlasti med mladimi prek razvoja lokalnega (grassroots) športa.

Diplomacija in mir: Projekti ZN izkoriščajo nogomet za krepitev mednarodnega sodelovanja in podporo ciljem trajnostnega razvoja ZN prek platform, kot je pobuda Nogomet za cilje (Football for the Goals).

Razvoj v svetovni teden nogometa

Za še močnejše širjenje tega sporočila je krovna organizacija FIFA praznovanje razširila v Svetovni teden nogometa, ki poteka vsako leto od 21. maja (obletnica ustanovitve FIFE leta 1904) pa vse do 25. maja. V tem tednu mednarodne organizacije prirejajo mladinske turnirje, dobrodelne tekme in javne kampanje za osveščanje. Tudi veleposlaniki v dvorani Generalne skupščine ZN ob tem prazniku poslovne obleke tradicionalno zamenjajo za reprezentančne drese in s tem simbolično pokažejo globalno solidarnost.

Ne glede na to, ali se igra na polnih modernih stadionih ali na ozkih mestnih ulicah, nogomet vsako leto 25. maja dokazuje, da ostaja najmočnejše svetovno orodje za povezovanje ljudi.