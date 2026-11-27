Znanstveniki ugotavljajo, da lahko s skrbjo za zdravje srca in ožilja že po 45. letu pomembno vplivamo na zdravje možganov v starosti. Ključni so trije dejavniki tveganja, na katere lahko v veliki meri vplivamo sami.

Demenca je ena najbolj skrb vzbujajočih bolezni sodobne družbe. Čeprav najpogosteje prizadene starejše ljudi, se lahko pojavi tudi precej pred starostjo, v kateri bi pričakovali prve težave s spominom in drugimi miselnimi sposobnostmi.

Dolgo je veljalo, da lahko možgane pred staranjem najbolje zaščitimo z branjem, učenjem, reševanjem križank in drugimi miselnimi dejavnostmi. Vse več znanstvenih raziskav pa kaže, da je za ohranjanje zdravja možganov najmanj toliko pomembna tudi skrb za telesno zdravje. Nova obsežna raziskava nakazuje, da bi lahko ljudje, ki se v srednjih letih izognejo trem pogostim zdravstvenim dejavnikom tveganja, v povprečju živeli tudi do 13 let dlje brez demence.

Trije največji sovražniki zdravih možganov

Raziskovalci so analizirali podatke dolgoletne ameriške raziskave o aterosklerozi in zdravju prebivalstva, v okviru katere že od leta 1986 spremljajo zdravstveno stanje udeležencev in njihov razvoj bolezni v poznejših življenjskih obdobjih.

Izpostavili so tri pomembne dejavnike tveganja za razvoj demence:

visok krvni tlak,

kajenje,

sladkorno bolezen tipa 2.

Ljudje, ki v srednjih letih niso kadili, niso imeli sladkorne bolezni in so imeli normalen krvni tlak, so imeli boljše možnosti za daljše življenje brez demence. Ugotovitve poudarjajo, kako pomembno je, da začnemo za zdravje srca, ožilja in možganov načrtno skrbeti že okoli 45. leta, ko se začne povečevati tveganje za številne kronične bolezni.

Visok krvni tlak poškoduje tudi možgane

Povišan krvni tlak pogosto imenujemo tihi ubijalec, saj lahko več let ne povzroča nobenih opaznih simptomov. Medtem pa postopoma poškoduje krvne žile, povečuje tveganje za možgansko kap in neugodno vpliva na prekrvitev možganov. Dolgotrajno povišan krvni tlak lahko poškoduje drobne možganske žile, kar prispeva k postopnemu slabšanju spomina, koncentracije in drugih miselnih sposobnosti. Povezan je predvsem z večjim tveganjem za žilno demenco, raziskave pa ga povezujejo tudi z Alzheimerjevo boleznijo. Po 45. letu je zato priporočljivo redno spremljati vrednosti krvnega tlaka, tudi če se človek počuti popolnoma zdravega.

K njegovemu uravnavanju lahko prispevajo redna telesna dejavnost, zmanjšanje vnosa soli, vzdrževanje zdrave telesne mase, omejevanje alkohola in kakovosten spanec. Kadar zdravnik predpiše zdravila za zniževanje krvnega tlaka, je pomembno njihovo dosledno jemanje.

Kajenje pospešuje staranje možganov

Škodljive posledice kajenja najpogosteje povezujemo s pljučnim rakom in boleznimi srca, vendar tobačni dim škoduje tudi možganom. Kajenje pospešuje poškodbe krvnih žil, povečuje oksidativni stres in spodbuja vnetne procese v organizmu. Vse to lahko prispeva k slabši prekrvitvi možganov in hitrejšemu upadanju miselnih sposobnosti. Opustitev kajenja je eden najučinkovitejših ukrepov za izboljšanje dolgoročnega zdravja. Tudi ljudje, ki so kadili več desetletij, lahko z opustitvijo kajenja v srednjih letih pomembno zmanjšajo tveganje za številne bolezni. Za opustitev kajenja torej ni prepozno niti po 50. ali 60. letu.

