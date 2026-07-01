Demenca ne nastane čez noč. To so štiri navade, ki po ugotovitvah raziskav občutno zmanjšajo tveganje

Zdrava prehrana, redna telesna dejavnost, vseživljenjsko učenje in celo dovolj dnevne svetlobe lahko pomembno prispevajo k ohranjanju zdravih možganov tudi v pozni starosti.

Demenca postaja ena največjih zdravstvenih težav sodobne družbe. Zaradi staranja prebivalstva se z njo sooča vse več družin tudi v Sloveniji, strokovnjaki pa poudarjajo, da pomembnega dela tveganja ne določajo le geni, temveč tudi življenjski slog.

Najnovejše raziskave kažejo, da lahko nekatere vsakodnevne navade pomembno upočasnijo pešanje spomina in zmanjšajo tveganje za razvoj demence. Med najpomembnejšimi dejavniki so zdrava prehrana, redno gibanje, miselna dejavnost in zadostna izpostavljenost dnevni svetlobi.

Protivnetna prehrana varuje možgane

Raziskava, v kateri so več kot osem let spremljali skoraj 1900 starejših odraslih, je pokazala, da imajo ljudje, ki se prehranjujejo protivnetno, manjše tveganje za razvoj demence. To je veljalo tudi pri posameznikih, pri katerih so laboratorijske preiskave že pokazale zgodnje biološke spremembe, povezane z Alzheimerjevo boleznijo.

Največ koristi so imele osebe, katerih jedilnik je vseboval veliko:

zelenjave,

sadja,

polnozrnatih žit,

stročnic,

čaja in kave.

Po drugi strani pa je bilo večje tveganje povezano s pogostim uživanjem predelanega mesa, sladkih pijač in močno predelanih živil. Strokovnjaki menijo, da pomembno vlogo igra kronično vnetje v telesu. Prav zmanjševanje vnetnih procesov naj bi pomagalo ohranjati zdravo delovanje možganov tudi v poznejših letih.

Gibanje koristi telesu in spominu

Redna telesna dejavnost ostaja eden najmočnejših zaščitnih dejavnikov pred pešanjem kognitivnih sposobnosti. Pregled številnih kliničnih raziskav je pokazal, da so najbolj učinkoviti programi skupinske vadbe, pri katerih se telesna aktivnost povezuje z druženjem. Poleg tega dobre rezultate prinašajo tudi programi, ki združujejo: telesno vadbo, miselne vaje, izobraževanje o zdravem življenjskem slogu, skrb za splošno zdravje. Takšen celovit pristop lahko pomaga upočasniti upad spomina in drugih miselnih sposobnosti pri starejših odraslih.

Možgani imajo radi učenje vse življenje

Raziskave potrjujejo, da možgani ostajajo »vadljivi« tudi v zrelih letih. Ljudje, ki so vse življenje radi brali, pisali, se učili tujih jezikov ali se ukvarjali z miselno zahtevnimi hobiji, imajo občutno manjše tveganje za razvoj Alzheimerjeve bolezni. Pomembno ni le izobraževanje v mladosti, ampak tudi dejavnosti po upokojitvi. Reševanje križank, igranje družabnih ali strateških iger, učenje novih spretnosti, igranje glasbila ali obiskovanje različnih tečajev lahko pomagajo ohranjati miselno prožnost. Strokovnjaki poudarjajo, da redna intelektualna dejavnost gradi tako imenovano kognitivno rezervo, zaradi katere možgani dlje časa uspešno kljubujejo starostnim spremembam.

Presenetljivi dejavniki, ki lahko vplivajo na tveganje

Poleg prehrane in gibanja raziskovalci odkrivajo še druge dejavnike, ki bi lahko prispevali k zmanjšanju tveganja za demenco.

Med njimi izstopajo:

dovolj vsakodnevne naravne dnevne svetlobe,

redno cepljenje proti določenim nalezljivim boleznim,

ohranjanje splošnega zdravja in preprečevanje kroničnih bolezni,

vseživljenjsko učenje in aktivno družabno življenje.

Čeprav bodo za dokončne potrditve potrebne dodatne raziskave, rezultati nakazujejo, da lahko že razmeroma preproste spremembe življenjskega sloga dolgoročno pomembno prispevajo k zdravju možganov.

Kaj lahko storimo že danes?

Za preprečevanje demence ni čudežne rešitve, vendar se vse več dokazov nagiba v isto smer. Zdrava prehrana, redna telesna dejavnost, skrb za miselno aktivnost, dovolj spanja, socialni stiki in nadzor dejavnikov tveganja, kot so visok krvni tlak, sladkorna bolezen in debelost, predstavljajo najboljšo naložbo v zdravje možganov.

Čeprav staranja ni mogoče ustaviti, lahko z zdravim življenjskim slogom pomembno vplivamo na to, kako dolgo bodo naši možgani ostali vitalni.