Sladkorna bolezen tipa 2 ogroža tudi spomin

Sladkorna bolezen tipa 2 ni zgolj bolezen, povezana s povišanim krvnim sladkorjem. Dolgotrajno neurejene vrednosti glukoze lahko poškodujejo krvne žile, živčevje in številne organe, med njimi tudi možgane. Inzulinska odpornost, kronična vnetja in motnje v presnovi so med dejavniki, ki jih raziskovalci povezujejo s hitrejšim upadanjem kognitivnih sposobnosti in povečanim tveganjem za demenco. Pri preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 imajo pomembno vlogo redna telesna dejavnost, vzdrževanje zdrave telesne mase, prehrana z veliko vlakninami ter omejevanje sladkih pijač in visoko predelanih živil. Pri ljudeh, ki sladkorno bolezen že imajo, pa je za dolgoročno zdravje možganov pomembno ustrezno obvladovanje bolezni.

Kar je dobro za srce, je dobro tudi za možgane

Posebnost omenjene raziskave je, da se znanstveniki niso osredotočili zgolj na verjetnost razvoja demence, temveč predvsem na vprašanje, koliko let lahko človek pričakuje, da bo živel brez nje. Takšen pristop ponuja celovitejši vpogled v vpliv zdravstvenega stanja v srednjih letih na kakovost življenja v starosti. Visok krvni tlak, kajenje in sladkorna bolezen namreč ne povečujejo samo tveganja za demenco, temveč tudi tveganje za prezgodnjo smrt zaradi drugih bolezni. Zdravje srca in možganov je tesno povezano. Možgani za normalno delovanje potrebujejo neprekinjeno oskrbo s kisikom in hranili, ki jih dovaja kri. Če so krvne žile poškodovane ali je njihovo delovanje oslabljeno, lahko posledice sčasoma občutijo tudi možgani. Prav zato strokovnjaki vse bolj poudarjajo pomen preprečevanja srčno-žilnih bolezni tudi pri zmanjševanju tveganja za demenco.

Kaj lahko za zdrave možgane naredimo že po 45. letu?

Za ohranjanje zdravja možganov niso potrebni dragi pripravki ali posebni programi. Veliko lahko naredimo z vsakodnevnimi navadami. Hitra hoja, kolesarjenje, plavanje, pohodništvo in vadba za moč pomagajo ohranjati zdravje krvnih žil, izboljšujejo presnovo in prispevajo k uravnavanju krvnega tlaka. Priporočljivo je najmanj 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden. Pomembna je tudi prehrana, bogata z zelenjavo, sadjem, stročnicami, oreščki, ribami, polnozrnatimi žiti in oljčnim oljem. Takšen način prehranjevanja je blizu sredozemski prehrani, ki jo številne raziskave povezujejo z boljšim zdravjem srca in možganov. Ne smemo zanemariti niti kakovostnega spanja, družabnega življenja, vseživljenjskega učenja in skrbi za sluh. Tudi nezdravljena izguba sluha, osamljenost in telesna nedejavnost sodijo med dejavnike tveganja za razvoj demence.

V Sloveniji so odraslim na voljo tudi preventivni zdravstveni pregledi v ambulantah družinske medicine, kjer lahko pravočasno odkrijejo povišan krvni tlak, motnje v presnovi krvnega sladkorja in druge dejavnike tveganja za kronične bolezni.

Na demenco ne smemo začeti misliti šele po 70. letu

Za zdaj ne poznamo načina, ki bi zanesljivo preprečil razvoj demence. Na njen nastanek vplivajo tudi starost, dednost in številni drugi dejavniki, ki jih ne moremo vedno nadzorovati. Tudi podatek o 13 dodatnih letih življenja brez demence je statistična ocena na ravni raziskovane populacije in ne zagotovilo za posameznika. Vendar znanstvene ugotovitve vse bolj potrjujejo, da lahko z obvladovanjem dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni zmanjšamo tudi tveganje za upad miselnih sposobnosti in razvoj demence. Največja napaka bi bila, če bi za zdravje možganov začeli skrbeti šele takrat, ko bi se pojavile prve težave s spominom. Procesi, ki prispevajo k nastanku demence, se lahko namreč začnejo že desetletja pred prvimi simptomi.